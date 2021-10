Spieler gewinnt 21 Kriege in New World – Erklärt, wo die größten Probleme im PvP liegen

Im reddit hat der ein Spieler die größten Bugs und Exploits rund um das PvP in New World zusammengefasst. Der Thread bekommt viel Zuspruch und wird auch von vielen großen Content Creatorn geteilt.

Was sind die großen Probleme? Der reddit-Nutzer Imaginary-Fun hat bereits an 21 Kriegen teilgenommen und alle gewonnen. Nun hat er seine Top 4 der größten Probleme im PvP niedergeschrieben (via reddit):

Der Resilient Perk ist zu stark und deshalb ein Muss

Einige passive Effekte aus den Skill-Trees der Waffen funktionieren gar nicht

Man wird quasi gezwungen, schwere Rüstung zu tragen, wenn man für sein Team nützlich sein will

Auch wenn der erste und bekannteste Unverwundbarkeits-Bug gefixt wurde, soll es weitere Tricks geben, um unsterblich zu werden

Besonders frustrierend ist dabei die Tatsache, dass diese Fehler teilweise bereits in der Beta im Juli bemängelt wurden. Außerdem schreiben einige Nutzer, dass es ähnliches Feedback auch schon in der Alpha gab. Die Probleme sind also länger bekannt, wurden bisher aber nicht behoben.

Neben den Bugs und den Balancing-Problemen gibt es speziell bei den Kriegen aber noch die Hürde, dass die Spieler für die Teilnahme eigentlich Teil einer großen Gilde sein müssten:

Das Endgame-PvP von New World hat ein Problem: Es schließt Spieler ohne große Gilde aus

Resilient Perk reduziert sämtlichen Schaden

Was sind die Probleme mit dem Resilient Perk? Dieser Perk reduziert den Schaden von kritischen Treffern um 4,8 % pro Juwel, das ihr in eure Rüstung packt.

Imaginary-Fury hat jedoch herausgefunden, dass sämtlicher Schaden um 4,8 % reduziert wird. Wer 5 von diesen Juwelen in seiner Rüstung hat, bekommt also 22,5 % weniger Schaden. Das ist gerade im PvP eine ganze Menge.

Was ist das Problem mit den Skill-Trees? Jede Waffe bietet verschiedene aktive und passive Effekte, die ihr über Skill-Trees freischalten könnt. Doch bei vielen davon kommt es zu Problemen:

Manche passiven Effekte funktionieren gar nicht

Bei anderen funktioniert nur ein Teil

Bei manchen stimmen die Texte nicht mit den Effekten überein

Manche passiven Effekte wiederum sind stärker als angegeben

Das führt im Grunde dazu, dass man selbst erstmal ausprobieren müsste, was eigentlich die einzelnen Fähigkeiten wirklich tun, statt sich auf die Tooltips zu verlassen.

Gerade beim Feuerstab sollen die Perks vom Feuerball nicht korrekt funktionieren.

Was hat es mit der Rüstung auf sich? Die leichte Rüstung soll eigentlich euren Schaden verstärken, während die schwere Rüstung euch vor allem mehr Defensive bringt.

Doch die Schadensbuffs der leichten und mittleren Rüstung funktionieren nicht. Darum profitiert man dort im Grunde nur von der größeren Ausweichrolle.

Imaginary-Fury sagt deshalb, dass man im Grunde nur nützlich für sein Team ist, wenn man schwere Rüstung trägt.

Sind das wirklich die großen Probleme? Ja, der Thread bekommt im reddit viel Zuspruch und hat bereits über 1.500 Upvotes. Viele Spieler stören sich vor allem daran, dass sie den Skills vertrauen oder gezielt Ausrüstung farmen, um dann festzustellen, dass diese Inhalte gar nicht korrekt funktionieren.

Vereinzelte Spieler kritisieren jedoch Imaginary-Fury dafür, dass er von den Bugs mit dem Resilient Perk weiß und ihn trotzdem nutzt. Sie sehen darin einer Art Exploit. Allerdings wird er auch verteidigt, dann in den Kriegen inzwischen viele Kompanien genau auf diesen Perk setzen.

Wie seht ihr die Situation im PvP? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?

Doch nicht nur im PvP hat New World gerade Probleme. Es gibt auch allgemeine Dinge, die unbedingt gefixt werden sollten:

