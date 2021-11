Achtung: Mit diesen Waffen solltet ihr in CoD Warzone nicht auf Beine schießen

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was denkt ihr? Werdet ihr wegen dieser neuen Infos euren Spielstil oder euer Loadout ändern? Oder denkt ihr, dass das wenig Auswirkungen auf Warzone haben wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über die Nacken-Hitbox meinte TrueGameData noch, dass es die Warzone-Meta verändern wird. Die Unterschenkel-Hitbox wird das voraussichtlich zwar nicht so stark tun, mit der Bullfrog ist aber die Maschinenpistole betroffen, die in unserer Umfrage die beliebteste Maschinenpistole in Season 6 war.

Erst im August wurde die neue Nacken-Hitbox zwischen Kopf und Brust entdeckt. Jetzt hat Warzone-Experte Anthony „TrueGameData“ Zachman eine neue Hitbox gefunden: die unteren Extremitäten, also Unterarm und Unterschenkel. Kugeln, die die untere Hälfte von Armen und Beinen treffen, machen den Tests zufolge weniger Schaden als in der oberen Hälfte.

