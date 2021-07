New World: So funktioniert das Crafting, über das ihr an die beste Ausrüstung im Spiel kommt

Das Crafting spielt in New World eine wichtige Rolle. So gibt es insgesamt 17 Disziplinen, in denen ihr euch verbessern und über die ihr Buff-Food, Möbel fürs Housing und Ausrüstung herstellen könnt. Tatsächlich sollt ihr sogar über das Crafting an die besten Rüstungen und Waffen im Spiel kommen. Wir von MeinMMO verraten, wie genau das funktioniert.

Welche Crafting-Disziplinen gibt es? Das Handwerk in New World teilt sich grob in 3 verschiedene Aufgaben:

Das Sammeln – etwa durch Holzfällerei, Bergbau oder Angeln

Das Veredeln – wodurch Holz, Eisen und andere Materialien weiterverarbeitet werden

Das Herstellen – hier könnt ihr Rüstungen, Waffen, Schmuck, Möbel und Buff-Food herstellen

Jede Disziplin kann von Stufe 1 bis Stufe 200 gelevelt werden. Die höchste Stufe wird dabei benötigt, um Endgame-Ausrüstung herzustellen, während ihr auf den ersten Stufen nur gewöhnliche Gegenstände bauen könnt.

Dabei müsst ihr euch nicht auf einen Beruf beschränken, sondern beherrscht jederzeit jeden Beruf. Ihr müsst also nicht erst zu einem Lehrer, sondern könnt gleich loslegen.

Wie level ich die verschiedenen Disziplinen? Ihr levelt, indem ihr die Disziplin nutzt. Durch jeden Baum, den ihr fällt, levelt ihr die Holzfällerei. Durch jede hergestellte Waffe den Waffenschmied.

Während die ersten Stufen noch relativ schnell erreicht werden, müsst ihr für die höheren Stufen auch aufwendigere Gegenstände herstellen. Doch das wird sich im Endgame dann bezahlt machen.

Die verschiedenen Crafting-Disziplinen in der Übersicht.

Kann man sofort jede Disziplin leveln? Ja, sobald ihr das Tutorial erledigt habt, könnt ihr im Grunde jeden Beruf sofort ausführen. Allerdings setzen bestimmte Sammel-Berufe entsprechende Werkzeuge voraus und für die Veredelung und Herstellung werden jeweils spezielle Handwerksstationen benötigt, die ihr in Siedlungen finden könnt.

Je höher ihr eine Crafting-Disziplin levelt, desto besser ausgebaut müssen die Handwerksstationen sein. Eine solche Aufwertung kann jedoch nur von der Kompanie vorgenommen werden, die die jeweilige Siedlung kontrolliert.

Die Sammelberufe

Wie funktionieren diese Berufe? Beim Sammeln geht es darum, dass ihr mit bestimmten Werkzeugen unterschiedliche Materialien abbaut:

Für die Holzfällerei benötigt ihr eine Axt

Für Bergbau eine Spitzhacke

Für Erntearbeit eine Sichel

Fürs Spurenlesen und Häuten ein Messer

Fürs Angeln eine Angel

Alle diese Werkzeuge könnt ihr euch direkt nach dem Tutorial beim Lagerfeuer am Wachturm oder an eurem persönlichen Lagerfeuer herstellen. Später könnt ihr höherstufige Werkzeuge dann über den Herstellungsberuf Ingenieur konstruieren. Die funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die Ausrüstung. Es gibt sie also in den 5 Stufen:

Holz

Eisen

Stahl

“Starmetal” (deutsche Übersetzung steht noch aus)

Orichalcum

Die Werkzeuge könnt ihr im Inventar direkt anlegen, sodass ihr euch Platz spart.

Die Werkzeuge haben einen speziellen Platz, an dem ihr sie anlegen könnt.

Was lässt sich abbauen? Das variiert etwas von Beruf zu Beruf:

Holzfällerei bietet auf den Stufen 0, 50, 100 und 175 unterschiedliche Holzsorten

Über Bergbau kommt ihr in den Stufen 0 bereits an Stein und Eisen und auf den Stufen 10, 20, 45, 50, 100, 105, 110, 155 und 175 an weitere Materialien

Die Erntearbeit bietet einfache Pflanzen, Fasern und Pilze bereits ab Stufe 0 und neue Materialien auf den Stufen 30, 100 und 175

Die Stufe im Häuten bestimmt, welches Level die Tiere haben können, die ihr Häuten könnt

Beim Angeln gibt es 11 unterschiedliche Fischsorten, die ihr fangen könnt

Ein viel gesuchtes Material, das ihr über die Erntearbeit bekommen könnt, sind Fasern. Die braucht ihr beispielsweise für die Angel. In diesem Guide erklären wir euch genau, wie ihr an Fasern in New World kommt.

Hilfreich beim Sammeln ist außerdem die Karte von Newworldfans.com, die euch genau zeigt, wo die jeweiligen Vorkommen für die Materialien sind (via Newworldfans.com).

Die Veredelungsberufe

Wie funktionieren diese Berufe? Bei der Veredelung geht es darum, die über die Sammelberufe gefundenen Materialien aufzuwerten:

Durch das Schmelzen werden aus den Rohmaterialien wie Eisen oder Orichalcum dann Eisenbarren oder Orichalcumbarren. Außerdem lässt sich Holz hier in Holzkohle verwandeln.

In der Holzverarbeitung werden aus dem Rohholz Holzplanken

In der Lederverarbeitung macht ihr aus dem Tierhäuten Lederstücke

In der Weberei macht ihr aus Pflanzenfasern Stoffe

In der Steinmetzkunst aus rohem Stein feste Steinblöcke

Die verschiedenen Berufe sind also recht selbsterklärend.

Die Herstellungsberufe

Wie funktionieren diese Berufe? Bei den Herstellungsberufen geht es darum, aus den gesammelten und veredelten Materialien dann fertige Ausrüstung herzustellen. Das gilt zumindest für 6 der 7 Berufe:

In der Waffenschmiedekunst stellt ihr Waffen her

In der Rüstungsschmiedekunst Rüstungen

In der Ingenieurkunst stellt ihr Sammelwerkzeuge und Munition her

In der Juwelenschleiferei stellt ihr Schmuckstücke her

Als Tischler stellt ihr Möbel für das Housing her

Über das Arkana stellt ihr Stäbe und Tränke her

Von den bisherigen Berufen unterscheidet sich der Koch etwas. Denn er benötigt keinen Veredelungsberuf als Zwischenschritt. Als Koch stellt ihr Nahrung her und seit dabei vor allem das Häuten und Angeln angewiesen. Zudem gibt es verschiedene Arten von Nahrung, die wahlweise Lebenspunkte wiederherstellen oder Buffs verleihen.

So sieht mögliches Buff-Food in New World aus.

Wie funktioniert die Herstellung genau? Den Prozess der Herstellung gehen wir anhand des Waffenschmieds durch, wobei sich die verschiedene Berufe kaum unterscheiden.

Die ersten Holzwaffen könnt ihr direkt auf Stufe 0 und in einer Schmiede der Stufe 1 herstellen und sie benötigen lediglich Holz und Leder als Materialien.

Eisenwaffen könnt ihr bereits mit Fähigkeitsstufe 0 herstellen, benötigt jedoch eine Schmiede der Stufe 2. Für die Waffen benötigt ihr Eisen, Holz und Leder und ihr könnt zudem Spezialgegenstände und Azoth hinzufügen. Durch die Spezialgegenstände können Waffen neue Effekte bekommen Durch das Hinzufügen von Azoth wird die Chance auf zusätzliche Attribute und Werte erhöht

Für Waffen der Stufe 3 und aufwärts benötigt ihr spezielle Baupläne, einen höheren Skill als Waffenschmied (zwischen 25 und 200), sowie eine Schmiede der Stufe 3 oder höher. Die maximale Stufe, die eine Waffenschmiede haben kann, liegt bei 5. Sie ist abhängig von der jeweiligen Siedlung, in der ihr euch befindet.

Grundsätzlich habt ihr bei jeder Herstellung von Waffen der Stufe 3 aufwärts die Chance auf einen besonderen Effekt oder zusätzliche Plätze für Edelsteine, mit denen ihr die Waffen verbessern könnt.

Wie stellt man Endgame-Ausrüstung her? Eine legendäre Waffe benötigt einen Bauplan, eine Schmiede auf Stufe 5 und einen Fähigkeitenrang als Waffenschmied zwischen 175 und 200. Zudem benötigt ihr etliche seltene Materialien, die ebenfalls die höchsten Stufen bei den Handwerksstationen und Ränge zwischen 175 und 200 voraussetzen.

Außerdem benötigt ihr die passenden Spezialgegenstände, genügend Azoth und eine Portion Glück. Denn eure Attribute und die Plätze für Edelsteine hängen am Ende immer etwas mit dem Zufall zusammen. Nur auf die Spezialeffekte könnt ihr mit Hilfe der Spezialgegenstände Einfluss nehmen.

Wie so eine perfekte Waffe mit zusätzlichen Effekten aussehen kann, seht ihr in diesem Screenshot:

Ein Speer, den ihr als Ingenieur herstellen könnt.

Woher bekommt man die Spezialgegenstände? Das ist noch nicht genau klar. Laut den Entwicklern kann man sich mit einer kleinen Chance von Bäumen, Felsbrocken und verschiedenen Feinden bekommen. In der Beta hatten wir auf Stufe 10 und mit viel Fokus auf das Handwerk bereits 3 solcher Spezialgegenstände im Inventar.

Was sagt ihr zum Crafting von New World? Findet ihr das System gut oder seid ihr weniger daran interessiert?