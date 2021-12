Neue Map von CoD Warzone startet ohne besseren Anti-Cheat: „Die wollen den Launch ruinieren“

Mit Call of Duty: Warzone Pacific sollten sich grundlegende Dinge in Warzone ändern. Neue Waffen, neue Map – und eigentlich auch ein neues Anti-Cheat-System namens RICOCHET. Das kommt aber nur in Region Asien-Pazifik pünktlich zum Launch. Der Rest der Welt muss sich noch gedulden – was bei den Fans gar nicht gut ankommt. MeinMMO sagt euch mehr.

Was ist RICOCHET? Activision stellte am 14. Oktober sein lange angekündigtes Anti-Cheat-System für Call of Duty vor. Das heißt „RICOCHET“ und ist eine Art Upgrade der Sicherheits-Infrastruktur der beliebten Shooter-Franchise. Dank RICOCHET sollen Cheater besser entdeckt werden und für immer in allen CoD-Games gebannt sein.

Wann kommt RICOCHET? Das bessere Anti-Cheat-System hätte mit dem Launch der Season 1 von CoD Vanguard und neuen Warzone-Map Caldera erscheinen sollen.

Über offizielle Kanäle hat Activision jetzt aber verlauten lassen, dass RICOCHET nur in einer Region pünktlich zum Start von Warzone Pacific und Vanguard Season 1 erscheint.

Nur Spieler aus der Region Asien-Pazifik dürfen sich zum angekündigten Zeitpunkt von RICOCHET überzeugen lassen. Der Rest der Welt muss sich in Geduld üben – ein neues Datum wurde nicht genannt (via Call of Duty).

CoD Warzone zeigt Trailer zum Pacific-Update mit Flugzeugen und Gameplay

Verzögerter Start von Anti-Cheat RICHOCHET verärgert Fans

Das große Problem der modernen CoD-Spiele sind die Cheater. Insbesondere seit dem Start von Warzone nerven sie die Community. Die große Beliebtheit des kostenlosen Battle Royale und das Crossplay tragen zur Größe des Problems bei.

CoD Warzone: So könnt ihr Crossplay auf Xbox One und PS4 deaktivieren

Dementsprechend hohe Erwartungen hatten Fans für das neue Anti-Cheat-System RICOCHET. Das gibt es zwar schon seit dem Launch von CoD Vanguard in dem Spiel – allerdings nur auf Seite der Server.

Die Version von RICOCHET, die als tiefgreifenderer und deshalb effektiverer Kernel-Treiber funktioniert, sollte eigentlich heute in Warzone erscheinen. Kurzfristig wurde aber angekündigt: Hierzulande müssen sich Spieler doch länger gedulden, als erwartet.

Wie reagieren die Fans auf die kurzfristige RICOCHET-Verspätung? Dank der hohen Erwartungen für RICOCHET und der ebenso kurzfristigen wie plötzlichen regionalen Verzögerung sind Fans online sehr verärgert. Gerade auf Twitter und Reddit sagen die Spieler, dass sie sich von Activision betrogen und belogen fühlen.

Sie befürchten, dass das sogar den Launch der neuen Map ruinieren könnte:

dknisle1 sagt auf reddit: “Was für ein absoluter Witz. Die nutzen dieses Anti-Cheat über Monate als ein buchstäbliches Marketing-Tool, damit alte Spieler wieder zurückkommen und dann lassen die das einen Tag vor dem Launch fallen. (via reddit)

Twitter-Nutzer @Chris413Morley schreibt: “Das ist nicht gut genug, die Vanguard-Server auf der ganzen Welt sind voll mit Hackern.” (via Twitter)

Ebenfalls auf Twitter schreibt @pgriz82: “Eines der wichtigsten Updates für Warzone kommt also nicht zum Release… fantastisch” (via Twitter)

Reddit-User Kanye-is-alt-right sagt: “Damit ist es beschlossen. Ich bin kein Call-of-Duty-Fan mehr.” (via reddit)

@GreasyGlizzy auf Twitter wirft Activision vor: “Die wollen den Launch ruinieren.” (via Twitter)

Activision hat nicht angekündigt, wann der Kernel-Treiber von RICOCHET auch hierzulande aktiv ist. Auch deshalb haben die Spieler das Gefühl, dass die größten Probleme von Warzone weiterhin im Spiel bleiben werden.

Abgesehen von der neuen Map sind allgemein weniger Neuerungen in Warzone, als von der Community vermutet und erhofft.

Wie steht ihr zu diesen Neuigkeiten? Habt ihr auf Verbesserungen dank RICOCHET gehofft? Oder sind Cheater in Warzone gar kein so großes Problem in euren Matches? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren weiter unten.