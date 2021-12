New World: Entwickler verraten Details zu neuen Waffen und PvE-Endgame

Die Entwickler von New World haben ein 90 Minuten langes Video veröffentlicht, in dem sie über die das aktuelle Update sprechen. Dabei geben sie außerdem immer wieder Ausblicke auf die Zukunft des MMOs. Wir von MeinMMO verraten euch die wichtigsten Details.

Was haben die Entwickler zur Zukunft gesagt? Das neue Video fokussierte sich stark auf den neusten Patch 1.2 im Dezember. So wurde etwa verraten, dass hinter dem Yeti vom Winter-Event noch mehr Story steckt, die im Laufe der Zeit enthüllt wird.

Für die gesamte Zukunft von New World wurden jedoch sechs sehr interessante Aussagen getroffen:

Die nächste Waffe wird die Donnerbüchse – “coming soon”.

Im Januar soll es ein neues Event geben, auf das sich die Spieler freuen können. Der Februar-Patch wiederum fokussiert sich vor allem auf Bugs, Balance und Bots.

Mutationen werden ein neues PvE-Feature, das sich vor allem an Hardcore-Spieler richtet.

Weitere Waffen “on the table” sind Großschwert, Dolch, Schild + eine andere Waffe.

Sie planen viele neue Quests, darunter auch Aufgaben, wo NPCs den Spielern folgen werden, und neue Events in der offenen Welt.

Es sollen PvP-Inhalte für kleinere Gruppen (10v10 wurde erwähnt) kommen.

Das komplette Video der Entwickler könnt ihr euch hier anschauen:

Neue Waffen und neue Inhalte für Expeditionen

Was wurde zu den Waffen genau gesagt? Die kommende Donnerbüchse soll mehr Explosionen und einen “Run and Gun”-Style haben. Das bedeutet, dass ihr wohl viele Fertigkeiten im Laufen einsetzen könnt. Die Reichweite soll eher kurz bis mittel sein. Mit welchen Attributen die Waffe skaliert, wurde jedoch nicht verraten.

Die Waffe nach der Donnerbüchse wird wohl das Großschwert. Das Konzept dort soll sich um das Wechseln von Haltungen drehen.

Danach ist die Reihenfolge nicht ganz klar. Es sind eine bisher unbekannte Einhandwaffe in Kombination mit Schild und Dolche geplant.

Was hat es mit den Mutationen auf sich? Die Mutationen sind wöchentliche Herausforderungen, zu denen sich Spieler an einem Board anmelden können. Dabei läuft man eines der Dungeons mit angepassten Schwierigkeitsgraden, die sich an Hardcore-PvEler richten.

Für die Mutationen sind 10 Schwierigkeitsgrade geplant. Strategien und die richtige Kombo von Waffen sollen wichtig werden.

Die Mutationen sollen bereits im Januar auf den PTR gebracht werden.

Bannen von Bots hat hohe Priorität

Was wurde sonst im Video gesagt? Die Entwickler sind auf mehrere allgemeine Dinge eingegangen:

Die Server-Zusammenlegungen laufen gut

Der Kampf gegen die Bots hat noch immer hohe Priorität

Es gibt eine Liste von Bugs, an denen sie gerade arbeiten

Die Bäume des Lichts aus dem Winter-Event geben mehr Loot, je besser sie in der Siedlung ausgebaut sind

Der Feuerstab wird künftig einen Damage-Buff bekommen, die Eisstulpen sollen mehr CC kriegen

Was sagt ihr zu den Ausblicken der Entwickler? Sprechen euch die Pläne an oder habt ihr andere Wünsche für New World? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

Zuletzt hat sich der Chef von New World, Scot Lane, in einem Interview zu den Spielerzahlen geäußert:

