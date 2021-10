So langsam wird es ernst! Call of Duty: Vanguard feiert am 5. November seinen Release und nun gibt es Infos zum Preload für alle Vorbesteller. Den Zeitplan, die Download-Größen und die wichtigsten Infos zum Spiel findet ihr auf MeinMMO.

Noch ein paar mal schlafen und das neue Call of Duty ist auf dem Markt: Vanguard kommt am Freitag, dem 5. November. Damit ihr pünktlich loslegen könnt, findet ihr in diesem Artikel alle Infos zum Download und den wichtigsten Terminen rund um den Start von Vanguard.

CoD Vanguard: Preload startet bei uns am 29. Oktober

Was gibt es zum Preload zu wissen? Ihr könnt Vanguard schon vor dem offiziellen Start herunterladen und müsst dann nicht am Tag des Releases die vielen Gigabyte auf eure Platte ziehen. Spieler auf der PlayStation können den Download etwas früher starten:

Vanguard-Preload Uhrzeiten PS4 und PS5: 29. Oktober 00:00 Uhr Xbox One & Series X|S: 29. Oktober 06:00 Uhr



Wo finde ich den Preload? Schaut in euren Konsolen-Shop und sucht nach „Vanguard“ – auf der Spielseite könnt ihr den Download starten.

Was ist mit dem PC? Der Preload startet hier erst am 02. November. Für den PC gibt es zu einem späteren Zeitpunkt einen weiteren Blogeintrag mit allen Infos zum Download und ausführliche System-Anforderungen.

Wer kann preloaden? Um von dem Preload zu profitieren, müsst ihr Call of Duty: Vanguard vorbestellt haben. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Call of Duty: Vanguard vorbestellen – Editionen, Preise & Vorbesteller-Boni

CoD Vanguard: Download ist deutlich kleiner als bei Cold War

Was gibt es zum Download zu wissen? Schon im Vorfeld war klar, dass Call of Duty den benötigten Speicherplatz zum Release drastisch reduziert hat im Vergleich zum Vorgänger Cold War. Nun ist auch bekannt, wie groß der Download tatsächlich ist:

PlayStation 5 Download: 64,13 GB Freier Speicher: 89,84 GB

PlayStation 4 Download: 54,65 GB Freier Speicher: 93,12 GB

Xbox One Download: 56,6 GB

Xbox Series S|X Download: 61 GB



Spieler auf der PlayStation kennen das Problem: Ihr braucht öfter deutlich mehr freien Speicher für eigentlich kleinere Downloads und auch bei Vanguard ist das der Fall. Auf der PS4 müsst ihr mindestens 94 GB Speicherplatz schaffen, um den 55 GB Download zu starten.

Wie groß die fertigen Dateien am Ende sind, lässt sich noch nicht sicher sagen.

Was gibt es noch zum Download zu wissen? Sehr wahrscheinlich gibt es wieder einen „Day 1“-Patch, der direkt zum Start auf die Server gespielt wird. Auf Twitter hat der Account „PlayStation Game Size“ Hinweise auf einen Patch mit der Größe von mehr als 20 GB gefunden (via Twitter).

Außerdem ist Vanguard offenbar wieder in unterschiedliche Content-Pakete verpackt. Ihr könnt wohl die Kampagne extra laden und damit den Download ein wenig verkleinern.

CoD Vanguard startet Mitternacht am 5. November

Was gibt es zum Release zu wissen? Ähnlich wie beim Preload startet Vanguard auf den Konsolen wohl zu einer anderen Zeit als auf dem PC und der Release-Zeitplan ist an die jeweiligen Länder angepasst (via CharlieIntel). Offiziell wurden die Zeiten jedoch noch nicht bestätigt:

Konsolen-Release (Xbox & PlayStation): 05.11. um 00:00 Uhr

PC-Release: Globaler Release zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt am 05.11.

Auf der Konsole könnt ihr also den ganzen Freitag schon zocken und im Laufe des Tages geht Vanguard auch auf dem PC online. Sobald die Zeiten auch offizielle bestätigt wurde, aktualisieren wir den Artikel mit den neusten Infos. Den Launch-Trailer binden wir hier für euch ein:

Das neue Call of Duty geht wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg und bringt die Reihe damit zu ihren Wurzeln zurück. Sucht ihr mehr Infos über den Content von Vanguard, findet ihr hier die wichtigsten Infos:

Die neuste Generation von Call of Duty bringt frische Gameplay-Elemente, einen Haufen neuer Waffen und altbekanntes Setting. Und auch das Battle Royale Warzone profitiert vom CoD-Release 2021. Eine neue Map, frische Engine und Anti-Cheat sollen das Spielgefühl erneuern und Warzone womgölich zu einem ganz anderen Spiel machen.

Die genauen Details dazu kennen wir noch nicht, doch was sich aus den bisherigen Aussagen der Entwickler schließen lässt, könnt ihr hier nachlesen: Die 5 wichtigsten Änderungen, wenn Warzone mit CoD Vanguard „fusioniert“