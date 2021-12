New World: Neues Update 1.2.1 behebt Wintertags-Exploit – Patch Notes

In New World wurde heute der neue Patch 1.2.1 aufgespielt. Der behebt einige Fehler, die mit dem großen Wintertags-Update in der letzten Woche ins Spiel gekommen sind. Wir zeigen euch die Patch Notes.

Was steckt im Update drin? Patch 1.2.1 ist ein sehr kleines Update und konzentriert sich so kurz vor Weihnachten nur auf Bugfixes und das Beheben eines Exploits, der jetzt aufgetreten ist.

So wurden mit dem neuen Winter-Event die Bäume des Lichts eingeführt, über die man sich schnell und einfach Taler verdienen kann. Man muss diese Bäume, die in allen Siedlungen stehen, nur ansprechen. Das haben allerdings Spieler ausgenutzt, indem sie immer wieder neue Charaktere erstellt haben und die Taler dann an den Haupt-Charakter geschickt haben.

Dieser Exploit wurde nun behoben. Nur noch Charaktere der Stufe 15+ bekommen jetzt die Schließkassetten mit den Talern drin.

Außerdem wurden die folgenden Fehler behoben:

Bei manchen Spielern wurde nach dem Reisen nicht der korrekte Azoth-Stand angezeigt. Das wurde nun gefixt.

Es wurde ein Problem behoben, dass dazu führte, Tränke bei Rüstwerten fallenzulassen, wodurch Probleme bei der Inventaraufstockung entstanden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Stadtprojekt-Mission „Weber gesucht“ für die Winter-Zusammenkunft nicht abgeschlossen werden konnte, wenn ihr versucht habt, in Immerfall Herstellungen auszuführen.

Außerdem wurden die Abklingzeiten für den Wechsel der Fraktionen angepasst. Alle Spieler können ab jetzt wieder wechseln und die Abklingzeit wird dann auf 60 Tage festgelegt.

Wann erscheint der Patch? Der Patch wurde am 22. Dezember 2021 um 8:00 Uhr aufgespielt. Die Wartungsarbeiten sind bereits jetzt vorüber.

Update im Januar bringt wohl eine neue Waffe und die Mutationen für Dungeons

Wann erscheint der nächste Patch? Das steht noch nicht fest. Ein Update nächste Woche, auch wenn es ein sehr kleines wäre, scheint aufgrund von Weihnachten unwahrscheinlich. Im Januar wird es wohl mit den wöchentlichen Updates weitergehen.

Besonders interessant wird der große Patch im Januar. Denn der könnte die nächste große Waffe und neue Schwierigkeitsgrade für die Dungeons bringen:

New World: Entwickler verraten Details zu neuen Waffen und PvE-Endgame