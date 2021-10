New World: Neuer Bug lässt riesige Würste auf dem Bildschirm erscheinen und euer Spiel abstürzen

Das neue MMORPG New World ist bereits durch den ein oder anderen Bug aufgefallen. Ein neuer Bug ist allerdings so kurios, dass er für großes Aufsehen sorgt. Doch er ist nicht nur witzig, sondern auch gefährlich. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Update 11:40 Uhr: Amazon reagierte schneller als gedacht auf den neuen HTML-Bug und hat ihn scheinbar bereits behoben. Im Forum schreibt ein Entwickler: „Wir haben einen Fix aufgespielt, der Spieler davon abhalten sollte, diesen Fehler auszunutzen“.

Was ist in New World passiert? Ein neuer Bug macht in Amazons MMORPG gerade gehörig auf sich aufmerksam. Es ist nicht der erste Spielfehler, der in der Community große Wellen auslöst, doch mit Sicherheit einer der lustigsten, wenn auch nur auf den ersten Blick.

Abgesehen von dem neuen Bug kursieren außerdem Berichte auf reddit, dass ein alter Bug durch den letzten Patch zurückgekehrt ist und erneut dafür sorgt, dass Kriege manipuliert werden.

Scheinbar ist es erneut möglich, sich durch das Ausnutzen des Window-Modes unverwundbar zu machen. Zieht man sein Fenster genau dann durch die Gegend, wenn euer Charakter in der Mitte einer Ausweichrolle ist, also unverwundbar, bleibt er das auch erst mal.

Das ärgert viele Spieler, da vor allem Kriege damit leichter gewonnen werden können. Spieler stehen unverwundbar auf den zu verteidigenden Punkten und halten somit ihr Gebiet, ohne tatsächlich da zu sein.

Doch der neue Bug könnte noch viel schlimmere Folgen als nur verlorene Kriege mit sich bringen, auch wenn er auf den ersten Blick ziemlich lustig erscheint. Es steckt mehr dahinter, als lustige Würste und Nüsse auf den Bildschirmen von Spielern.

YouTuber Josh Strife Hayes erklärt und zeigt den Bug im Video:

Was hat es mit dem neuen Bug auf sich? Der YouTuber Josh Strife Hayes macht in einem Video auf YouTube auf den neuen Fehler aufmerksam. Darauf reagiert ein anderer YouTuber namens Callum Upton und erklärt die technische Seite des Fehlers und warum er nicht nur witzig ist.

Im Grunde geht es darum, dass in den Chat von New World simpler HTML-Code eingefügt werden kann. Dazu nutzen die User die Möglichkeit des MMORPGs gewisse Gegenstände im Chat zu verlinken.

Mithilfe besagtem HTML-Codes ist es dann möglich, die gelinkten Gegenstände zu verändern. Besonders leicht ist es zum Beispiel das angezeigte Bild des Gegenstandes enorm zu vergrößern.

Das führt dazu, dass im Chat von einigen Servern derzeit nahezu pausenlos riesengroße Würste und Nüsse gespammt werden. Ebenfalls beliebt sind ebenso riesige, gelbe Boxen mit dem Inhalt “no image found”, die ähnlich leicht zu kreieren sind und überdimensionale Ausmaße annehmen können.

“Dieser Fehler ist absolut Game-Breaking”

Die Schattenseite des Bugs: So weit, so lustig, mögen viele denken. Doch bei den großen Würsten und Nüssen hört es nicht auf. Wir wollen an dieser Stelle nicht genau erklären, wie der Fehler zu reproduzieren ist, aber trotzdem auf ihn aufmerksam machen.

Kennt man sich ein wenig besser mit HTML aus, kann man die Möglichkeit HTML-Codes im Chat zu nutzen auf nahezu absurde Weise ausnutzen. Eine Variante davon, die bereits sehr häufig genutzt wird, ist es, den geposteten Gegenstand so zu manipulieren, dass er im Spiel gar nicht existiert.

Das führt dazu, dass euer Game pausenlos eine Info abfragen will, die es aber einfach nicht gibt. Als Reaktion darauf friert euer Spiel ein und stürzt ab. Beim nächsten Start führt Steam dann eine Überprüfung der Dateien durch, was erneut Zeit in Anspruch nimmt.

Um diese Reaktion zu erreichen, genügt es, wenn ihr mit der Maus über einen solchen, manipulierten Gegenstand hovert. Das ist nicht nur im Globalen-Chat gefährlich, sondern kann auch als Flüster-Nachricht gezielt Leute angreifen.

Plötzlich ist der Bug sehr viel weniger lustig und sehr stören. Man kann ihn allerdings grundsätzlich damit umgehen den gesamten Chat zu deaktivieren. Dann hat man sich zumindest selbst aus der Affäre gezogen, aber trotzdem bleibt der Fehler gefährlich.

Nimmt es zu große Ausmaße an, können selbst solche Bilder entstehen (via YouTube).

Warum der Bug auch global gefährlich sein kann: Erneut möchten wir nicht erläutern, wie man diesen Fehler genau nutzen kann, da er die Wirtschaft von einzelnen Servern enorm beeinflussen könnte.

Nun wird es technisch doch ein wenig komplizierter, wir versuchen aber den Vorgang dahinter vereinfacht darzustellen. Es gibt gewisse Quests, die ihr nirgendwo abgeben müsst und euch nirgendwo befinden müsst, um sie abzuschließen.

Wenn ihr diese Quests abschließt, sendet euer Game an den Server sozusagen nur das Signal “Ich habe die Quest absolviert” und der Server sagt “okay” und gibt euch die Belohnung.

Es ist derzeit aber möglich, eben genau dieses Signal durch manipulierte Chat-Links zu senden. Das resultiert dann darin, dass ihr jedes Mal, wenn ihr über den manipulierten Gegenstand hovert die Quest abschließt und dafür Taler und andere Belohnungen einstricht. Und ja, das funktioniert tatsächlich.

Wie Amazon reagiert: Im Forum von New World wurde der Bug bereits ausgiebig diskutiert und an Amazon gemeldet. Ein Community-Manager von Amazon reagiert daraufhin und schreibt: “Ja, wir wissen von diesem Bug und wir sind derzeit damit beschäftigt herauszufinden, wie wir das beheben können. Wir können aber noch nicht sagen, wann das stattfindet.”

Es bleibt also abzusehen, wie und wann Amazon sich diesem Fehler annehmen wird. Der YouTuber Callum Upton sagt am Ende seines Videos, dass er Amazon jederzeit seine Hilfe anbietet, um die Probleme zu lösen, da sie “absolut Gamebreaking” sind.

Die Community ist so fassungslos, dass sie nur noch lachen können

Wie reagiert die Community? Im Forum und auf reddit scheiden sich die Geister. Einige der Spieler sind sauer darüber, dass solche Fehler überhaupt noch passieren und betiteln sie als Amateur-Fehler. Auch Callum Upton sagt in seinem Video, dass die Programmierer “erneut auf die Programmier-Schule” müssten.

Allgemein herrscht Fassungslosigkeit darüber, dass solche Fehler noch nach über einem Monat im Spiel sind. Es ist unklar, ob der Chat-Bug neu ist oder einfach erst jetzt aufgefallen.

Die Spieler, die sich nicht mehr aufregen wollen, machen sich über die Fehler lustig und lachen. Die Stimmung ist daher zumindest auf reddit eher positiv, wenn auch gefüttert mit Galgenhumor.

Was sagen die Spieler? Auf reddit lachen die Fans größtenteils nur noch über die Fehler von New World (via reddit):

Der User Pepe2Sad schreibt nur: “Oh Junge, jetzt geht’s schon wieder los”

136 likes bekommt User DopeDoge für den Kommentar: “Es sind 0 Tage vergangen seit dem letzten Unfall.” (via YouTube)

Auch User ElDuderino2112 nimmt es mit Humor: “Ganz ehrlich? Die 40 Euro für einen Platz in der ersten Reihe, um dabei zuzusehen, wie verflucht kaputt dieses Spiel ist, ist das beste, was ich je mit Geld gemacht habe.”

User Alkrun lacht sich kaputt: “Oh Mann, ich wusste nicht, dass es tatsächlich an sowas liegt. Das ist super witzig und genauso dumm. Ich mag New World wirklich, aber das ist ein großartiges Beispiel dafür wie man den Launch eines Games versaut. Es ist als hätten sie den Launch von Cyberpunk 2077 gesehen und sagten sich: Halt mein Bier!”

Was haltet ihr von dem Fehler in New World? Seid ihr noch sauer oder wie das reddit ebenfalls nur noch am Lachen? Seid ihr dem Fehler im Spiel schon über den Weg gelaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Erst gestern gab es in New World einen Fehler, der euch euer Geld klaut, wenn ihr offline seid.