New World: Das sagt der Chef zur Kritik, Amazon hätte Release verschieben müssen

Das neue MMO New World steht in der Kritik der Spieler. Es heißt, New World sei unfertig rausgekommen und hätte noch mehr Zeit in der Entwicklung gebraucht. Der Chef des Spiels, Scott Lane, äußert sich dazu in einem Interview.

Woher sind die Aussagen? Die Seite MMORPG.com hatte die Gelegenheit mit Scott Lane zu sprechen, dem Chef von New World. Der hatte kürzlich auch einer polnischen MMORPG-Seite ein Interview zum starken Spieler-Verlust auf Steam gegeben.

Was sagt er zur Launch-Verschiebung? Lane wird mit der Kritik der Fans konfrontiert, New World hätte noch ein weiteres Mal verschoben werden müssen, um an den vielen Schwierigkeiten zu arbeiten, die nach dem Launch auftraten, vor allem an den Bugs und an den Dupe-Exploits.

Lane sagt:

„Das ist schwierig, wir haben in letzter Zeit intern viel darüber gesprochen. Die Sache ist: Wir kannten den Exploit und die Probleme mit Dupes nicht, bis nach dem Launch. Eine Verschiebung hätte hier nicht geholfen.“ Scott Lane

New World verspricht 2022 mehr Content – Fokus auf Mid- und Endgame

Fehlt es nicht auch an Content? Zu der Kritik an mangelnden Inhalten, sagt Lane, man sei 2021 schon ein gutes Stück voran gekommen.

2022 wolle man das Story-Telling verbessert und mehr Inhalte für Mid- und Endgame bringen.

Die Spieler würden bald neue Quest-Arten sehen, hier plane man mehr Ressourcen zu investieren. Lane sagt auch, man habe einiges für PVP-Spieler in petto und freue sich schon drauf, davon mehr zu zeigen.

Das sagt der Chef von New World zu den rapide fallenden Spielerzahlen auf Steam – 83% weniger

Team arbeitet so hart an Problemen, dass Burnout droht

Was war das große Problem? Ohnehin sagt Lane, das größte Problem sei die Dimensionen des Launchs gewesen. Der Ansturm auf New World sei so gewaltig gewesen, dass man überrollt wurde. Auf diesem Spieler-Niveau konnte man vorher nicht annähernd testen.

Das hätte Probleme aufgeworfen, die das Team dann so schnell wie möglich angehen wollte. Und in der Hast, die neuen Probleme anzugehen, seien Fehler passiert.

Das Team war so aufgeregt, derart viele Spieler zu sehen, dass man getrieben war, schnell zu antworten, damit sich Spieler wieder auf den Spaß konzentrieren konnten.

Eine große Herausforderung war es daher, das richtige Tempo zu finden und methodischer beim Testen und Prüfen der Updates vorzugehen. Das Team arbeite hart: Im Moment schaue man darauf, die Arbeit so zu verteilen, dass sich keiner überarbeitet.

Das Team sei so engagiert, dass alle rund um die Uhr arbeiten wollten, um Probleme zu lösen, aber das sei nicht durchzuhalten. Man will verhindern, dass das Team ausbrennt.

„Eine große Lehre für uns ist es: Obwohl wir eine Alpha für ein Jahr hatten und ein Preview-Event und einen öffentlichen Test – wenn man Live geht und über lange Zeit so viele Spieler hat, werden neue Probleme auftauchen.“ Scott Lane

Die Probleme, die Lane schildert, erinnern stark an Aussagen des ehemaligen WildStar-Gesichts, Stephan Frost, der mal genau erklärt hat, warum jedes MMO mit zu wenig Endgame-Content und zu vielen Bugs erscheint. Und dass das Team gerade zum Release unter akuter Gefahr steht, auszubrennen:

