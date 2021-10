New World: So erreicht ihr schnell maximales Level im Bergbau

In New World wird das Crafting ganz großgeschrieben. Erze, und teilweise auch die Steine, spielen dabei eine große Rolle, da das Material für eine Vielzahl von Rezepten verwendet wird. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Guide, wie ihr euren Skill im Bergbau schnell leveln könnt.

Welche Stein- und Erzarten existieren in New World? Wer sich mit dem Bergbau beschäftigt, wird auf eine Vielzahl von sammelbaren Materialien treffen:

Stein – Sammelbar ab Stufe 0

Eisen – Sammelbar ab Stufe 0, aufspürbar ab Stufe 25

Silber – Sammelbar ab Stufe 10, aufspürbar ab Stufe 35

Öl – Sammelbar ab Stufe 20, aufspürbar ab Stufe 45

Gold – Sammelbar ab Stufe 45, aufspürbar ab Stufe 70

Alchemiesteine – Sammelbar ab Stufe 50, aufspürbar ab Stufe 75

Sternenmetall – Sammelbar auf Stufe 100, aufspürbar ab Stufe 125

Magnetit – Sammelbar ab Stufe 105, aufspürbar ab Stufe 155

Platin – Sammelbar ab Stufe 110, aufspürbar ab Stufe 135

Orichalcum – Sammelbar ab Stufe 175, aufspürbar ab Stufe 200

Mit den richtigen Werkzeugen das Level schneller erhöhen

Sind die Werkzeuge so wichtig? Ja, das sind sie in der Tat. Je höher die Qualität eurer Werkzeuge, desto schneller könnt ihr Steine und Erze abbauen. Das wirkt sich auch auf das schnellere leveln von Bergbau aus. Versucht, wenn immer es möglich ist, bessere Werkzeuge herzustellen oder zu kaufen.

Wie ihr am besten Werkzeuge oder andere Produkte herstellt, findet ihr in diesem detaillierten Craftig Guide von MeinMMO:

New World: So funktioniert das Crafting, über das ihr an die beste Ausrüstung im Spiel kommt

Welche Spitzhacken sind die besten? In dieser Übersicht findet ihr die einzelnen Spitzhacken mit ihren Werten und wann ihr diese, mit eurem Charakterlevel, freischalten könnt. Außerdem listen wir die empfohlenen passiven Vorteile auf.

Spitzhacke – Eisen Ab Charakterlevel 5 einsetzbar – 1 Passive möglich. “Schürferdisziplin” – Mehr Erfahrung für den Bergbau.

Spitzhacke – Stahl Ab Charakterlevel 17 einsetzbar – 2 Passive möglich. “Schürferdisziplin” – Mehr Erfahrung für den Bergbau. “Bergbauertrag” – Bergbau gewinnt mehr Rohstoffe.

Spitzhacke – Sternenmetall Ab Charakterlevel 36 einsetzbar – 3 Passive möglich. “Schürferdisziplin” – Mehr Erfahrung für den Bergbau. “Bergbauertrag” – Bergbau gewinnt mehr Rohstoffe. “Azoth-Extraktion” oder “Bergbauglück” – Das erstere gibt euch nach Ende des Sammelns eine Chance auf Azoth, das andere eine erhöhte Chance auf seltene Materialien während des Bergbaus.

Spitzhacke – Orichalcum Ab Charakterlevel 52 einsetzbar – 3 Passive möglich. “Bergbauertrag” – Bergbau gewinnt mehr Rohstoffe. “Azoth-Extraktion” – Chance auf Azoth “Bergbauglück” – Chance auf seltene Materialien



Wer übrigens schnell Holzfällerei leveln möchte, wird hier fündig: So erreicht ihr schnell maximales Level bei Holzfällerei in New World.

Bergbau schnell leven – So geht’s

Von Level 1 bis 10: Für diese Stufen solltet ihr euch zu Anfang auf Stein und Eisen fokussieren. In der Regel werdet ihr dieses Level automatisch erreichen, noch bevor ihr in diesen Guide schaut. Ab Stufe 10 kommt dann Silber dazu und gleichzeitig werden die Routen interessanter.

Von Level 10 bis 100: In diesem Level-Bereich werdet ihr euch schnell nur noch auf Eisen und Silber fokussieren. Steine funktionieren zwar zum Leveln, sind aber extrem langsam. Die Erze sind deutlich effektiver.

Für das schnelle leveln auf diesen Stufen empfehlen wir die folgenden beiden Routen, die sich einmal in Königfels und einmal in Entermesserriff befinden. Beide Routen brauchen zwischen 10 und 20 Minuten, was gleichzeitig auch in etwa der Respawn-Zeit der Erze entspricht.

Die Route in Königsfels ist teilweise überlaufen, doch wenn ihr allein seid, stehen euch so gut wie keine Gegner im Weg.

Die Route in Königsfels.

Für die Route im Entermesserriff benötigt ihr ein höheres Level, sammelt aber mehr Silber und auch Gold. Hier solltet ihr also schon Stufe 45 erreicht haben.

Die Route in Entermesserriff.

Von Level 100 bis 175: Ab Stufe 100 kommt das Sternenmetall ins Spiel, welches ihr auch weiterhin für Rüstungen und Waffen benötigt.

Wer schon mit geringem Level Sternenmetall sammeln möchte, kann dazu an die Grenze zwischen Windkreis und Immerfall gehen. Dort findet ihr Eisen, Silber und einige Sternenmetall-Knoten.

Wer seinen Bergbau-Skill leveln möchte, aber selbst kein hohes Charakterlevel hat, wird hier in Windkreis glücklich.

Wer schon ein höheres Level erreicht hat und wirklich schnell leveln möchte, der muss ins Gebiet Tiefe Schlucht. Dort findet ihr einen guten und mit recht wenig Monstern versehenen Weg. Wer möchte, kann zudem zwischendurch in der Stadt die Taschen leeren.

Wer schnell leveln und Sternenmetall finden möchte, muss in die Tiefe Schlucht.

Von Level 175 bis 200: Wer den Bergbau-Skill maximieren möchte, aber selbst noch kein hohes Charakter-Level hat, wird es nun richtig schwer haben. Allerdings gibt es in den Gebieten Windkreis und Königsfels zusammen 6 Orichalcum-Adern, die ihr abbauen könnt. Auf dem hier gezeigten Weg liegen zudem zwei Sternenmetall-Adern.

Die Orichalcum-Adern im Low-Level-Gebiet.

Wer das Max-Level bereits erreicht hat, findet die effektivsten Spots in Bruchberg. Hier waren wir von MeinMMO aber selbst noch nicht unterwegs, um einschätzen zu können, was die beste Route ist.

Die Orichalcum-Adern in Bruchberg.

Weitere Vorteile die euch das Leveln erleichtern

Extra Konstitution bringt Boni: Je mehr Punkte ihr im Attributsfenster in Konstitution versenkt habt, desto mehr Vorteile erhaltet ihr beim Bäume fällen.

50 Punkte oder mehr = +10 % mehr Geschwindigkeit beim Bergbau

100 Punkte oder mehr = 20 % mehr Belastbarkeit (Inventargewicht)

150 Punkte oder mehr = 10 % weniger Gewicht durch geschüfte Gegenstände

200 Punkte oder mehr = +10 % mehr Geschwindigkeit beim Bergbau

250 Punkte oder mehr = +10 % mehr Ertrag beim Bergbau

300 Punkte = 25 % Wahrscheinlichkeit ein Erz mit einem Schlag abzubauen

Gebietsruf spielt auch eine Rolle. Mit der Gebietsrufkarte “Sammeln” könnt ihr Erze noch schneller abbauen und das wiederum bedeutet schneller an Erfahrung zu kommen. Wenn ihr in einem Gebiet hauptsächlich Erze sammelt, könnt ihr auf diesen Buff zurückgreifen.

Seid ihr bereits level 200 mit Bergbau? Oder liegt das gar nicht in eurem Fokus? Schreibt es uns doch unten in die Kommentare.

Alle Guides zu New World findet ihr in diesem Artikel: New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht