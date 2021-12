Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Warum ist die Waffe stark? Die 3 DMR’s von Vanguard haben sehr starke Time-to-Kill- und Schadens-Werte in Warzone. Die SVT40 schlägt bei euren Feinden mit über 90 Schaden in der Brust ein und entsprechend braucht ihr nur 3 Treffer für einen Kill. Allerdings bedienen sich die DMR’s bei der Scharfschützen-Munition.

Spielt ihr also das normale Battle Royale, wenn die neue Map am Abend des 09. Dezember für alle Spieler online geht, setzt auf eure alten Waffen. Probiert ihr aber das neue „Vanguard Royale“ aus, in dem nur die Vanguard-Waffen erlaubt sind, dann versucht unsere Vorschläge.

Insert

You are going to send email to