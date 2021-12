Erste Reaktionen zur neuen Caldera-Map in CoD Warzone: „Die Farben sind super!“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Nutzer schließen sich dem Kommentar zum MW-Movement von Swagg an. So schreibt DB: “Ich bin sooooo glücklich, dass das Movement dasselbe wie beim alten WZ ist, statt von Vanguard”. Das findet auch Mohsei und sagt: “Ich bin super glücklich, dass das Movement nicht verändert wurde. Das war die einzige wirkliche Sorge, die ich hatte. Die Farben sehen etwas ausgeblichen aus, aber ich freue mich schon, zu sehen, wie sich die Map spielt.”

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sein Video zu seiner ersten Runde auf der neuen Caldera-Karte wurde innerhalb eines Tages bereits mehr als eine halbe Million mal angesehen. Swagg selbst erklärt im Video, dass sich das Movement weiterhin wie in Modern Warfare anfühle und nicht wie in Vanguard. Für ihn ist das ein großer Pluspunkt, da er das Movement aus MW sehr mag.

In Call of Duty: Warzone konnten die Ersten bereits Gameplay der neuen Map Caldera aufnehmen und es mit der Community teilen. Wir zeigen euch, wie die neue Karte auf Warzone Pacific ankommt und was die Spieler dazu sagen.

Insert

You are going to send email to