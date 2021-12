Gestern wurde in New World ein neuer Patch veröffentlicht, der das Endgame überarbeitet hat. Mehr dazu hier:

Was sagt ihr zu den Server-Zusammenlegungen? Wie sieht es derzeit auf euren Servern aus? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wie genau läuft so eine Server-Zusammenlegung ab? Die kleineren Server werden in einen größeren Server X integriert. Sämtlicher Fortschritt wie Level, Gold, Items, Fraktionen oder die Kompanien bleiben dabei bestehen.

Im Forum haben die Entwickler von New World nun eine Übersicht zu künftigen Server-Zusammenlegungen gegeben. Allein in Europa sind knapp 100 Server davon betroffen, darunter auch alle Deutschen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie es mit den Zusammenlegungen künftig weitergeht.

Insert

You are going to send email to