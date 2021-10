In New World könnt ihr zwischen mehreren Berufen wählen, denen ihr im Laufe des Spiels nachgehen könnt. Das Kochen ist solch eine Berufung, der euch immense Buffs geben kann, wenn ihr euch für die richtigen Gerichte entscheidet. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Guide alles rund um das Kochen und welche Gerichte am meisten bringen.

Warum ist das Kochen so vorteilhaft? Als Koch habt ihr die Möglichkeit Gerichte herzustellen, die euch oder eure Tätigkeiten boosten:

Für PvE existiert Essen, welche euch etwa seltenere Materialien beim Holzhacken droppen lassen

Fürs PvP existieren Mahlzeiten, die eure Werte im Kampf erhöhen

Warum ist das leveln meiner Kochkünste wichtig? Mit einem höheren Koch-Level habt ihr Zugang zu mehr und vor allem besseren Gerichten. Und genau diese sind die Mahlzeiten, die ihr im späteren Verlauf des Spiels immer wieder nutzen wollt.

Den Koch schnell leveln

So levelt ihr eure Kochfähigkeiten schnell hoch: Am besten eignet sich das wiederholte Kochen von “Erholungsessen”. Diese sind nämlich, im Vergleich zu den exquisiteren Mahlzeiten, extrem günstig und können in Massen produziert werden. Dafür braucht ihr aber jede Menge Zutaten.

Wir zeigen euch welche und vor allem wo ihr diese findet.

Dieses Essen ist bestens geeignet für das Kochlevel

Honig Jede Stadt besitzt ein Honigstand. Den solltet ihr immer dann nutzen, wenn ihr euch in eine Siedlung teleportiert. Der Cooldown beträgt etwa eine Stunde und wenn ihr immer darauf achtet solltet ihr schnell sehr viel Honig angestaut haben Südlich von “Schrein des Einsiedlers” gibt es zudem viel Honig, der abgebaut werden kann



Leicht ergatterter Honig

Nüsse Nüsse findet ihr buchstäblich überall, wo auch Bäume existieren. Ihr müsst hier nur auf den Boden achten und ihr findet diese massenweise. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, benutzt oben die Navigationsleiste, denn ab Level 20 in der Erntearbeit werden euch Beeren und Essenszutaten in der Nähe angezeigt.



Die Beeren in der Navigationsleiste helfen euch beim Finden der Nüsse

Blaubeeren Der Vorteil bei diesen Früchten – sie spawnen geballt an bestimmten Orten. Somit könnt ihr bei einem Rundgang schnell 100-200 Beeren einsacken Blaubeeren findet ihr an 3 Orten besonders leicht. In der Umgebung von “Amrhein-Tempel” und “Zerstörter Obelisk” sowie um “Schloss Webermoor”.



Hier findet ihr Massen an Blaubeeren

Häuten ist euer bester Freund Jedes Tier, egal ob Wolf, Reh oder Truthahn, sollte stets eure vollste Aufmerksamkeit bekommen, denn das Häuten dieser Tiere bringt euch das benötigte Fleisch fürs Crafting.



Dieses Buff-Food gibt es

Welche Gerichte soll ich kochen? Es gibt 2 verschiedene Arten von Essen, die euch mit Buffs versehen. Einmal das “Hauptattributsessen” und “Fähigkeitsessen”. Hier eine kurze Übersicht was zur Auswahl steht.

Hauptattributsessen:

Hier könnt ihr, je nach ausgewählten Attribut, eure Werte steigern. Ihr könnt etwa mit dem “Schweinekotelett mit Apfelmus” 25 Minuten lang eure Stärke um 10 erhöhen.

Am Anfang mag es wenig erscheinen, aber wenn ihr eure komplette Gruppe in Betracht zieht, sind das ganze 50 Attribute mehr. Und bei Kriegen von bis zu 50 Spieler könnt ihr euch das selber denken, was für ein Unterschied das ausmachen kann.

3 Beispiele von Stärkungsessen

Fähigkeitsessen

Diese Art von Gerichten bringen euch starke Buffs bei euren Abbau- oder Crafting-Fähigkeiten. “Honigsud” erhöht zum Beispiel beim Herstellen von Rüstung den minimalen Rüstwert, sodass ihr bessere Ausrüstung craften könnt.

“In Kräutern geröstete Kartoffeln” erhöht wiederum euer Glück um ganze 1.400, wenn ihr Bergbau betreibt. Glück spielt eine immens wichtige Rolle, um seltenere Materialien in New World zu bekommen, deswegen sind diese Gerichte extrem vorteilhaft

Wählt je nachdem was ihr vorhabt das Essen aus um den maximalen Ertrag rauszuholen.

3 Beispiele, die euer Glück boosten

Ist das alles oder kommt da noch mehr? Im Laufe des Spiels findet ihr mehr Rezepte oder auch von New World werden neue Gerichte vorgestellt. Wenn ihr also einer der Ersten seid, die davon gebraucht machen könnt, werdet ihr immense Vorteile daraus ziehen können.

Die stärksten Materialien werden zum Teil jedoch erst in High-Level Gebieten gedropt.

So kommt ihr an die seltenen Zutaten

Und woher bekomme ich die seltenen Gewürze her? Zimt, Oregano und der ganze Rest an Gewürzen könnt ihr beim Abbauen von Kräuterbüschen ergattern. Diese wachsen überall, aber jede Region gibt andere Zutaten zurück. Das gleiche gilt für die Lootkisten, denn auch hier gibt jedes Gebiet andere Zutaten – vor allem Salz, Pfeffer und Hefe findet ihr in diesen Kisten.

Wir listen für euch auf, wo ihr was findet. Jedoch ist die Liste nicht vollständig und sobald uns weitere Standorte bekannt sind werden wir diese hinzufügen.

Windkreis Minze, Ingwer und Thymian (Kräuterabbau)

Erstes Licht Zimt, Dill und Muskat (Kräuterabbau) Kokosnuss, Tomaten und Äpfel (Kistenloot)

Immerfall Salbei, Basilikum und Knoblauch (Kräuterabbau) Salz (Kistenloot)

Königsfels Hefe (Kistenloot)

Erntemesserriff Zimt, Petersilie und Pfefferkörner (Kräuterabbau) Kokosnuss, Tomaten und Orangen (Kistenloot)

Unstete Küste Minze, Oregano und Rosmarin (Kräuterabbau) Kokosnuss, Reis und Zitronen (Kistenloot)

Lichtholz Hefe, Salz und Äpfel (Kistenloot)

Klagental Petersilie, Dill (Kräuterabbau)

Edenhain Petersilie (Kräuterabbau)



Weitere gute Orte um Zutaten zu finden. Auf der Karte sind verlassene Bauernhöfe verteilt. Diese beherbergen immer eine Anzahl von verschiedenen Obst- und Gemüsevorkommen. Wenn kein anderer Spieler diese Spawns angefasst hat, könnt ihr schnell hunderte von Karotten oder Brokkoli sammeln.

Beispielfarm, in der ihr Möhren und Brokkoli findet

Das beste Buff-Food im Spiel

Stufe-V Gerichte sind im Moment die stärksten, die ihr zubereiten könnt. Eine komplette Liste der Tier 5 Gerichte findet ihr in der New World Database (via NWDB). Wir haben euch einige starke Beispiele herausgesucht.

Stufe-V Attributsessen: Dieses Essen gibt euch wahlweise 24 zusätzliche Attribute von einem Typ und 16 von einem anderen oder verstärkt ein Attribute gezielt um 40 Punkte. Dieses Buff-Food eignet sich hervorragend fürs PvP oder für Instanzen im PvE. Hier gilt auch wieder, wählt für euren Spielstil die richtige Mahlzeit aus. Beispiele sind etwa:

Gegrillter Gnufisch:

Verbessert eure Stärke um 40.

Benötigt: 1x Gnufisch (der legendäre Fisch) 1x Zwiebel 1x Knoblauch 1x Salz 1x Gerste 1x Möhre 1x Rosmarin



In Butter geschmorte Austern an Engelshaar:

Verbessert die Konzentration um 24 und die Stärke um 16.

Benötigt: 1x Austernköder 1x Butter 1x Pasta 1x Käse 1x Knoblauch 1x Pilz 1x Petersilie



Beispiel eines Stufe-V Attributsessens

Eine Liste mit dem stärksten Buff-Food übers Angeln findet ihr hier: Wer in New World richtig stark sein will, muss Angeln gehen.

Stufe-V Fähigkeitsessen: Bei diesem Buff-Food könnt ihr eure allgemeinen Fähigkeiten verbessern, etwa das Crafting oder mehr Glück beim Abbauen von Materialien. Dieses Essen wiederum ist rein für das PvE gedacht. Beispiele sind:

Gemüse mit Kräuterkruste:

Erhöht den minimalen und den maximalen Rüstwert bei der Herstellung von Ingenieurs-Gegenständen jeweils um 15.

Benötigt: 1x Speisekürbis 1x Kohl 1x Gewürzmischung 1x Knoblauch 1x Rosmarin 1x Bratöl 1x Grüne Bohnen



Beispiel eines Stufe-V Berufungsessens

Gesalzenes Hühnchen mit Kohl:

Erhöht euer Geschick beim Holzfällen um 2.000 Punkte.

Benötigt: 1x Kohl 1x Hühnchen 1x Nuss 1x Pfefferkorn 1x Butter 1x Grüne Bohne 1x Gewürzmischung



Wie weit habt ihr euren Koch bereits gelevelt? Und nutzt ihr bereits Buff-Food bei euren Abenteuern? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Alle Guides zu New World findet ihr in unserer Übersicht:

