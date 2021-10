CoD Warzone: Neue Map begeistert Spieler – „Ich wollte aufhören, aber sie ziehen mich wieder rein“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Auch hier gibt es Gegenstimmen, die befürchten, dass die fehlende Vertikalität zu einem geringeren Wiederspielbarkeits-Wert führen. -3055- erklärt, dass die vielen Gebäude in Verdansk dazu geführt haben, dass wir über 1,5 Jahre mit Verdansk klarkamen, während die Blackout-Map bereits nach 3 Monaten an Schwung verloren hatte. Die große Gebäude-Vielfalt hat für den User den Charms von Verdansk ausgemacht.

Doch nicht alle sehen das unbedingt positiv. Solche Vergleiche laden auch direkt dazu ein, die negativen Seiten der Konkurrenz-Maps auch auf die Warzone-Map zu übertragen, was auch durchaus Sinn ergibt. So schreibt Keevot: „Das sieht […] gut aus, aber sehr nach PUBG Sanhok. Die Sichtbarkeit im Dschungel ist ein launisches Biest“.

Auf der Diskussionsplattform reddit formte sich innerhalb weniger Stunden ein großer Thread zur neuen Map mit über 3.300 Upvotes und mehr als 450 Kommentare ( via reddit Stand 29.10. um 11:50 Uhr ). Der Stimmung im Thread ist sehr positiv und viele Spieler blicken mit freudiger Erwartung auf den Release am 02. Dezember.

Die neue Karte ist so groß wie Verdansk, aber viel bunter, heller und bietet weniger Gebäude. Die Vulkan-Insel mit dem Namen „Caldera“ kommt am 02. Dezember zur Warzone und MeinMMO zeigt euch die ersten Reaktionen auf das Urlaubs-Paradies, das bald zum Kriegsschauplatz wird.

Was ist da bei los? Call of Duty hat mit einer Roadmap den Realease-Fahrplan bis zur Season 1 von CoD: Vanguard vorgestellt. Mit dabei waren auch Infos zum Release der neuen Map des Battle Royale Warzone.

