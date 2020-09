New World Guide: So findet ihr Öl

Öl ist ein Handwerksmaterial in New World, das vor allem für Stahlbarren benötigt wird. Wir von MeinMMO verraten euch, ab welchem Level und wo genau ihr Öl finden könnt.

Wofür wird Öl benötigt? Öl wird für die Herstellung von Stahlbarren benötigt. Dieses Material wird für nahezu alle Rüstungs- und Waffenteile auf der Stufe 3 eingesetzt. Zum Leveln der Berufe ist das Material eigentlich Pflicht.

Wo findet man Öl? Öl findet ihr in nur in Mooren, wie euch auch die Legende Ingame zeigt. Diese ruft ihr mit Hilfe der Karte („M“) auf.

Öl findet man nur in einem Moor, wie die Ingame-Map verrät.

Während des aktuell laufenden Preview-Events findet ihr Öl fast ausschließlich im Webermoor im Norden der Spielwelt. Das Gebiet richtet sich an Spieler der Stufe 26+ und das meiste Öl findet ihr knapp unterhalb der Siedlung aus den sogenannten Sickersteinen.

Hilfreich bei der Suche nach Materialien ist dabei diese interaktive Karte von Spielern, die genau sichtbar macht, wo man Öl finden kann.

In diesem Bereich des Webermoors befindet sich das Öl in New World.

Wann kann man Öl abbauen? Um Öl abzubauen, benötigt ihr die Stufe 20 in Bergbau. Mit Stufe 45 könnt ihr Öl sogar auf der Karte sichtbar machen, was das Finden vereinfacht. Zum Abbauen benötigt ihr eine Spitzhacke.

Dadurch, dass es Öl nur an diesem Ort gibt, ist das Material derzeit sehr beliebt. Angeblich soll der Respawn um die 10 Minuten dauern, bis man den Sickerstein erneut abbauen kann.

Eine Alternative, um an Öl zu kommen, bietet der Handelsposten. Dort könnt ihr das Material von anderen Spielern kaufen.

Weitere Tipps zu New World: Auf MeinMMO haben wir bereits einige Guides zu New World erstellt. So verraten wir euch, wie ihr besonders schnell auf Stufe 60 leveln könnt.

Außerdem haben wir 11 allgemeine Tipps für Anfänger zusammengestellt.

Das Preview-Event zu New World geht noch bis zum 5. September um 9:00 Uhr. Danach verschwindet das MMO erstmal wieder in eine Alpha, auf der sogar eine NDA liegt. Der Release ist derzeit erst für 2021 geplant.