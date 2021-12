CoD Warzone: Update schwächt die stärksten Waffen und verändert Vanguard-Waffen komplett

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie sich die Vanguard-Waffen in ihrem „Zustand 1.0“ schlagen, müssen aber erst die nächsten Tage zeigen. Wir halten euch bei MeinMMO auf dem Laufenden darüber, was mit der Waffen-Meta nach dem Update 1.49 passiert.

Übersetzung Tweet: Die Anpassungen [bei den Vanguard-Waffen] waren beträchtlich. Seht das jedoch nicht als Änderung an, sondern als den geplanten „Zustand 1.0“ für die Vanguard-Waffen. Weitere Anpassungen sind in Vorbereitung, auf die wir in zukünftigen Patch Notes näher eingehen.

Was ist mit den Vanguard-Waffen passiert? Zum Start des Pacific-Updates kamen die Vanguard-Waffen größtenteils in der Form zu Warzone, die sie auch im Multiplayer haben. Aufsätze und Werte waren nur wenig anders, abgesehen von den Munitions-Konversionen, die sich deutlich von der Multiplayer-Ausführung unterschieden.

