In CoD: Warzone stehen alle Playlisten und Events fest, die euch im November 2021 erwarten. In dieser Übersicht zeigen wir euch die wichtigsten Termine und wann das Ende der Warzone-Map Verdansk ansteht.

Was ist neu? Regelmäßig werden die Playlisten in CoD Warzone verändert, bei denen dann Spielmodi ins Rampenlicht gerückt werden. Dazu gibt es Events, die euch mit coolen, limitierten Spielmodi und besonderen Belohnungen überraschen sollen.

Wir zeigen euch alles, was zu den Events im November 2021 schon bekannt ist und welche Termine ihr euch merken solltet.

Events & Playlists im November

Wann starten die Events?

Operation Flashback am 18. November

Secrects of the Pacific am 24. November

Last Hours of Verdansk am 30. November

Weiter unten im Artikel gehen wir auf die Inhalte der Events noch genauer ein.

Wann starten welche Playlists?

Wann? Was? 4. bis 11. November – Verdansk

BR mit Solos, Duos

Trios und Quads



Clash mit 50 v 50



Blood Money mit Quads

-Rebirth Island



Resurgence mit Duos

und Trios 11. bis 18. November – Verdansk

BR mit Trios und Quads



Iron Trials’ 84 mit Solos

und Duos



Kingslayer mit Trios



Plunder mit Quads



-Rebirth Island

Mini Royale mit Trios



Resurgance mit Quads 18. bis 24. November – Verdansk

BR mit Solos, Duos und Trios



Operation Flashback mit Quads



Blood Money mit Trios



Armored Royale mit Quads



– Rebirth Island

Resurgence mit Quads 24. bis 30. November – Verdansk

BR mit Solos, Duos, Trios

und Quads



Operation Flashback mit Quads



Plunder mit Trios



Payload mit Port&Promenade



– Rebirth Island

Resurgence mit Quads

30. November Last Hours of Verdansk

in Trios

Was passiert bei Operation Flashback?

Wann geht’s los? Am 18. November.

Was ist drin? Zu diesem Event gibt es einen „Limited Time“-Modus, der sich “Operation Flashback” nennt. Dort sollt ihr auf viele Ereignisse aus der Vergangenheit von Verdansk stoßen.

Also Belohnung gibt es ein Emblem für die Teilnahme am Event und eine animierte Calling Card, wenn ihr einen Sieg erzielen könnt. Mehr Infos zum Modus soll es kurz vor dem Start geben.

Was passiert bei Secrets of the Pacific?

Wann geht’s los? Am 24. November.

Was ist drin? Bei diesem Limited-Time-Event sollt ihr mehr über die neue Caldera-Map erfahren. In Vanguard und Warzone gibt es dafür verschiedene Herausforderungen, die ihr lösen könnt. So soll es in Verdansk eure Aufgabe sein, verschiedene Pacific-Artefacts zu finden und verteidigen.

Was passiert bei Last Hours of Verdansk?

Wann geht’s los? Am 30. November.

Was ist drin? Was genau bei diesem Event passiert, ist unklar. Allerdings sind es eure letzten Stunden mit der Verdansk-Map, wie ihr sie kennt. Genießt also die letzten Momente, solange es noch geht.

Seid ihr schon gespannt auf die neue Geschichte? Trailer zeigt den Beginn der neuen Story von Warzone mit Vanguard.