CoD Vanguard: Season 1 startet heute und bringt gleich mehrere Updates – Patch Notes

Call of Duty: Vanguard startet heute, dem 8. Dezember, in seine erste Live-Season. Morgen, dem 9. Dezember, kommt der nächste große Patch. Entwickler Sledgehammer Games hat in einem englischen Blog alle Änderungen vorgestellt und für die Zukunft weitere angekündigt. MeinMMO sagt euch, was sich alles ändert.

Was wird mit CoD Vanguard Season 1 geändert? Nach dem Start von CoD Vanguard Season 1 sollen Änderungen in Etappen passieren:

Der erste Patch nach dem Start von CoD Vanguard Season 1 erscheint am 9. Dezember. Dieser ändert kleinere Probleme mit dem Mörserfeuer-Killstreak, der Map Shipment und beim Verbinden mit Lobbys.

Weitere ausstehende Änderungen mit dem Waffen-Balancing kommen an einem noch unbekannten Termin. Diese Anpassungen sind trotzdem schon bekannt.

Am 6. Dezember kam bereits der 1. Patch im Rahmen von Season 1. Die Patch Notes zählen wir hier auch noch einmal auf Deutsch auf.

Alle Änderungen im Patch vom 9. Dezember auf Deutsch

Der Patch am 9. Dezember soll nur wenige Dinge verbessern:

Performance & Verbindung: Verbesserte Stabilität, wenn man sich mit Lobbys verbindet.

Mörserfeuer: Verbessert die Sichtbarkeit, indem Raucheffekte, die den ganzen Bildschirm ausfüllen, reduziert werden. Spielers müssen deshalb näher am Mörserfeuer sein, um betroffen zu werden.

Verbessert die Sichtbarkeit, indem Raucheffekte, die den ganzen Bildschirm ausfüllen, reduziert werden. Spielers müssen deshalb näher am Mörserfeuer sein, um betroffen zu werden. Map – Shipment: Spawn-Logik wurde angepasst, um Spawn-Fallen zu verhindern.

Alle Änderungen, die später kommen sollen

Das soll in der Zukunft geändert werden: Auch nach dem 9. Dezember sollen weitere Änderungen ins Spiel kommen. Diese betreffen das Waffen-Balancing. Einen genauen Termin gibt es für diese Änderungen aber noch nicht.

Waffen

Allgemein: Loadouts, die 7-Kugel-Magazine verwenden, wurden so korrigiert, dass die Munitionsanzahl durch 7 teilbar ist.

Balancing

M1 Garand: Rückstoß reduziert

Typ 99: Bessere Zuckungsresistenz Geringere Anvisierzeit Auch kleinkalibrige Munition kann mit einem Brusttreffer töten.

Dreiliniengewehr: Geringere Anvisierzeit

Kar98K: Auch kleinkalibrige Munition kann mit einem Brusttreffer töten.

Waffenaufsätze für Scharfschützengewehre: Hohlspitzen-Munition hat eine geringere Reichweite

Kipplauf: Kleinkalibrige Munition verringert jetzt die Reichweite statt den Schaden

Schrotflinten: Geschoss-und-Schrot-Munition hat bessere Anvisierzeit, macht weniger Headshot-Schaden Feinschrot-Munition macht weniger Headshot-Schaden



Die Patch Notes vom Update am 6. Dezember auf Deutsch

Was ist schon passiert? Bereits am 6. Dezember gab es den ersten, vorbereitenden Patch für Season 1. Hier sind alle Patch Notes für den Multiplayer von diesem Update auf Deutsch:

Multiplayer

Waffenstütze: Die Waffenstütze wurde allgemein verbessert. Spieler hatten berichtet, dass es Probleme mit der Stützhöhe gab und man sich an manchen Objekten nicht aufstützen konnte.

Die Waffenstütze wurde allgemein verbessert. Spieler hatten berichtet, dass es Probleme mit der Stützhöhe gab und man sich an manchen Objekten nicht aufstützen konnte. Waffenschmiede: Spieler können jetzt eigene Waffenbaupläne speichern Die Kameraposition für manche Waffen und Aufsätze wurde angepasst.

Waffen im Spiel: Ein Bug wurde entfernt, bei dem Spieler mit unsichtbaren Waffen gespawnt sind Ein Bug wurde entfernt, bei dem der falschen Skin vom Kampfschild angezeigt wurde, wenn es am Rücken hing.

XP: Scharfschützengewehre kriegen mehr XP

Tarnung: Statt 5 Kills ohne zu Sterben müssen Spieler jetzt Kills im Liegen sammeln für neue Tarnungen vom Dreiliniengewehr

Toter Briefkasten: Ein Bug wurde entfernt, mit dem Spieler immer wieder ihren höchsten Killstreak bekommen konnten Die Aufladezeit wurde verdoppelt

Goliath: Es ist einfacher zu erkennen, ob ein Goliath aus dem eigenen Team kommt

Flammnaut: Flammnauts können besser erkennen, aus welcher Richtung sie getroffen werden

Brandbombenanflug: Das Problem, dass Spieler nicht erkennen konnten, wo die Feuereffekte angefangen haben, wurde gelöst. Bisher haben Spieler Schaden genommen, obwohl sie nicht in den Flammen standen.

Kampfhunde: Eine fehlerhafte Animation beim Pfeifen wurde angepasst

UI: Die Killstreak-Anzeige flimmert weniger

Herausforderungen: Die Herausforderung “Gestählter Veteran – Erziele X Eliminierungen in Hardcore-Modi” zählt jetzt die Eliminierungen

Fortschritt: Ein Problem, mit dem manche Spieler keine Fadenkreuze freischalten konnten, wurde gelöst

Map – Demyansk: Ein Exploit, mit dem Spieler die Map verlassen konnten, wurde entfernt

Map – Oasis: Ein Exploit, mit dem Spieler die Map verlassen konnten, wurde entfernt

Map – Tuscan: Ein seltenes Problem, bei dem Spieler außerhalb der Map gespawnt sind, wurde entfernt

Map – Numa Numa: Ein seltenes Problem, bei dem Spieler außerhalb der Map gespawnt sind, wurde entfernt

Clan UI: Ein Bug, bei dem die Spielernamen im Clan-Menü nicht sichtbar waren, wurde entfernt

Menü: Spieler werden gewarnt, wenn sie ein 2XP-Token während eines Doppel-XP-Events nutzen möchten.

Performance & Verbindung: Verbesserte Stabilität, wenn man sich mit Lobbys verbindet.



Kampagne

Stalingrad: Entfernt einen Bug, bei dem das Spiel crasht, wenn Polina einem NPC hilft.

Das Vierte Reich: Entfernt einen Bug, bei dem das Spiel nach einer Zwischensequenz crashte.



Zombies

Fortschritt: Ein Bug, der es Spielern nicht möglich machte, die Dunkeläther-Tarnung freizuschalten, wurde entfernt.

Pack-A-Punch: Ein Problem, das es nicht möglich mache, 10-Schuss-Schrotflinten mit einer Animation komplett nachzuladen, wurde gelöst Ein Problem, bei dem Waffen fälschlicherweise als Pack-A-Punch Level 1 angezeigt wurden, wurde entfernt

Gameplay: Zahlreiche Exploits, mit denen die Map verlassen werden konnte, wurden entfernt.

Stabilität: Ein Problem mit der Stabilität in Zusammenhang mit dem Frostschuss wurde ausgebessert Ein Stabilitätsproblem, das bei Multi-Kills mit Ausrüstung vorkam, wurde entfernt



Das sind alle Patch-Notes auf Deutsch, die Sledgehammer Games im Rahmen vom Season-1-Start angekündigt hat.

Wie zufrieden seit ihr mit den Patch Notes? Fehlt euch in der Liste etwas, was euch sehr stört? Reichen euch die Waffen-Anpassungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

