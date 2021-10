New World: So erreicht ihr schnell maximales Level in der Erntearbeit

In New World wird das Crafting ganz großgeschrieben. Die Pflanzen aus der Erntearbeit spielen dabei eine große Rolle, da sie für die Herstellung von leichter Ausrüstung, Zauber-Waffen und Tränken gebraucht werden. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Guide, wie ihr euren Skill in der Erntearbeit schnell leveln könnt.

Welche Stein- und Erzarten existieren in New World? Wer sich mit dem Bergbau beschäftigt, wird auf eine Vielzahl von sammelbaren Materialien treffen:

Pilze – Sammelbar ab Stufe 0

Landwirtschaftliche Pflanzen wie Kräuter, Kürbis, Mais und Co. – Sammelbar ab Stufe 0, aufspürbar ab Stufe 20

Hanf – Sammelbar ab Stufe 0, aufspürbar ab Stufe 25

Magische Kreaturen – Sammelbar ab Stufe 0, aufspürbar auf Stufe 175

Magische Pflanzen – Sammelbar ab Stufe 30, aufspürbar ab Stufe 45

Seidenpflanze – Sammelbar ab Stufe 100, aufspürbar ab Stufe 125

Drahtfaser – Sammelbar ab Stufe 175, aufspürbar ab Stufe 200

Mit den richtigen Werkzeugen das Level schneller erhöhen

Sind die Werkzeuge so wichtig? Ja, das sind sie in der Tat. Je höher die Qualität eurer Werkzeuge, desto schneller könnt ihr Pflanzen sammeln. Das wirkt sich auch auf das schnellere leveln von Erntearbeit aus. Versucht, wenn immer es möglich ist, bessere Werkzeuge herzustellen oder zu kaufen.

Wie ihr am besten Werkzeuge oder andere Produkte herstellt, findet ihr in diesem detaillierten Craftig Guide von MeinMMO:

Welche Erntesicheln sind die besten? In dieser Übersicht findet ihr die einzelnen Erntesicheln mit ihren Werten und wann ihr diese, mit eurem Charakterlevel, freischalten könnt. Außerdem listen wir die empfohlenen passiven Vorteile auf.

Erntesichel – Eisen Ab Charakterlevel 5 einsetzbar – 1 Passive möglich. “Erntedisziplin” – Mehr Erfahrung für die Erntearbeit.

Erntesichel – Stahl Ab Charakterlevel 17 einsetzbar – 2 Passive möglich. “Erntedisziplin” – Mehr Erfahrung für die Erntearbeit. “Erntearbeitsertrag” – Erntearbeit gewinnt mehr Rohstoffe.

Erntesichel – Sternenmetall Ab Charakterlevel 36 einsetzbar – 3 Passive möglich. “Erntedisziplin” – Mehr Erfahrung für die Erntearbeit. “Erntearbeitsertrag” – Erntearbeit gewinnt mehr Rohstoffe. “Azoth-Extraktion” oder “Ernteglück” – Das erstere gibt euch nach Ende des Sammelns eine Chance auf Azoth, das andere eine erhöhte Chance auf seltene Materialien während der Erntearbeit.

Erntesichel – Orichalcum Ab Charakterlevel 52 einsetzbar – 3 Passive möglich. “Erntearbeitsertrag” – Erntearbeit gewinnt mehr Rohstoffe. “Azoth-Extraktion” – Chance auf Azoth “Ernteglück” – Chance auf seltene Materialien



Erntearbeit schnell leven – So geht’s

Level 1 bis 100: Auf diesem Level bringt es euch am meisten, wenn ihr Kräuter, Hanf und Blaubeeren sammelt. Diese drei Rohstoffe bringen die meiste EP für einen verhältnismäßig kurzen Abbauprozess. Die magischen Pflanzen bringen weniger EP, dauern länger im Abbau und sind zudem seltener zu finden.

Die größte und lukrativste Ansammlung von Hanf findet ihr in Windkreis zwischen dem Fort und dem Port-Punkt für die Hauptquest:

Die beste Route in Windkreis.

Da dieser Spot aber hoffnungslos überlaufen ist, möchten wir euch auch eine Alternative vorstellen. Rund um erstes Licht findet ihr viele Kräuter und ein bisschen Hanf.

Das cool hier: ihr seid bei einer Stadt und könnt ständig euer Inventar leeren. Am Rand der oberen Berge befinden sich außerdem einige Eisen- und Silberadern, falls ihr auch Bergbau leveln wollt.

Die Alternative in Erstes Licht.

Wer wiederum ein hohes Level hat und trotzdem noch Erntearbeit leveln muss, findet ein riesiges Feld von Kräutern in Ebenmaß:

Die Alternative in Ebenmaß für Charaktere der Stufe 45+.

Level 100 bis 175: Tatsächlich bleibt die Route in Windkreis auch im höheren Level die beste Alternative, um voranzukommen. Dort bekommt ihr weiterhin am schnellsten Erfahrung in kürzester Zeit.

Zwar kommen die Seidenpflanzen dazu und es gibt auch einige Orte mit einer Ansammlung der Pflanzen, doch dann befindet sich in ihrer Nähe keine Alternative und ihr müsst auf den Respawn warten.

Wer dennoch das höhere Material sammeln und einfach eine Alternative haben möchte, der findet sie in Lichtholz:

Seidenpflanze in Lichtholz.

Level 175 bis 200: Wer mit einem geringen Level die Erntearbeit auf Stufe 200 bringen will, kann weiterhin in Windkreis oder Lichtholz farmen.

Highlevel-Charaktere bekommen in Edenhain jedoch eine gute Alternative. Dort wächst viel Drahtfaser auf einem Fleck.

Die finalen Level machen sich am besten in Edenhain.

Weitere Vorteile die euch das Leveln erleichtern

Extra Intelligenz bringt Boni: Je mehr Punkte ihr im Attributsfenster in Intelligenz versenkt habt, desto mehr Vorteile erhaltet ihr bei der Erntearbeit:

50 Punkte oder mehr = +10 % mehr Geschwindigkeit beim Ernten

100 Punkte oder mehr = 5 % Chance beim Ernzen Azoth zu finden

150 Punkte oder mehr = 10 % weniger Gewicht durch geerntete Gegenstände

200 Punkte oder mehr = +10 % mehr Geschwindigkeit beim Ernten

250 Punkte oder mehr = +10 % mehr Ertrag beim Ernten

Gebietsruf spielt auch eine Rolle. Mit der Gebietsrufkarte “Sammeln” könnt ihr Pflanzen noch schneller abbauen und das wiederum bedeutet schneller an Erfahrung zu kommen. Wenn ihr in einem Gebiet hauptsächlich Pflanzen sammelt, könnt ihr auf diesen Buff zurückgreifen.

