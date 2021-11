Im Mehrspieler von CoD Vanguard werden am Ende einer Runde die MVPs mit einem Video vorgestellt. Das soll nochmal ordentlich Ruhm für die Auserwählten bringen. Doch ein Clip zeigt, dass das System noch in den Kinderschuhen steckt – und Spieler lieben es.

Was ist das für ein System? Ihr kennt das aus anderen Spielen wie Overwatch bereits, dass am Ende einer Runde Spieler gezeigt werden, die im Match besonders herausragend gespielt haben. Ein ähnliches System bietet das neue Call of Duty: Vanguard nun auch.

Spieler berichten allerdings von lustigen Fehlern wie einem MVP, der in seinem Clip einfach nur gestorben ist und sonst nichts geleistet hat. Im Subreddit von Vanguard geht ein Clip durch die Decke, bei dem sich ein Spieler offenbar in einen Hund verwandelt.

“Er nutzte wohl den Hunde-Operator”

Das zeigt der Clip: reddit-Nutzer SneakyInkling teilte den kuriosen Clip und schreibt “Dieser Typ hat das Play of the Game bekommen und verwandelte sich nach einem Kill in einen Hund”. Und genau das passiert auch. Man sieht nach der Anfangs-Pose einen Kill des Spielers, danach glitcht die Ansicht kurz und eine Wand wackelt. Plötzlich fällt dann ein Hund auf den Boden.

Nachdem der Hund zu Boden geht, folgt ein Lachen, das Spieler in den Kommentaren als ansteckend bezeichnen.

In der Community sorgt der Clip für Aufsehen und lustige Erfahrungsberichte.

Wie kommt der Clip an? Auf reddit sammelte das Video an einem Tag bereits über 1.000 Upvotes und 31 Kommentare. Spieler berichten von ihren Erfahrungen mit dem kaputten MVP-System.

“Gestern war das Top-Play-of-the-Game ein Typ der starb. Er hat nicht mal jemanden gekillt. Und ich hatte einen Quad-Kill und wurde nicht gezeigt”, schreibt kamikaze123456

“Naja, er hat sich in einen Hund verwandelt. Wenn das kein Play of the Game ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber mal ernsthaft. Die MVP-Auswahl sollte nur Leute berücksichtigen, die die ganze Runde gespielt haben. Ich hab einen Typen gesehen, der 30:8 spielte und nicht mal auf der Liste war. Ein Typ war nur für fünf Minuten da und hatte eine 5:1 KD. Er war dann bester Spieler für Eliminations/Deaths. Oh nein, nein, nein, das ist einfach nicht richtig”, sagt chemicalxbonex

“Das POTG ist auf dem lustigsten Weg kaputt. Mein Kumpel bekam kürzlich das POTG und alles, was gezeigt wurde, war, wie er durch ein Fenster klettert”, schreibt highlander2189

“Nein, er nutzte nur den Hunde-Operator”, scherzt Suitable_Film_436

Hattet ihr auch schon solche verrückten Erlebnisse mit dem Play of the Game in Vanguard? Schreibt uns eure Erfahrungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.