CoD Warzone: Neues Update 1.45 repariert Perk, der so wichtig für eure Matches ist

Der letzte Monat in Verdansk ist angebrochen und Anfang Dezember geht es auf eine neue Map mit einer neuen Grafik-Engine. Viele Details zum Gameplay gibt es noch nicht, doch es sieht danach aus, als würde Warzone viel von Vanguard übernehmen und sich am Ende des Jahres ganz anders spielen.

Was brachte das Update noch? Neben den Bugfixes gab es auch kleinere Änderungen in der Spielwelt. Die Roten Türen drehen ein wenig durch, zeigen Teaser der neuen Pazifik-Map und fallen einfach vom Himmel. Wir binden euch ein Video des englischen YouTubers „Geeky Pastimes“ ein, falls ihr einen Blick darauf werfen wollt:

Call of Duty: Warzone brachte in den frühen Morgenstunden das Update 1.45 online und repariert damit einige Probleme im Spiel. Der mit Abstand wichtigste Bugfix dabei: Der Stealth-Perk Geist funktioniert wohl wieder richtig.

