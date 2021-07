New World: So findet ihr Salpeter

Für das Crafting in New World benötigt ihr die verschiedensten Materialien. Ein der Crafting-Materialien ist Salpeter, das jedoch nicht so leicht zu finden ist. Wir von MeinMMO verraten, woher ihr Salpeter in New World bekommt.

Wofür wird Salpeter gebraucht? Wenn ihr in diesem Guide gelandet seid, habt ihr vermutlich versucht, Munition für die Muskete herzustellen. Denn genau dafür braucht man schon früh Salpeter. Allerdings gibt es auch einige andere Crafting-Rezepte, in denen der Rohstoff vorkommt. Mehr zum Crafting in New World erfahrt ihr hier.

Wo findet man Salpeter? Das Material findet ihr vor allem am Boden von Höhlen oder in Nestern von Kreaturen. Es ist nicht so leicht zu erkennen, weil es dem Boden sehr ähnlich sieht. Lediglich die weißen Punkte stechen etwas heraus. Allerdings könnt ihr es wie gewohnt abbauen, wenn ihr euch nah genug daran befindet.

In Immerfall und Windsward findet ihr kaum Salpeter, allerdings gibt es einige Quellen im Königsfels und in höheren Gebieten wie Ebenmaß und Lichhtholz.

So sieht Salpeter beispielsweise aus.

Eine gute Übersicht über die Ressourcen bietet grundsätzlich die Karte im Spiel. Dort seht ihr, wo es verschiedene Rohstoffe gibt und könnt auch anhand der Beschaffenheit der Karte erkennen, in was für einer Landschaft ihr euch befindet. Allerdings gilt das nicht für jedes Material. Salpeter wird beispielsweise nicht angezeigt.

Hilfreich bei der Suche nach Salpeter ist dann wiederum diese interaktive Karte von Spielern (via neworldfans.com), die genau sichtbar macht, wo man Fasern, Öl, Salpeter und andere Rohstoffe finden kann.

Was benötigt man zur Herstellung von Munition?

5x Holzkohle

2x Feuerstein

1x Salpeter

Mit welcher Stufe kann man Salpeter abbauen? Salpeter könnt ihr theoretisch direkt mit Stufe 1 abbauen.

In New World läuft derzeit die Closed Beta, die am 3. August enden wird. Der Release des MMOs von Amazon ist für den 31. August geplant. Wir von MeinMMO werden das MMO in den kommenden Wochen und Monaten intensiv und mit vielen Guides begleiten.