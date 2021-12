Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Was kommt später in der Season? Mit „von List’s Office“ wird die Story weitererzählt, aber offenbar noch nicht zu Ende gebracht.

Was kommt später in der Season? Für den Multiplayer ist im Laufe der Season noch eine weitere Map angekündigt.

Ein „neuer“ Modus kommt ebenfalls ins Spiel, aber erst im Laufe der ersten Season-Woche. Mit „Kontrolle“ kehrt eine Variante des taktischen „Suchen & Zerstören“-Modus zurück. Anders als beim Vorbild habt ihr in „Kontrolle“ mehr Respawns und Angreifer müssen versuchen, zwei Ziele in der vorgegebenen Zeit zu erledigen.

Call of Duty: Vanguard erschien am 05. November und wird ein Jahr lang mit neuen, kostenlosen Inhalten versorgt. Dafür startet der Shooter alle 6 bis 8 Wochen eine Live-Season – und nun steht Season 1 an.

Am Abend des 08. Dezember startet offiziell die erste Live-Season von Call of Duty: Vanguard und nun sind auch die Inhalte bekannt. Über eine Roadmap zeigten die Entwickler den neuen Content und MeinMMO stellt euch Season 1 im Details vor.

