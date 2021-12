CoD Warzone & Vanguard: So bekommt ihr die 5 neuen Waffen zum Start von Season 1

Mit Season 1 von CoD: Warzone Pacific und CoD: Vanguard kommen auch 5 neue Waffen dazu, die ihr in beiden Spielen nutzen könnt. 4 davon könnt ihr jetzt schon freischalten, die letzte Waffe kommt später in der Season. MeinMMO sagt euch, was ihr tun müsst.

Alle neuen Inhalte der Season 1 für CoD Vanguard und Warzone Pacific sind aus der Roadmap bekannt. Zu den neuen Inhalten gehören auch 5 Waffen, die ihr in beiden Spielen nutzen könnt. Diese sind:

Cooper Karabiner (Sturmgewehr)

Gorenko Panzerabwehr-Gewehr (Scharfschützengewehr)

Sägezahn (Nahkampfwaffe)

Katana (Nahkampfwaffe)

Welgun (Maschinenpistole)

Wie schalte ich die neuen Waffen frei? 3 der 5 neuen Waffen werden über den Battle Pass freigeschaltet. Dafür müsst ihr den Season-1-Battle-Pass nicht einmal kaufen: Alle Battle-Pass-Waffen sind kostenlos. Ihr müsst den Battle Pass nur ausreichend leveln, um die Waffen freizuschalten.

Das Katana wird über eine Herausforderung freigeschaltet. Zu einem noch unbekannten späteren Zeitpunkt in Season 1 soll dann auch die Welgun-Maschinenpistole zur Verfügung stehen.

Kann ich die Waffen verpassen? Season 1 läuft 8 Wochen lang. Solltet ihr es nicht schaffen, in der Zeit den Battle Pass genügend hochzuleveln, gibt es nach der Season für jede Waffe eine spezielle Herausforderung zum Freischalten.

So schaltet ihr die neuen Waffen aus Season 1 frei

Wir zeigen euch zu jeder neuen Waffe die In-Game-Beschreibung und die Voraussetzung zur Freischaltung.

Das sind die 5 neuen Waffen aus Season 1

Cooper Karabiner freischalten (Sturmgewehr)

In-Game Beschreibung: “Dieses SG für kurze Distanz ist leicht zu kontrollieren und hat eine hohe Feuerrate.”

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreicht Stufe 15 im Battle Pass von Season 1 (Kostenlos. Kein Premium-Battle-Pass nötig)

Gorenko Panzerabwehr-Gewehr freischalten (Scharfschützengewehr)

In-Game Beschreibung: “Schweres, halbautomatischen Panzerabwehr-Gewehr mit verheerender Leistung gegen Infanterie und Fahrzeuge.”

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreicht Stufe 31 im Battle Pass von Season 1 (Kostenlos. Kein Premium-Battle-Pass nötig)

Sägezahn freischalten (Nahkampfwaffe)

In-Game Beschreibung: “Eine Keule aus den Fängen des gefährlichsten Raubtiers der Ozeane gefertigt.”

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreicht Stufe 37 im Battle Pass von Season 1 (Kostenlos. Kein Premium-Battle-Pass nötig)

Katana freischalten (Nahkampfwaffe)

In-Game Beschreibung: “Einschneidiges japanisches Langschwert. Tödlich im Nahkampf.”

Wie schalte ich die Waffe frei? Herausforderung: Erledige 15-mal 5 Feinde mit einer Nahkampfwaffe in einem Match.

Welgun freischalten (Maschinenpistole)

Beschreibung: “Vergleichbar mit der Sten. Mit ihrer Standardmunition ist die Welgun extrem kompakt und hat eine relativ gute Stabilität dank eingebauter Griffe.” (via Call of Duty)

Wie schalte ich die Waffe frei? Aktuell könnt ihr die Welgun nicht freischalten. Diese Waffe wird erst zu einem späteren Zeitpunkt von Season 1 verfügbar sein. Ihr werdet sie über eine Herausforderung freischalten können.

Das sind alle 5 neuen Waffen in Season 1 von CoD Vanguard & Warzone Pacific. Habt ihr schon einen Favoriten davon? Wenn ja, welche Aufsätze gefallen euch am besten? Und wie schätzt ihr die Stärke der Waffen in der aktuellen Meta ein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Neben neuen Inhalten wird zum Beginn von Season 1 auch mit Patches einiges in CoD Vanguard verändert. Was genau schon passiert ist und was mit weiteren Updates passieren soll, erfahrt ihr in unserem Artikel:

CoD Vanguard: Season 1 startet und bringt gleich mehrere Updates – Patch Notes