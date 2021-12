Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie kommt das Update sonst an? Trotz des Ärgers über den fehlenden FoV-Slider bekommt die neue Map viel positives Feedback . Zahlreiche Spieler fühlen sich bei Caldera an die Konkurrenz wie das Battle-Royale-Spiel Fortnite oder PUBG erinnert. Ihr könnt den Start übrigens auch bei uns im Live-Ticker mitverfolgen.

Gibt es Hoffnung? Einige Spieler vermuten, dass der FoV-Slider zeitnah nachgeliefert werden könnte. Der Grund dafür liegt in den Patch Notes zum Pacific Update. Hier wurde offenbar kurzzeitig der FoV-Slider aufgeführt, dann aber wieder entfernt (via reddit ).

Was ist ein FoV-Slider? Damit könnt ihr euer Sichtfeld einstellen. Wenn ihr den FoV-Slider hochdreht, seht ihr mehr vom Spiel. Der sichtbare Bildausschnitt ist größer und ihr könnt dadurch etwa Gegner am Rand des Bildschirms erkennen, die man sonst nicht sehen würde.

