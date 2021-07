New World: So findet ihr Fasern

In New World läuft derzeit die Closed Beta, die am 3. August enden wird. Der Release des MMOs von Amazon ist für den 31. August geplant.

Weitere Tipps zu New World: Auf MeinMMO haben wir bereits einige Guides zu New World erstellt:

Eine gute Übersicht über die Ressourcen bietet grundsätzlich die Karte. Öffnet diese mit der Taste “M” und klickt dort auf “Orte mit Rohstoffen”. Dort seht ihr, wo es die verschiedenen Rohstoffe gibt und könnt auch anhand der Beschaffenheit der Karte erkennen, in was für einer Landschaft ihr euch befindet.

