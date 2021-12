Ein Perk in CoD Vanguard ist so kaputt, dass Gegner euch schlechter treffen

Call of Duty: Vanguard kämpft mit einem fiesen Fehler, der den Aim-Assist für Controller deaktiviert – allerdings für Feinde. MeinMMO zeigt euch die Hintergründe und was die Entwickler dazu sagen.

Das aktuelle CoD, Call of Duty: Vanguard, hat auch viele Wochen nach dem Release ein paar üble Fehler. Manche sind dabei so fies, dass sie direkt in Spielgeschehen eingreifen und die Balance beeinträchtigen.

Nun zeigt sich: Durch einen speziellen Perk könnt ihr den Aim-Assist der Gegner teilweise deaktivieren. Controller-Spieler werden euch dadurch schwieriger treffen.

„Kaltblütig“ stört den Aim-Assist für Controller

Um welchen Perk handelt es sich? Es geht dabei um den Perk „Kaltblütig“. Eigentlich ist die Fähigkeit dafür zuständig, dass euch Thermal-Visiere nicht hervorheben und der Perk „Alarmiert“ euren Feinden keine Meldung gibt, wenn ihr sie von hinten oder von der Seite anschaut.

Die neuste „Funktion“ ist aber ungewollt und dürfte bereits für einige merkwürdige Momente für Controller-Spieler gesorgt haben.

Denn zielt ein Controller-Spieler mit Aim-Assist auf einen Feind mit „Kaltblütig“ kann das den Assist kurz deaktivieren.

Wie schlimm ist das? Der Aim-Assist in den modernen CoD-Spielen besteht aus 2 Komponenten:

Ziel-Verlangsamung Eingabe-Sensibilität kurz verringert

Ziel-Rotation Fadenkreuz bewegt sich für den Bruchteil einer Sekunde hinter dem Feind hinterher, wenn der Spieler mit Aim-Assist sich bewegt



Bei einem Feuergefecht ist die „Ziel-Verlangsamung“ stark, weil Controller-Spieler ihr Reflexe mit dem Assist abstimmen können. Es entsteht eine Art „Trigger-Fenster“ – sobald man unterbewusst die Verlangsamung bemerkt, beginnt man, auf den Gegner zu feuern.

Das braucht einiges an Training und vielen Spielern wird gar nicht bewusst sein, wie stark das eigene Aiming in CoD durch die Ziel-Verlangsamung beeinflusst wird.

Fällt mitten im Gefecht der Aim-Assist aus, ist das ein extrem ungewöhnliches Gefühl. Es schleicht sich eine gewisse Unsicherheit ein, weil man das Spiel mit dem Assist gewöhnt ist. Für Controller-Spieler kann das sehr unangenehm sein, da sich Call of Duty plötzlich anders anfühlt – ohne ersichtlichen Grund.

Hattet ihr in den letzten Tagen also ungewöhnliche Aiming-Probleme, liegt hier möglicherweise die Antwort.

Bleibt das so? Die Entwickler von Sledgehammer Games haben den Fehler bereits auf ihrem Fix-Zettel (via Trello.com). Einen Termin für die Reparatur gibt es noch nicht, doch es dürfte bereits mit einem der nächsten Updates gefixt werden.

Spieler sind gestresst von vielen Fehlern

Was sagen die Spieler dazu? Auf reddit gibt es einen Thread zu dem Problem und die Kommentare mit den meisten Upvotes wettern gegen den Zustand des Spiels.

Sobald es um das Problem mit dem Aim-Assist geht, wird die Stimmung etwas versöhnlicher – obwohl der Aim-Assist sonst oft kontrovers diskutiert wird:

Einige „Maus und Keybord“-Spieler können sich aber eine kleine Spitze nicht verkneifen: „Als M&K-Spieler sehe ich die Posts und es macht mich glücklich – Hell yes, Muhaha“, sagt Manakuski.

Beachampion110 steht aufseiten der Konsolen und hat sich schon gefragt, was mit seinem Aiming los ist: „Ich habe heute ein paar Matches gespielt und irgendwas hat sich falsch angefühlt – ich dachte schon, ich wäre so schlecht, lol. Bin froh, dass andere das Problem auch haben und nicht nur ich es bin“.

Viel PC-Spieler fragen in dem Thread auch über die generelle Funktionsweise des Aim-Assist auf der Konsole. Wollt ihr ebenfalls mehr dazu wissen, dann schaut hier vorbei: So nutzt Du den Aim-Assist in CoD Modern Warfare optimal