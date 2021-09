New World Guide: So werdet ihr zum Profi-Angler

Das neue MMORPG New World bietet neben zahllosen Möglichkeiten zu Kämpfen auch noch ganz andere Inhalte, wie das Angeln. Dass das in New World mehr ist, als bloßer Zeitvertreib, wird spätestens bei den begehrten, seltenen Fischen klar. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr sie bekommt und zum Profi-Angler werdet.

Wie funktioniert Angeln in New World? Das Angeln im neuen MMORPG ist ein Life-Skill, wie die meisten anderen Dinge, die ihr nebenher tun könnt. Es fällt damit in die gleiche Kategorie wie das Ernten von Gemüse oder das Abbauen von Erz. Insgesamt könnt ihr das Angeln 200 Stufen weit ausbauen.

Es folgt dementsprechend dem gleichen Muster: Je öfter ihr angelt, desto besser werdet ihr dabei. Ihr benötigt natürlich auch das passende Werkzeug, in diesem Fall eine Angel und im besten Falle auch Köder, wobei diese nicht zwingend notwendig sind.

Einmal ausgestattet und eine passende Stelle gefunden, könnt ihr eure Rute auswerfen und warten, bis ein Fisch anbeißt. Diesen müsst ihr dann einholen. Je seltener der Fisch ist, desto mehr wird er sich dabei wehren. Ein guter Tipp ist es mit dem Ziehen aufzuhören, kurz bevor der Widerstand des Fisches das rote Feld erreicht.

Zeigt der Fisch wiederum gar keinen Widerstand, könnte es sich um eine Schatztruhe handeln, die ihr auf jeden Fall einholen wollt.

In dem Interface seht ihr, wie weit der Fisch noch weg ist und wie sehr er sich gerade wehrt.

Wo könnt ihr Angeln? Ihr könnt überall dort fischen, wo es sogenannte Hotspots gibt. Diese kommen in drei verschiedenen Stufen daher und bergen jeweils seltenere und größere Fische als die Stufe davor.

Je höher eure Fähigkeitsstufe im Angeln ist, desto mehr werden euch davon auf der Karte und dem Kompass angezeigt. Ihr findet die Orte aber auch in der New World Ressourcen-Karte.

Grundlegend unterscheidet New World aber zwischen zwei unterschiedlichen Gewässern: dem salzigen und dem süßen Wasser. Hier gibt es teilweise große Unterschiede zwischen möglichen Fischen und Ködern, die ihr verwenden solltet.

Außerdem könnt ihr mit steigendem Angel-Level eure Rute weiter auswerfen, was eure Chance auf seltene Fische erhöht. So habt ihr mit Angeln auf Stufe 15 einen Bonus von 0,75 Metern auf eure Wurfreichweite.

Mit dieser Ausrüstung klappt das Angeln

Welche Angeln gibt es? Ebenso wie die Werkzeuge der anderen Life-Skills, gibt es die Angeln in New World in 5 verschiedenen Versionen, die jeweils andere Rohstoffe benötigen. Ihr könnt alle Angeln an einem Lagerfeuer eurer Wahl herstellen.

Für die erste Angel aus einfachem Holz benötigt ihr lediglich ein Stück junges Holz sowie ein Seil und schon seid ihr bereit loszulegen. Den Abschluss der Reihe bildet die Eisenholz-Angel. Für sie benötigt ganze 15 Eisenholz-Planken, 3 hartes Leder und 2 Lein.

Außerdem könnt ihr eure Angeln bei der Herstellung mit verschiedenen Bonusfähigkeiten ausstatten. Dafür braucht ihr entweder spezifische Ressourcen oder das Glück, genau die Fähigkeit zu bekommen, die ihr wolltet.

Ab der zweiten Angel könnt ihr spezifische Ressourcen und Azoth hinzufügen, um die Extra-Fähigkeiten zu bestimmen.

Diese Bonus-Fähigkeiten eurer Angel kommen in jeweils drei Stufen der Effektivität daher. So gibt euch der Bonus „Glückstag“ in der ersten Stufe 30 % erhöhte Wahrscheinlichkeit auf seltene Fische bei Tag, während es in der dritten Stufe schon satte 75 % sind.

Wiederum andere Boni verbessern eure Wurfdistanz oder geben euch spezielle Boni für Salz- oder Süßwasser. Es ist also möglich eure Angel ganz genau nach euren Wünschen anzupassen. Generell erhaltet ihr die beste Ausrüstung in New World über das Crafting-System.

Liste aller Bonus-Fähigkeiten für Angelruten

Daytime Colossus – Erhöht die Chance tagsüber größere Fische zu fangen um bis zu 250 %

Freshwaster Colossus – Erhöht die Chance in Süßwasser größere Fische zu fangen um bis zu 250 %

Freshwater Brawn – Erhöht die Stärke eurer Angelrute in Süßwasser um bis zu 20 %

Lucky Day – Verbessert die Wahrscheinlichkeit tagsüber seltene Fische zu fangen um bis zu 75 %

Lucky Night – Verbessert die Chance nachts seltene Fische zu fangen um bis zu 75 %

Moon’s Reach – Erhöht die Wurfweite nachts um bis zu 15 %

Nighttime Colossus – Steigert die Chance nachts größere Fische zu fangen um bis zu 250 %

Saltwater Colossus – Verbessert die Wahrscheinlichkeit große Fische in Salzwasser zu fangen um bis zu 250 %

Saltwater Brawn – Erhöht die Stärke eurer Angelrute in Salzwasser um bis zu 20 %

Sturdy – Verbessert die Haltbarkeit eurer Angel um bis zu 50 %

Sun’s Reach – Erhöht eure Wurfreichweite tagsüber um bis zu 15 %

Welche Köder gibt es? Wer effektiv Angeln will, braucht Köder. Ihr benötigt prinzipiell zwar keinen Köder um in New World zu Angeln, doch die Betonung lautet bei „effektiv“. Denn die Köder bringen euch teilweise massive Vorteile für bestimmte Arten von Fischen.

Wenn ihr ein Koch der Stufe 5 seid, könnt ihr unter anderem einen Käse-Köder zubereiten, der die Chance auf seltene Fische in Salzwasser um 47 % verbessert. Seid ihr kein Koch, könnt ihr bestimmte Büsche und Pflanzen durchsuchen, um Glühwürmchen-Köder zu erhalten. Diese steigern die Chance auf seltene Fische in Süßwasser um ganze 85 %.

Grundsätzlich unterscheidet New World zwischen Ködern, die seltene Fische anlocken und Ködern, die größere Fische anlocken. Doch in jedem Falle lohnen sich kleine Häppchen auf eurem Haken. Der Oyster-Köder verbessert eure Chance auf große Fische in Süßwasser gleich um unglaubliche 500 % – das lohnt sich definitiv.

Liste aller Köder in New World und wie ihr sie bekommt

Käse-Köder – Craftbar ab Koch Stufe 5 – Erhöht die Chance auf seltene Fische in Salzwasser um 47 %

Nachtwühler-Köder – Nebenbeute aus Feuerstein, wenn ihr es tagsüber abbaut – Erhöht die Chance auf seltene Fische in Salzwasser um 70 %

Leuchtwurm-Köder – Nebenbeute aus Feuerstein, wenn ihr es nachts abbaut – Erhöht die Chance auf seltene Fische in Salzwasser um 85 %

Brot-Köder – Craftbar ab Koch Stufe 5 – Erhöht die Chance auf seltene Fische in Süßwasser um 47 %

Termiten-Köder – Sammelbar, wenn ihr Holz von Büschen erntet – Erhöht die Chance auf seltene Fische in Süßwasser um 70 %

Glühwürmchen-Köder – Sammelbar, wenn ihr Briar-Pflanzen erntet – Erhöht die Chance auf seltene Fische in Süßwasser um 85 %

Fisch-Köder – Craftbar aus Fischen – Erhöht die Chance auf größere Fische in Salzwasser um 150 %

Schnecken-Köder – Wiederverwertbar durch gefangene Schnecken – Erhöht die Chance auf größere Fische in Salzwasser um 300 %

Aal-Köder – Wiederverwertbar durch elektrische Aale – Erhöht die Chance auf größere Fische in Salzwasser um 500 %

Fleisch-Köder – Craftbar mit rohem Fleisch – Erhöht die Chance auf größere Fische in Süßwasser um 150 %

Muschel-Köder – Wiederverwertbar durch Muscheln – Erhöht die Chance auf größere Fische in Süßwasser um 300 %

Oyster-Köder – Wiederverwertbar durch Oyster – Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf größere Fische in Süßwasser um 500 %

Was gibt es sonst noch? Tatsächlich gibt es sogar ein Rüstungsset, was euch beim Angeln unter die Arme greift. Das Set des rachsüchtigen Fischers bringt nämlich eine ganze Menge Boni für eure Rute mit.

Habt ihr das gesamte Set ausgerüstet, erhaltet ihr folgende Boni:

+100 Fokus

+ 9 % Wurfreichweite

+200 % Chance auf größere Fische

+ 60 % Chance auf seltene Fische

Solltet ihr gar keine Lust haben zu Angeln, seid ihr vermutlich nicht in diesem Artikel. Dennoch gebe ich euch einen Tipp mit. Wenn ihr eine Quest erhaltet, in der ihr bestimmte Fische angeln müsst, könnt ihr sie auch einfach im Handelsposten kaufen. Das funktioniert tatsächlich.

Freut ihr euch auf das Angeln in New World und auf die Suche nach größeren und selteneren Fischen? Seid ihr eher einem anderen der Life-Skills auf der Spur? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

Und wenn ihr mal genug vom Angeln habt und lieber kämpfen wollt, aber noch nicht wisst, mit welcher Waffe ihr in die Schlacht ziehen sollt. Alle 11 Waffen von New World im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt.