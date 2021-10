Das Endgame-PvP von New World hat ein Problem: Es schließt Spieler ohne große Gilde aus

Im Endgame von New World dreht sich viel um das Kontrollieren von Territorien in der offenen Welt. Dazu können sich die Kompanien verschiedener Fraktionen bekämpfen. Die Teilnahme an einem solchen Krieg ist jedoch gar nicht so leicht, zumindest wenn man nicht zu einer der großen Kompanien auf dem Server gehört.

Was genau ist das Problem? In New World gibt es nur eine begrenzte Zahl von Gebieten, die von einer Kompanie kontrolliert werden können. Derzeit gibt es nur 11 Territorien, die entsprechend begehrt sind.

Wenn ein Krieg beginnt, können sie alle Mitglieder der Fraktion anmelden, um daran teilzunehmen. Der endgültige Kampf um ein solches Territorium wird jedoch nur im 50v50 ausgetragen, sodass es nur 50 Angreifer der einen Fraktion und 50 Verteidiger der anderen Fraktion gibt.

Da die Kompanien den Krieg gewinnen möchten, werden in der Regel nur bestimmte Spieler mitgenommen: Die, die man kennt und die mit in einem Voice-Chat kommen.

Wer jedoch nicht zu so einer auserwählten Gruppe gehört, guckt oftmals in die Röhre.

Die Kriege um Festungen sind das Highlight im Endgame von New World.

Kann man also gar nicht am PvP teilnehmen? Doch, abseits der Kriege gibt es weitere PvP-Inhalte, an denen Spieler teilnehmen können, darunter:

Kämpfe um Forts in der offenen Welt

Duelle gegen andere Spieler

Der Modus Außenpostenansturm, der im Grunde eine angepasste Version des Krieges simuliert und für 40v40 ausgelegt ist

Doch obwohl es diese Alternativen gibt, sind die Kämpfe um Territorien etwas besonders, an dem viele teilhaben wollen. Doch das wird – in der aktuellen Version – nicht jedem vergönnt sein.

Die Anführer der Kompanie entscheiden, wer mitgenommen wird

Wie genau läuft die Auswahl der Spieler ab? Wenn ein Territorium angegriffen werden soll, muss sich die feindliche Fraktion erstmal genügend Einfluss in dem Gebiet erspielen, etwa in dem sie Forts in dem Gebiet attackieren. Haben sie genug Einfluss, kann ein Krieg erklärt werden.

Die verteidigende Fraktion konnte bereits zuvor einen Zeitraum festlegen, in dem sie attackiert werden können, etwa abends ab 18:00 Uhr. Wird der Krieg für den kommenden Tag um 18:00 Uhr ausgerufen, können sich Angreifer und Verteidiger für die Schlacht anmelden.

Bei den Anmeldungen gibt es keine Begrenzung nach oben. 15 Minuten vor dem Start werden jedoch die ersten 50 Spieler der Liste einberufen. Die Reihenfolge der Liste kann der Anführer der Kompanie festlegen. Auch innerhalb der 15 Minuten können Spieler noch eingeladen und aus dem Krieg entfernt werden.

Der Leader (mit dem gelben Krönchen) und die Admins (mit dem weißen Krönchen) bestimmen, wer zu den 50 Auserwählten gehört und wer “Auf Abruf” bleibt.

Warum ist das problematisch? Eine Kompanie kann theoretisch mehrere Territorien kontrollieren. Wer Teil einer großen und erfolgreichen Kompanie ist, wird dann gute Chancen haben, an einem Krieg teilzunehmen. Denn in der Regel werden die eigenen Mitglieder gegenüber irgendwelchen zufälligen Spielern immer bevorzugt.

Mit einer kleinen Kompanie oder gar als Solo-Spieler wird es jedoch schwer, an den Kriegen teilzunehmen. Der reddit-Nutzer Idunaz befüchtet sogar, dass dieser Umstand zu Frustration und zu Spielerverlust für New World führen könnte (via reddit).

Weitere Versionen des Krieges oder wöchentliche Caps als Lösungsvorschläge

Was könnte Amazon gegen die Probleme tun? Im reddit haben einige Spieler bereits Ideen gesammelt, wie man das Problem lösen könnte.

Der Nutzer Pat_the_catdad hat gleich zwei Lösungsvorschläge parat – zusätzliche Instanzen des Krieges oder globale Abklingzeiten:

Ich fände es cool, wenn ein Überfluss an Teilnehmern zusätzliche Instanzen dieses Krieges erzeugen würde. Jede Instanz könnte auch in einem Punktesystem etwas anders gewichtet werden. Wenn also drei oder vier Instanzen eines Krieges auf einmal stattfinden, könnten die Angreifer gewinnen, auch wenn die primäre Instanz erfolgreich verteidigt hat. Dafür müssten dann aber die drei anderen Instanzen erfolgreich angegriffen haben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass jeder, der an einem Krieg teilnimmt, eine globale Abklingzeit erhält, sodass er für eine kurze Zeit nicht sofort an einem anderen Krieg teilnehmen kann (wöchentliche Abklingzeiten?). Das würde Hunderten von anderen Spielern die Möglichkeit geben, sich für einen Krieg anzustellen. Dieses Element würde auch für Dramatik sorgen, wenn es darum geht, welche Gebiete die No-Lifer verteidigen/angreifen wollen und um welche Gebiete die Gelegenheitsspieler kämpfen müssen.

Der Nutzer GeloGelo hat einen ähnlichen Vorschlag zu den zusätzlichen Instanzen geäußert, wobei nur die stärkste Instanz über Sieg oder Niederlage entscheiden soll:

Je nach Ausrüstungsstand sollte es verschiedene Kriegsklassen geben: niedrig, mittel und Endgame. Während der niedrige und mittlere Krieg nur Spieler-Belohnungen bekommen wird, sollte nur das Ergebnis der Endgame-Gruppe den Gewinner bestimmen. Auf diese Weise wird jeder eine Erfahrung im Krieg haben und es wird den Krieg aufgrund der Ausrüstungswerte ausgleichen.

Was sagt ihr zu der Situation mit den Kriegen? Konntet ihr bereits an einem teilnehmen oder wartet ihr noch immer darauf mitgenommen zu werden?

