Kaputter Perk ruiniert seit Monaten eure Matches in CoD Warzone – Entwickler reagieren

Der Perk „Geist“ gehört zu den wichtigsten, passiven Fähigkeiten in Call of Duty: Warzone und macht offenbar schon eine ganze Weile Probleme. Es gibt Videos, die zeigen, dass der Perk nicht vernünftig funktioniert. Nun haben die Entwickler das bestätigt und stellen eine Reparatur in Aussicht.

Stellt ihr euer Loadout in Call of Duty: Warzone zusammen, stellt sich anfangs eine Frage: Baut ihr ein Loadout mit dem Perk „Overkill“ für eine zweite Primär-Waffe oder wird es ein Loadout mit „Geist“, damit ihr besser vor Aufklärung geschützt seid?

Geist ist wichtig, um sich vor dem Herzschlag-Sensor und Aufklärungs-Drohnen in Warzone zu schützen. Doch so richtig könnt ihr euch aktuell darauf nicht verlassen – und das wohl schon seit Monaten. Nun haben die Entwickler das Problem erkannt.

Geist funktioniert wohl seit Monaten nicht richtig

Angefangen hat das Problem spätestens im Juli. Damals gab es die ersten Videos zum kaputten Geist-Perk, doch der Fehler trat wohl nur in privaten Matches auf (via TikTok).

Wann sich die Funktionsstörung auch auf die öffentlichen Matches übertragen hat, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Doch auch dieser Fehler könnte schon seit Monaten „umhergeistern“ und eure Matches versauen. Der Profi-Spieler „Tommey“ zeigt auf Twitter, wie das aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was funktioniert nicht an Geist? Das Tückische an dem Fehler ist, dass er so unregelmäßig auftritt. In dem Video von Tommey ist der Gegner im Haus durch eine Aufklärungsdrohne auf der Mini-Map zu sehen. Danach kommt es zum Kampf mit anderen Spielern und der Feind im Haus gerät ein wenig in Vergessenheit.

Doch Tommey erinnert sich an den Ping auf der Mini-Map und prüft das Dach des Hauses. Und siehe da: Der Gegner lauert tatsächlich noch da oben und der fehlerhafte Geist-Perk des Feindes wird ihm zum Verhängnis.

Wie geht es jetzt weiter? Vor kurzem meldeten sich die Entwickler von Raven Software zu Wort, bestätigten die Probleme mit dem Perk und kündigten einen Bugfix an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wie lange die Reparatur dauert, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Der Fehler wird derzeit untersucht und ist damit noch nicht in der „Fix-Phase“, sondern die Entwickler schauen erst einmal, woran es liegt, dass Geist nicht korrekt funktioniert.

Allzu lange dürfte es jedoch nicht dauern. Die eingetragenen Fehler im Trello-Board genießen hohe Priorität und womöglich kommt schon nächste Woche mit dem Playlist-Update vom 28. Oktober der passende Fix dafür.

Wie soll ich darauf reagieren? Das ist derzeit wirklich schwer zu beantworten. Verlasst euch generell weniger auf den Geist-Perk und holt euch mit der ersten Loadout-Lieferung eures Matches lieber Overkill und eine zweite Primär-Waffe. Greift dann erst später auf Geist zurück, wenn ihr eine zweite Loadout-Ladung aufnehmt – teilweise funktioniert der Perk ja offenbar.

Ansonsten bleibt euch leider nur, auf den Fix zu warten. Bei einem solch wichtigen Perk wie Geist ist das ärgerlich, im Moment aber nicht zu umgehen.

Wenn ihr etwas darüber lesen wollt, warum Geist nach der Einführung von Vanguard wohl weniger wichtig ist und wie ein Loadout Ende des Jahres in Warzone aussehen könnte, dann schaut hier vorbei: Warzone-Loadouts mit CoD Vanguard: Wie stellen wir bald unsere Ausrüstung zusammen?