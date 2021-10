In New World wird das Crafting ganz großgeschrieben. Holz spielt dabei eine große Bedeutung, da das Material für eine Menge Rezepte verwendet wird. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Artikel, wie ihr eure Holzfällerei-Skill schnell leveln könnt, um an die notwendigen Rohstoffe zu kommen.

Warum spielt Holz so eine große Bedeutung? Dieser Rohstoff wird fast überall im Spiel gebraucht. Egal, ob ihr bei der Werkbank Waffen schmieden und Möbel herstellen wollt oder bei der Stadttafel Missionen annehmt: Holz, oder die verfeinerte Versionen, sind oftmals gefragt.

Was für Holzarten existieren in New World? Im Moment wachsen in ganz Aeternum 4 verschiedene Baumarten. Um jedoch die selteneren Bäume abbauen zu können, muss euer Holzfäller-Level hoch genug sein. In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle Details zu den verschiedenen Holzarten.

Frischholz – Abbaubar von “Jungen Bäumen” Sammelbar ab Holzfäller Stufe 0

Gereiftes Holz – Abbaubar von “Ausgewachsenen Bäumen” Sammelbar ab Holzfäller Stufe 50

Wyrdholz – Abbaubar von “Wyrdholz” Bäumen Sammelbar ab Holzfäller Stufe 100

Tropenholz – Abbaubar von “Tropenholz” Bäumen Sammelbar ab Holzfäller Stufe 175



Mit den richtigen Werkzeugen das Level schneller erhöhen

Sind die Werkzeuge so wichtig? Ja, das sind sie in der Tat. Je höher die Qualität eurer Werkzeuge, desto schneller könnt ihr Bäume fällen. Und je schneller ihr Bäume fällen könnt, desto schneller sammelt ihr pro Baum Erfahrung. Versucht, wenn immer es möglich ist, bessere Werkzeuge herzustellen oder zu kaufen.

Wie ihr am besten Werkzeuge oder andere Produkte herstellt, findet ihr in diesem detaillierten Craftig Guide von MeinMMO:

New World: So funktioniert das Crafting, über das ihr an die beste Ausrüstung im Spiel kommt

Welche Holzfäller Äxte sind die besten? In dieser Übersicht findet ihr die einzelnen Äxte mit ihren Werten und wann ihr diese, mit eurem Charakterlevel, freischalten könnt. Außerdem listen wir die empfohlenen passiven Vorteile auf.

Holzfälleraxt – Eisen Ab Charakterlevel 5 einsetzbar – 1 Passive möglich. “Holzfällerdiziplin” – Mehr Erfahrung bei der Holzfällerei.

Holzfälleraxt – Stahl Ab Charakterlevel 17 einsetzbar – 2 Passive möglich. “Holzfällerdiziplin” – Mehr Erfahrung bei der Holzfällerei. “Holzfällerertrag” – Holzfällerei gewinnt mehr Rohstoffe.

Holzfälleraxt – Sternenmetall Ab Charakterlevel 36 einsetzbar – 3 Passive möglich. “Holzfällerdiziplin” – Mehr Erfahrung bei der Holzfällerei. “Holzfällerertrag” – Holzfällerei gewinnt mehr Rohstoffe. “Azoth-Extraktion” oder “Holzfällerglück” – Das erstere gibt euch nach Ende des Sammelns eine Chance auf Azoth, das andere eine erhöhte Chance auf seltene Materialien während des Bäumehackens.

Holzfälleraxt – Orichalcum Ab Charakterlevel 52 einsetzbar – 3 Passive möglich. “Holzfällerertrag” – Holzfällerei gewinnt mehr Rohstoffe. “Azoth-Extraktion” – Chance auf Azoth “Holzfällerglück” – Chance auf seltene Materialien



Je besser das Werkzeug desto schneller das Fällen

Mit dieser Methode levelt ihr Holzfällerei schnell hoch

Das Erhöhen der Holzfällerei-Stufe, ist in verschiedenen Level-Zonen aufgeteilt.

Von Level 1 – 50: Rüstet eure Axt aus und fangt an “Junge Bäume” zu hacken. In allen Anfangsgebiete stehen Bäume direkt vor den Toren der Siedlung. Wenn ihr überladen seid, rennt zurück und schmeißt das Holz in euer Lager oder wenn ihr es besonders eilig habt mit dem Leveln, einfach auf den Boden schmeißen und weiterhacken.

Von Level 50 – 100: Hier gilt es so viele “Ausgewachsene Bäume” zu fällen wie möglich. Diese geben weitaus mehr Erfahrung als “Junge Bäume”. Und auch hier sind die besten Orte direkt vor den Toren der Siedlungen. Je dichter der Wald, desto mehr “Ausgewachsene Bäume” findet ihr.

Von Level 100 – 175: Nun könnt ihr “Wyrmholz” Bäume hacken, die leuchten hellblau auf und geben euch eine Menge Erfahrung. Neben den Bäumen könnt ihr nun auch Dryadenwölfe erlegen und dadurch Holz abbauen. Die Wölfe erkennt ihr an ihren hellgrünen Giftwolke, die sie umhüllen. Wir empfehlen euch hauptsächlich die Dryadenwölfe zu farmen, da sie einerseits sehr viel Erfahrung geben und andererseits viel schneller abzubauen sind als die “Wyrmholz” Bäume.



Wyrmholz um Lichtholz + Dryadenwölfe und wo ihr sie findet

Von Level 175 – 200 Nun könnt ihr alles abbauen und braucht eigentlich euch keine Mühen mehr zu geben, Holzfällerei zu maximieren. Falls ihr jedoch trotzdem auf 200 gehen wollt, dann sammelt am besten “Tropenholz”. Oder ihr hackt weiterhin Dryadenwölfe ab, denn diese sind genauso effektiv, was Erfahrung angeht.



Tropenholz und die besten Orte diese abzubauen

Weitere Vorteile die euch das Leveln erleichtern

Extra Konstitution bringt Boni: Je mehr Punkte ihr im Attributsfenster in Konstitution versenkt habt, desto mehr Vorteile erhaltet ihr beim Bäume fällen.

50 Punkte oder mehr = +10 % mehr Geschwindigkeit bei Holzfällerei

200 Punkte oder mehr = weitere +10 % mehr Geschwindigkeit bei Holzfällerei

250 Punkte oder mehr = 10 % mehr Ertrag bei Holzfällerei

300 Punkte oder mehr = 25 % Wahrscheinlichkeit, einen Baum mit einem Schlag zu fällen

Je mehr Konstitution, desto besser die Vorteile bei Holzfällerei

Gebietsruf spielt auch eine Rolle. Mit der Gebietsrufkarte “Sammeln” könnt ihr Bäume noch schneller fällen und das wiederum bedeutet schneller an Erfahrung zu kommen. Wenn ihr in einem Gebiet hauptsächlich Holz hackt, könnt ihr auf diesen Buff zurückgreifen.

Seid ihr bereits level 200 mit Holzfällerei? Oder liegt das gar nicht in eurem Fokus, sondern eher Bergbau? Schreibt es uns doch unten in die Kommentare.

