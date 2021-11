New World: Juwelenschleiferei schnell leveln auf 200 – So gehts

New World bietet einige Berufe, die ihr bis zur Stufe 200 leveln könnt. In diesem Guide möchten wir von MeinMMO euch erklären, wie ihr die Juwelenschleiferei besonders schnell levelt und auf welche besonderen Tricks ihr achten solltet.

Was macht die Juwelenschleiferei? Über die Juwelenschleiferei lernt ihr die Herstellung von Ringen, Ohrringen und Amuletten, die ihr danach direkt in die passenden Ausrüstungs-Slots packen könnt.

Dafür benötigt ihr jedoch Edelsteine, die ihr über die Steinmetzkunst veredeln könnt. Zudem benötigt ihr später eine hohe Stufe bei der Kleidermacherei, um dort die starken Ausrüstungsgegenstände herzustellen.

Wie levelt man Juwelenschleiferei effektiv? Am effektivsten ist es, sämtlichen Schmuck mit Silber herzustellen und nur die Wertigkeit des Edelsteins zu erhöhen, sobald es die Stufen zulassen. Welchen Edelstein ihr dann genau benutzt, ist ebenfalls total egal.

Wir zeigen euch in diesem Guide, wie genau das abläuft.

Woher bekommt man am besten Edelsteine? Grundsätzlich kommt ihr über das Schlagen von Erzen (Eisen, Silber, Gold etc.) und über das Angeln an Edelsteine. Wer also viel Silber sammelt, sollte bereits einen guten Grundstock an Materialien haben. Im Handelsposten jedoch sind die Edelsteine noch verhältnismäßig teuer.

Juwelenschleifer leveln – So geht’s

Stufe 1 bis 50: Für diesen Bereich stellt ihr 51 Silberketten, 51 Silberfassungen und dann 51 Amulette mit einem geschliffenen beschädigten Edelstein darin her (egal ob Diamant, Topas, Opal usw.).

Dafür benötigt ihr die folgenden Materialien:

2.040 Silbererz oder 510 Silberbarren

51 geschliffene beschädigte Edelsteine (Tier 2)

Stufe 50 bis 100: Für diese Level stellt 124 Silberketten ODER 124 Silberbänder, 124 Silberfassungen und dann 124 Amulette ODER Ringe mit normalen Edelsteinen darin her (egal ob Diamant, Topas, Opal usw.).

Dafür benötigt ihr die folgenden Materialien:

4.960 Silbererz oder 1.240 Silberbarren

124 Edelsteine (Tier 3)

Stufe 100 bis 150: Für diese Level stellt 330 Silberketten ODER 330 Silberbänder ODER 330 Silberhaken, 330 Silberfassungen und dann 330 Amulette ODER Ringe ODER Ohrringe mit brillanten Edelsteinen darin her (egal ob Diamant, Topas, Opal usw.).

Dafür benötigt ihr die folgenden Materialien:

13.200 Silbererz oder 3.300 Silberbarren

330 Edelsteine (Tier 4)

Stufe 150 bis 200: Für diese Level stellt 681 Silberketten ODER 681 Silberbänder ODER 681 Silberhaken, 681 Silberfassungen und dann 681 Amulette ODER Ringe ODER Ohrringe mit makellosen Edelsteinen darin her (egal ob Diamant, Topas, Opal usw.).

Dafür benötigt ihr die folgenden Materialien:

27.240 Silbererz oder 6.810 Silberbarren

681 Edelsteine (Tier T5)

Hat euch unser Guide zur Juwelenschleiferei geholfen? Habt ihr weitere Tipps, wie man schnell an Edelsteine kommt? Schreibt es gerne in die Kommentare.

