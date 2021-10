Wer in New World richtig stark sein will, muss Angeln gehen

Wer in New World das maximale aus seinem Charakter herausholen möchte, braucht dafür die perfekte Ausrüstung. Zusätzlich braucht der machthungrige Spieler von heute aber auch einen hohen Skill im Angeln. Denn darüber kommt ihr an Buff-Food, das ihn richtig stark markt.

Was hat es mit dem Angeln auf sich? In New World könnt ihr euch eine Angel herstellen und dann mit dem Fischen beginnen. Wie bei den anderen Life-Skills auch, könnt ihr das Angeln bis auf Stufe 200 leveln. Je höher das Level, desto besser der Fisch, den ihr bekommen könnt.

Wer jedoch denkt, dass das Angeln in New World nur ein netter und entspannter Zeitvertreib ist, der irrt.

Im reddit erklärt ein Spieler, warum das Angeln so wichtig ist. Denn über legendären Fisch bekommt ihr ein Buff-Food, über das ihr ein Attribut um 40 Punkte verbessern könnt. Das hilft euch im PvE, aber vor allem im PvP.

Wer sich jetzt näher mit dem Angeln beschäftigen möchte, findet hier einen passenden Guide: So werdet ihr zum Profi-Angler in New World.

Fischer gewinnen die Kriege in New World

Was sagt der reddit-Nutzer? Der Nutzer BlakeGarrison62 erklärt im reddit, dass er seit Tagen am Angeln ist. Schon jetzt hat er seinen Skill auf über 150 gesteigert und ist auf der Jagd nach legendären Fischen.

Denn legendäre Fische sind gleich aus zwei Gründen nützlich:

Zum einen lässt sich aus bestimmten Fischen eine Trophäe für das eigene Haus erstellen. Die wiederum erhöht euer Glück beim Angeln enorm

Zum anderen lässt sich legendärer Fisch in ein Buff-Food verwandeln, dass ein bestimmtes Attribut für 30 Minuten um 40 Punkte verbessert. Das ist eine erhebliche Steigerung.

So erklärt der Spieler, dass der Unterschied in den Attributen vor allem in den Kriegen um Festungen eine wichtige Rolle spielen wird. Ein Spieler mit Feuerstab, der 40 zusätzliche Punkte in dem Attribut Intelligenz hat, wird seine Feinde deutlich schneller ausschalten können.

BlakeGarrison62 geht deshalb davon aus, dass die Fraktion Kriege gewinnen wird, die die besseren Angler hat. Angeln würde derzeit von zu vielen Spielern unterschätzt.

Allerdings betont er auch, dass das Leveln vom Angeln vor allem auf höheren Stufen eher in Arbeit ausartet, als spaßig ist.

Wie sehen die Rezepte für das Buff-Food aus? Sehr unterschiedlich, abhängig von dem gewünschten Attribut, das verbessert werden soll.

Geschwärzter Mandje Mandje mit Mais-Succotash” verbessert euren Fokus um 40 und benötigt die folgenden Materialien:

1x LavaBarbe (der legendäre Fisch)

1x Gewürzmischung

1x Zwiebel

1x Tomate

1x Grüne Bohne

1x Mais

Gedünstete Abaia Serpe verstärkt eure Intelligenz um 40:

1x Abaia Serpe (der legendäre Fisch)

1x Wasser

1x Speisekürbis

1x Grüne Bohne

1x Orange

1x Butter

1x Mais

Gegrillter Gnufisch erhöht eure Stärke um 40:

1x Gnufisch (der legendäre Fisch)

1x Zwiebel

1x Knoblauch

1x Salz

1x Gerste

1x Möhre

1x Rosmarin

Gebratener Albenaja erhöht euer Geschick um 40:

1x Albenaja (der legendäre Fisch)

1x Bratöl

1x Gewürzmischung

1x Ei

1x Mehl

1x Kohl

1x Blumenkohl

Was ist mit Konstitution? Für dieses Attribut benötigt ihr “Geröstetes Kaninchen mit gewürztem Gemüse”, also ein Rezept ohne Fisch.

Zudem gibt es weitere Rezepte ohne Fisch, über die ihr jeweils zwei Attribute verbessert: Attribut A um 24 und Attribut B um 16. Somit kommt ihr zwar auch auf 40 Punkte, aber eben aufgeteilt.

Habt ihr euch bereits intensiver mit Angeln und dem Buff-Food beschäftigt? Falls ja, wusstet ihr, wie stark das Angeln ist?

