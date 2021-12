Um 18:00 Uhr kommt heute, am 08. Dezember, die neue Map Caldera zu Call of Duty: Warzone. Das kostenlose Battle Royale startet in sein umfassendes Pacific-Update und fährt vorher sogar die Server für 12 Stunden runter. Den Release begleiten wir mit euch in unserem Liveticker.

Was geht bei Warzone? Mehr als 1,5 Jahre nach dem Release bekommt Call of Duty: Warzone eine neue, große Map: die pazifische Vulkan-Insel „Caldera“.

Im Rahmen der ersten gemeinsamen Season mit Call of Duty: Vanguard geht die neue Map um 18 Uhr am 08. Dezember online. Allerdings können dann noch nicht alle Spieler das Insel-Paradies besuchen.

Hier findet ihr alles, was ihr zum Release der neuen Map wissen müsst und in unserm Ticker begleiten wir live die Veröffentlichung. Sollte es zu Problemen kommen, findet ihr hier Reaktionen der Entwickler und wisst dann genau, ob andere Spieler ähnlich Probleme haben oder wie eine mögliche Lösung aussieht.

CoD Warzone: Caldera-Release im Liveticker

An dieser Stelle starten wir ab 17:45 Uhr den Ticker mit den neusten Infos und informieren über eventuelle Probleme beim Release.

Wir binden euch hier den Launch-Trailer ein, der eine guten Eindruck der neuen Map vermittelt:

Pacific-Update von Warzone: Ablauf der Veröffentlichung

Hier sind die wichtigsten Termine zum Release in der Übersicht:

Start des Preloads: 08.12 um 6:00 Uhr

Serverdown-Zeiten: 08.12. von 6:00 bis 18:00 Uhr

Start Pacific-Update: 08.12. um 18:00 Uhr

Zugriff Caldera für Vanguard-Käufer: 08.12. um 18:00 Uhr

Zugriif Caldera für Nicht-Käufer: 09.12. um 18:00 Uhr

Was kann ich zum Start spielen, wenn ich Vanguard nicht gekauft habe? Die meisten Modi zum Start des Pacific-Updates spielen auf der neuen Map Caldera und stehen euch deshalb noch nicht zur Verfügung.

Allerdings wird es zum Release 2 Modi auf der kleineren Karte „Rebirth Island“ geben. Die Änderungen des Pacific-Updates sind dann bereits im Spiel und auch die beinahe 40 neuen Waffen könnt ihr schon bespielen.

Aber Caldera bleibt für euch bis zum 09. Dezember um 18 Uhr gesperrt.

Wie sieht die Playlist zum Start aus?

Battle Royale (Caldera) 4er

Vanguard Royale (Caldera) Solo, Duo, Trio, 4er

Vanguard Wiederbelebung (Caldera) 4er

Beutegeld (Caldera) Trio

Wiederbeledung (Rebirth Island)

Mini Royale (Rebirth Island)

Was gibt es noch zum Release der neuen Map zu wissen? Wollt ihr euch jetzt schon umfassend über die neue Map und das Pacific-Update informierten, findet ihr hier alle wichtigen Einzelheiten:

Die Roadmap der Season 1 binden wir euch hier ein:

Seid ihr heute beim Release dabei oder verfolgt ihr eher den Ansatz „never play on release day“? Lasst uns gern an euren Gedanken in den Kommentaren teilhaben.

