Call of Duty: Vanguard und das Battle Royale Warzone haben ihre erste gemeinsame Roadmap vorgestellt und zeigen die Pläne vom 28. Oktober bis zum Start der Season 1 am 02. Dezember. MeinMMO packt euch die wichtigsten Termine in eine Übersicht.

Das neue Call of Duty: Vanguard erscheint am 05. November und tritt in die finale Phase vor dem Release ein. Nun haben die Macher des neuen Weltkrieg-CoDs mit einer Roadmap den Plan von jetzt an bis zum Start der Season 1 vorgestellt.

Auch mit dabei ist der Zeitplan für den Release der neuen Warzone-Map mit dem Namen „Caldera“. Wir zeigen euch den kompletten Zeitplan mit Details.

CoD Vanguard & Warzone: Roadmap bis zur Season 1

28. Oktober – Preload-Start für PlayStation und Xbox

02. November – Preload-Start für PC

Auf den Konsolen hat nun die Preload-Phase begonnen und Spieler auf PlayStation und Xbox können sich das CoD-Datenpaket bereits auf ihre Geräte ziehen.

Für PC-Spieler startet der Preload am 02. November – eine genaue Uhrzeit gibt es noch nicht. Weitere Infos zum Preload, dem Download und dem Release-Zeitplan gibts hier:

CoD Vanguard: Preload startet morgen – Download-Größe & Release-Uhrzeit

05. November – Launch von Vanguard

Am Freitag, dem 05. November geht es los – Vanguard feiert sein Release und startet mit den 3 gewohnten Modi:

Außerdem nimmt das neue Anti-Cheat-System „RICOCHET“ seine Arbeit in Vanguard auf. Teil des Anti-Cheats ist auch ein PC-Treiber, der jedoch erst später online geht und zuerst in Warzone eingeführt wird. Mehr zum Anti-Cheat findet ihr hier:

Call of Duty zeigt endlich das neue Anti-Cheat-System – Das ist „RICOCHET“

05. November bis 02. Dezember – Pre-Season 0

Direkt nach dem Release gibt es keine laufende Live-Season in Vanguard, sondern eine Art Pre-Season. In der Season 0 gibt es jedoch trotzdem schon ein kleines Content-Highlight – am 17. November kommt Shipment ins Spiel. Eine kleine Map mit viel Chaos und einer Menge Erfahrungspunkte.

Eine neue Shipment-Inkarnation.

18. November – Operation Flashback in Warzone

Warzone bereitet sich auf den Abschied von Verdansk vor und startet ein Event mit Vanguard. Mit Operation Flashback geht ein nostalgischer Modus online, der die Erfolge der ersten 18 Monate Warzone feiern soll. Es gibt eine exklusives Emblem und eine besondere Visitenkarte zum Freispielen – mehr Details sind aber noch nicht bekannt.

24. November – Secrets of the Pacific

Kurz vor der Umstellung auf die Vanguard-Engine starten Warzone und das neue Call of Duty ein gemeinsames Event mit erstem Bezug zur neuen Pazifik-Map von Warzone. Ihr könnt ihr euch in beiden Spielen exklusive Event-Cosmetics freispielen und Infos über die neue Map freispielen.

Alles zur neuen Pazifik-Map in CoD Warzone – Release, Bilder & Größe

30. November und 01. Dezember – Last Hours of Verdansk

Die letzten beiden Tage in Verdansk sollen wir dabei zusehen, was in Verdansk passiert zur Vorbereitung auf die neue „Caldera“-Map. Details dazu gibt es bisher jedoch nicht.

02. Dezember – Season 1 startet

Warzone wird komplett auf die neue Map „Caldera“ umgestellt. Rebrith Island bleibt übrigens weiter im Spiel. Alle Käufer von Vanguard können zudem einen Tag früher die neue Map von Warzone starten. Außerdem geht der erste Battle Pass der neuen CoD-Generation online, inklusive 2 neuer Waffen.

Für Vanguard gibt es neue Multiplayer-Maps, 3 Operator, frischen Zombie-Content und viele neue Missionen und Herausforderungen mit Belohnungen zum Freispielen.

Damit steht der Fahrplan für den kompletten November und den Start der Season von Vanguard und der überarbeiteten Warzone.

Freut ihr euch auf den Release von Vanguard oder fiebert ihr lieber auf den Start der neuen Warzone-Map hin? Lässt euch CoD dieses vielleicht sogar kalt, weil die Reihe durch Warzone mittlerweile das ganze über relevant ist? Teilt eure Gedanken gern mit uns in den Kommentaren.