Neue Granate in CoD Vanguard ist komplett OP, macht aus Maps ein höllisches Flammenmeer

Mit Season 1 von Call of Duty: Vanguard kamen einige neue Inhalte ins Spiel. Dazu gehört euch die neue Brandgranate. Dank dieser neuen Primärausrüstung sehen die Maps schnell aus wie ein berühmtes Meme. Spieler sagen: Das ist nicht in Ordnung.

Seit dem 08. Dezember 2021 läuft die Season 1 von CoD Vanguard. Mit der Season kommen auch einige neue Inhalte, wie neue Perks und Maps. Auch 5 Waffen kamen neu dazu.

Die Brandgranate ist ein weiteres neues Spielzeug, das Spielern von CoD Vanguard mit Season 1 zur Verfügung steht. Die hat sich sehr schnell als sehr stark herausgestellt, weshalb sie schon früh als OP gesehen wurde. Zudem ist diese Primärausrüstung neben der Thermit-Granate und dem Molotov Cocktail die sogar dritte Feuer-Granate im Spiel. Das ist der Community einfach zu viel – insbesondere, weil die Brandgranate das Spiel auf manchen Maps fast unspielbar macht.

Wie bekomme ich die neue Granate? Die Brandgranate schaltet ihr aktuell über den Battle Pass von Season 1 frei. Wie bei allen anderen Waffen, müsst ihr den Season-1-Battle-Pass nicht einmal kaufen: Die Brandgranate ist ein kostenloser Teil vom Battle Pass. Ihr müsst diesen nur ausreichend leveln, um die Granate freizuschalten.

Die Brandgranate schaltet ihr kostenlos mit Stufe 39 vom Battle Pass frei.

Brandgranate vereint Stärken von Rauchgranate und Thermit

Was macht diese Granate so stark? Auch, wenn sie gut Kills sammeln können: Die Brandgranate gehört nicht zu den tödlichsten Granaten im Spiel. Sie ist allerdings sehr gut darin, den Spielfluss der Gegner zu zerstören: Sie verdeckt die Sicht und verlangsamt oder verhindert aggressives Aufrücken der Gegner. Somit funktioniert die Brandgranate wie eine effektive Mischung aus einer Rauchgranate und dem Thermit.

Wie die offizielle In-Game-Beschreibung sagt: Die Brandgranate “hüllt ein Gebiet in weißen Nebel und verbrennt alle, die sich nähern”. Bei CoD-Fans weckt nicht nur diese Beschreibung Erinnerungen an das Weiße Phosphor, dem nervigsten Killstreak in Modern Warfare (via reddit). Diese Granate ist eine kleine Version davon, die sich mit jedem Respawn wieder auffrischt. Mit gewissen Perks und Feldausrüstungen kann man dann pro Leben sogar mehrere dieser Granaten verwenden.

Dazu fehlt ein richtiger Konter für die Granate: CoD Vanguard hat nämlich kein Trophy-System, was diese Granaten abwehren könnte. Somit könnt ihr problemlos und ohne echte Gegenwehr diese lästigen Granaten spammen.

OP-Granate macht das Spiel für Fans fast unspielbar

Gerade die kleinen Maps wie Shipment oder Das Haus werden so schnell zu einem höllischen Flammenmeer. Es ist dann fast unmöglich, noch irgendetwas außer Rauch und Feuer zu erkennen. Dieses Video auf reddit zeigt dieses undurchsichtige Chaos sehr gut:

Was ist in dem Video zu sehen? Wie das Video zeigt, ist dank Brandgranaten-Spam fast nichts mehr zu erkennen. Sprühende Funken, dichter Nebel und lodernde Feuer machen eine klare Sicht auf die Action fast durchgehend unmöglich.

Das ist gerade in der Playlist ShipHaus 24/7 ein Problem. Hier spielt man nur die kleinsten Maps im Spiel, die auch vor der Brandgranate zu schnell in ein kaum nachvollziehbares Chaos ausgeartet sind. Aber auch auf größeren Maps ist die Granate ein Problem. Gerade in Spielmodi wie Hardpoint oder Domination macht die Brandgranate sowohl das Erobern und Verteidigen von Punkten deutlich einfacher. Wenn man im Loadout noch eine Rauchgranate mitnimmt, wird sehr viel Sicht verdeckt.

Wie reagieren die Fans? Die Fans sind wenig angetan von der Brandgranate. Auf reddit gibt es viele ironische Vergleiche mit dem “This is fine”-Meme, in dem ein Hund in einem abfackelnden Haus gemütlich einen Kaffee trinkt (via knowyourmeme.com). Der Hund erkennt die gravierenden Probleme an seiner aktuellen Situationen nicht – ebenso wenig wie die Entwickler von CoD Vanguard, implizieren die Fans also. Auch sonst sind die Reaktionen fast durchweg negativ.

Ian-Campbell fragt sich: “Warum ist das im Spiel?” (via reddit)

likkyball sagt: “Meine PS4 wird das [all diese Effekte] nicht überleben” (via reddit)

hound368 findet: “Die Entwickler haben kein Gespür für das Spiel. Was haben die sich bloß dabei gedacht, diese neue Granate hinzuzufügen?” (via reddit)

OrganizationWinter53 sagt: “Das Video beunruhigt mich, und es sorgt dafür, dass ich das Spiel nie wieder spielen will.” (via reddit)

Gerade weil ohne ein Trophy-System ein richtiger Konter für die Brandgranate fehlt, haben die Fans nur 2 Lösungen für die aktuelle Feuer-Hölle: Spielt die beliebten kleinen Maps nicht mehr, oder lasst das Spielen von CoD Vanguard komplett.

Auch wenn es noch keine offizielle Reaktion von den Sledgehammer Games gibt: Eher friert die Hölle zu, als dass die Entwickler komplett tatenlos zusehen werden.

Was sagt ihr zu der neuen Granate? Nutzt ihr sie gerne? Oder findet ihr, sie ruiniert das Spiel? Ist sie euch vielleicht noch gar nicht negativ aufgefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Bei all dem Feuer kann man schnell vergessen, dass es auf die Weihnachtstage zugeht. In Call of Duty Vanguard und Warzone gibt es bald aber ein passend winterliches Event:

