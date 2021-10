New World: Waffenschmied schnell leveln auf 200 – So gehts

Von Level 1 bis 20: Für die ersten Level habt ihr nur die Wahl aus Stadtquests oder aber Eisenwaffen. Am günstigsten sind Rapier, Schwert oder Schild. Die verbrauchen am wenigsten Ressourcen. Ihr werdet ziemlich genau 25 Waffen herstellen müssen, wenn ihr von 1 bis 20 darüber leveln wollt. Das kostet euch die folgenden Rohstoffe:

Was mache ich, wenn ich keine Stadtquests finde? Dann könnt ihr neben Waffen noch auf Schleifsteine zurückgreifen. Die kosten keine Erze, sondern Steine, was deutlich leichter zu finden ist.

Wer also schnell und effektiv leveln möchte, muss so viele Stadtquests wie möglich annehmen.

Deshalb gilt grundsätzlich: Erledigt die Stadtquests. Die Stadtquests erhaltet ihr an den Tafeln in den Städten und für diese sollt ihr bestimmte Gegenstände herstellen, etwa eine Bollwerkbewaffnung aus primitivem Eisen.

Was macht der Waffenschmied? Der Waffenschmied stellt primär 5 der insgesamt 11 Waffen von New World her:

New World bietet einige Berufe, die ihr bis zur Stufe 200 leveln könnt. In diesem Guide möchten wir von MeinMMO euch erklären, wie ihr den Waffenschmied besonders schnell levelt und auf welche besonderen Tricks ihr achten solltet.

Insert

You are going to send email to