Wie geht es New World einen Monat nach Release? – „Es ist bizarr, aber ich liebe es“

Am 28. September, also genau vor einem Monat, erschien Amazons großes MMO New World. Wir von MeinMMO schauen uns an, wie es derzeit um das Spiel steht.

Was macht New World gut? New World bietet eine erfrischende Sicht auf das MMORPG-Genre. Statt zahllosen Skill-Bars beschränken sich eure beiden Waffen auf jeweils drei Skills.

Welche dieser Waffen ihr spielen wollt, bleibt dabei jederzeit euch überlassen, denn ein Klassensystem gibt es nicht. In New World seid ihr, was ihr tragt. Wenn ihr Feuerbälle in schwerer Rüstung werfen wollt, ist das ebenso möglich, wie in einer Stoffrobe eine Streitaxt zu schwingen.

Dabei hat es New World geschafft, dass keiner dieser Builds wirklich nutzlos wirkt. Ob sie gut ausbalanciert sind, ist wieder eine andere Frage, aber viel falsch machen könnt ihr bei der Wahl eurer Ausrüstung nicht.

Ein zentraler Punkt im MMORPG ist das Crafting und das Sammeln von Ressourcen. Dabei levelt ihr ganze 17 Life-Skills von Angeln bis Ingenieurskunst, von denen keiner nutzlos ist. Das Aufleveln dieser Berufe und Skills fühlt sich enorm befriedigend an, was nicht zuletzt am grandiosen Sounddesign des Spiels liegt.

Dazu kommt eine Welt, die sich sehr lebendig anfühlt. Das liegt nicht nur an der dichten Vegetation und den vielen Tieren, die durch die Wälder schleichen, sondern auch an dem Fraktionssystem.

In ständigen Kriegen kämpfen die drei Fraktionen von New World um die Vorherrschaft in einzelnen Siedlungen und können, sofern sie eine Siedlung kontrollieren, massiven Einfluss auf ihre Entwicklung nehmen.

So fühlt sich auch als Unbeteiligter in den Kriegen die Insel Aeternum richtig lebendig an. Dauernd wechseln Gebeite den Besitzer, Siedlungen sehen anders aus, Crafting-Stationen werden auf- und abgewertet.

Auf diese Weise kreiert New World eine Welt, in der man sich als Spieler gerne aufhält. Probleme gibt es nur mit der Beschäftigung innerhalb dieser schönen, Neuen Welt, doch dazu später mehr.

Anhand der Färbung kann man immer erkennen, welcher Fraktion gerade welches Gebiet gehört

So lief der Start von New World: Der Start des neuen MMORPGs brachte beachtliche Zahlen hervor. So spielten am 3. Oktober, dem Sonntag nach dem Release, ganze 913.634 Spieler gleichzeitig New World. Damit landet es auf Platz 5 der All-Time-Peaks auf Steam (via SteamDB).

Doch es gab nicht nur Positives zum Start des Games zu berichten. Die allermeisten dieser Spieler konnten nämlich überhaupt nicht spielen. Schuld daran waren massive Warteschlangen, da jeder Server nur rund 2.000 Spieler gleichzeitig fassen konnte.

Einige Fans verbrachten daher über 10 Stunden in Warteschlangen, bevor sie endlich spielen konnten. Obwohl Amazon regelmäßig neue Server veröffentlichte, hielt das Problem gute zwei Wochen lang an.

Dies zog einen Rattenschwanz mit sich, da sich die Spieler nur noch ausloggten, wenn unbedingt nötig. Fans klebten ihre W-Taste fest und liefen lieber die ganze Nacht lang gegen eine Wand, als vom AFK-Timer gekickt zu werden und damit erneut in die Schlange zu müssen.

Das machte das Problem natürlich nicht besser, da die Schlangen entsprechend nur langsam kleiner wurden, wenn sich die Spieler nicht mehr ausloggen.

Nun sind die Warteschlangen größtenteils Geschichte und jeder, der New World spielen will, kann das tun. Das liegt nicht zuletzt daran, dass auch der Ansturm auf das MMORPG nicht mehr so groß ist, wie zum Start.

Wie viele Leute spielen New World derzeit?

So sieht es aktuell aus: Derzeit, also genau einen Monat nach Release am 28. Oktober, spielen noch 375.482 Menschen New World im 24-Stunden-Peak. Also etwas weniger als die Hälfte derer, die am großen Ansturm zum Start gespielt haben.

Aktuell im Spiel – um 11:30 Uhr – sind ganze 140.510 Spieler online, in einer Zeit, in der weder in den USA noch in Europa Primtime ist.

Die Spielerzahlen blieben über die letzten zwei Wochen hinweg relativ stabil zwischen 375.000 und 550.000 Usern im 24-Stunden-Peak. Damit platziert sich New World auf Steam noch immer weit vor anderen Genre-Vertretern wie Bless Unleashed oder Final Fantasy XIV und sogar vor dem Hit GTA 5.

Die Spielerzahlen von New World (via steamcharts.com)

Warum sinken die Spielerzahlen? Dass bei einem Game mit so großem Hype vor dem Start relativ schnell die Spielerzahlen fallen, ist das Normalste der Welt. Doch welche Gründe hat das im Falle von New World?

Bei über 900.000 Menschen sind von Beginn an auch viele dabei, die das Spiel nur ausprobieren wollten und relativ schnell gemerkt haben, dass sie damit nicht zufrieden sind.

Bereits eine Woche nach Release sind die Spielerzahlen im Schnitt schon um etwa 200.000 Spieler gefallen. Das beläuft sich größtenteils auf Menschen, die doch keine Lust auf New World haben oder eben die, die nur mal reinschauen wollten.

Viele Spieler verlassen das Game derzeit aber auch, weil es im Endgame wenig zu tun gibt. Ein Problem, was nicht nur New World hat. Auch andere, neuere MMORPGs wie Swords of Legends Online oder Phantasy Star Online 2: New Genesis haben aus demselben Grund Fans verloren.

Spieler, die bereits Stufe 60 erreicht haben, verlassen New World derzeit rapide, da der Titel einige Probleme birgt, die man erst auf der maximalen Stufe wahrnimmt:

Der große Max-Level-PvP-Modus Außenpostenansturm war lange aufgrund von Fehlern deaktiviert und ist es derzeit noch

Die Verderbnisportale der Stufe 55 waren lange verbuggt und ließen sich nicht schließen

Man konnte keine Schlüssel herstellen, um in die beiden Level 60 Expeditionen zu kommen

In den PvP-Kriegen nutzten viele Leute gezielt Spielfehler aus, um sich den Sieg zu ermogeln. Das war für viele Spieler frustrierend

Das sind mögliche Gründe, warum die Spielerzahlen derzeit langsam sinken. Immer mehr Leute erreichen derzeit Stufe 60 und somit das Endgame, hier sollte sich Amazon bald etwas einfallen lassen.

Immerhin der Außenpotenansturm soll demnächst wieder funktionieren und auch die Verderbnisportale lassen sich wieder schließen. Immer mehr Fehler wurden Stück für Stück behoben, ob das reicht wird sich zeigen.

Das Endgame von New World war lange geheim – Wir haben es gespielt

Dennoch ist New World derzeit nicht in Gefahr. Auch wenn die Zahlen gesunken sind, sind die aktuellen Spielerzahlen noch immer sehr gut. New World steht einen Monat nach dem Release Zahlen-technisch also gut da.

Was sagen die Spieler dazu? Das reddit von New World ist groß und gut besucht. Darüber wird über viele, verschiedene Themen diskutiert. Viele davon sind auch Spielfehler, fehlende Inhalte oder Balancing-Probleme bezogen.

Wir haben euch einige Kommentare herausgesucht, die den derzeitigen Stand von New World vergleichsweise gut widerspiegeln.

Der User Journeymaker schreibt (via reddit): „Ich habe von Stadtprojekt-Quests dazu gewechselt, nur noch Jäger und Sammler zu sein. Ich verbringe meine gesamte Zeit damit Tiere zu jagen und jeden ihrer Drops zu verwenden. Es macht Spaß und bringt Profit. […] Man kann das Crafting und Sammeln wirklich genießen und ich habe das Gefühl, das ist der einzige Part des Spiels, der nicht irgendwie kaputt ist. Es ist bizarr, aber ich liebe es“

User doctapeppa schließt sich an (via reddit): „Ich spiele, um Stress loszuwerden, mich zurückzulehnen und neue Freunde zu finden. Das habe ich von New World erwartet, aber was ich bekam, war Frustration und Langweile. Die ersten Level von New World habe ich wirklich genossen. Die Welt fühlt sich gut an, das Game läuft flüssig und ich hatte Spaß. Doch je weiter ich kam, desto schlimmer wurde das Spiel. […] Spätestens ab Stufe 39 fängt das Game an, wirklich zu nerven. Und meine Gildenkameraden auf Stufe 60 unterschreiben das nur. […] Ich hatte selten so gemischte Gefühle für ein MMO.“

Eine mögliche Lösung liefert der User IamRadamanthy (via reddit): „Ich war kurz davor mit New World aufzuhören, aber dann habe ich eine Lösung gefunden. Wie viele andere war ich auf Stufe 60 extrem gelangweilt und habe mich gefragt, woran das liegt. Liegt es an mir, oder dem Spiel? Hatte ich die falschen Erwartungen? Es ist wohl eine Mischung aus allem. Denn alles, was ich tat, war so schnell wie möglich auf Stufe 60 zu kommen, die beste Ausrüstung zu grinden und alles zu optimieren, was möglich war. […] Doch damit habe ich auch alles übersprungen, was Spaß macht. Ich habe nun von vorne angefangen, auf einem anderen Server. Ich lese alles, nehme mir Zeit, mache mir sogar Notizen. Nun bin ich zwar erst wieder Stufe 41, aber habe so viel mehr Spaß als vorher.“

New World – Fazit nach einem Monat

Wenn ihr euch länger im Spiel aufgehalten habt oder euch mit dem Spiel befasst habt, kommt ein sehr wirres Bild von New World zustande. Es ist daher selbst einen Monat später noch schwer zu sagen, ob das Spiel langfristig Erfolg haben wird oder nicht.

Das bisherige Fazit sieht wie folgt aus:

Pro Unverbrauchtes Setting

Gutes und schnelles Kampfsystem

Viele Möglichkeiten bei der Charakterentwicklung und für eigene Builds

Entwickler reichen wöchentlich Updates nach

Server laufen stabil, es gibt wenig Spielabstürze

Spielerzahlen noch immer sehr gut

Keinerlei Pay2Win-Inhalte Contra Viele Spielfehler und Balancing-Probleme

Wenig Inhalte ab Stufe 60

Wer in Kriegen mitmachen will, ist gezwungen einer großen Gilde beizutreten

Kommunikation zwischen Entwicklern und Spielern spärlich vorhanden

Bisher keine Roadmap für geplante Inhalte

Abschließend kann man sagen, dass New World einen Monat nach Release noch immer ziemlich gut dasteht. Die Server sind gut befüllt, aber nicht mehr so voll, dass man in Warteschlangen steht. Die Spielerzahlen allgemein sehen gut aus.

Viele der Probleme, die das Game zum Start hatte, wurden von Amazon bereits behoben. Dennoch gibt es eine ganze Menge Probleme, die immer noch im Spiel sind. Die Entwickler kommunizieren nur selten, wie es weitergeht. Eine Roadmap über neue Inhalte oder Ähnliches fehlt bis dato völlig.

Die Spielerfahrung startet grandios und nimmt auf dem Weg bis Stufe 60 kaum ab, doch einmal dort angekommen, verlieren viele Spieler den Spaß an New World. Ob man mit dem Spiel langfristig Spaß hat, hängt derzeit zu einem großen Teil davon ab, wie man es spielt.

New World hatte einen phänomenal guten Start auf Steam und steht auch einen Monat später trotz vieler Probleme noch gut da. Amazon muss nun reagieren, die Wogen glätten, die Bugs beheben und das Balancing neu angehen. Wenn dann noch eine Roadmap kommt mit vielversprechenden Inhalten für Stufe 60 Spieler, hat das MMORPG eine gute Chance darauf, sich lange weit oben halten zu können.

Wie seht ihr das? Habt ihr New World gespielt oder spielt ihr es noch? Auf welcher Stufe seid ihr? Was macht ihr mit Level 60? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Auch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch mag das neue MMO, kritisiert aber auch die fehlende Roadmap: New World braucht eine Roadmap und das so schnell wie möglich.