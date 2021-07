Was sind Attribute und wie funktionieren sie in New World?

Wie in jedem klassischen Rollenspiel, besitzt auch Amazons MMORPG New World Attribute, mit denen ihr euren Charakter individuell anpassen könnt. Wie genau diese funktionieren und welche Boni sie euch geben, verraten wir von MeinMMO hier.

Welche Attribute gibt es in New World? In New World gibt es aktuell 5 verschiedene Attribute. Sie haben einen primären und einen sekundären Einfluss auf Waffen. Der primäre Einfluss ist dabei größer als der sekundäre Einfluss.

Die 5 Attribute sind:

Stärke

Geschick

Intelligenz

Konzentration

Konstitution

Was bewirken die Attribute? Die Attribute sorgen dafür, dass ihr besser mit bestimmten Waffen umgehen könnt, bessere Zauberer werdet oder auch schwieriger zu töten seid. Die Attributspunkte haben dabei eine unterschiedliche Auswirkung auf eure Werte:

Erhöht ihr ein Attribut um 1, dann erhöht sich der Schaden einer primär beeinflussten Waffe stärker als bei einer sekundären Waffe. Bei den genauen Zahlen gibt es jedoch unterschiedliche Aussagen. So ist die Rede von etwa 0,9 % bei primären und etwa 0,65 % bei sekundären Waffen. Im Selbsttest kamen wir eher auf einen Wert um 0,75 % bei sekundären Waffen.

Bei Waffen, die nur ein primäre und keine sekundäre Rolle haben, wie etwa der Kriegshammer oder der Lebensstab, erhöht sich der Schaden um 1 % oder sogar leicht mehr.

Intelligenz beeinflusst zudem den gesamten Elementarschaden. Nutzt ihr ein brennendes Schwert, dann sorgt mehr Intelligenz für einen höheren Schaden.

Die Wahl eurer Attribute beeinflusst aber nicht nur den Kampf, sondern hat auch Einfluss auf das Sammeln. Ein Charakter mit viel Stärke ist besser beim Bergbau, während eine hohe Konzentration das Angeln verbessert.

Das bewirken die 5 Attribute von New World

Wie funktioniert das Attribut Stärke? Stärke ist das erste der Attribut in der Liste und beeinflusst die Wirksamkeit von schweren Waffen. Primär wirkt sich Stärke auf die Effektivität eurer Schwerter, Kriegsäxte, Kriegshammer und Beile aus. Stärke beeinflusst sekundär aber auch die Effektivität von Speeren.

Zusätzlich bekommt ihr beim Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes in Stärke folgende Boni:

50 Punkte: +5 % Schaden von leichten Angriffen mit Nahkampfwaffen, +10 % Geschwindigkeit beim Bergbau

100 Punkte: +10 % Schaden von schweren Angriffen mit Nahkampfwaffen, +20 % Belastbarkeit

150 Punkte: +50 % Ausdauerschaden von leichten und schweren Angriffen von Nahkampfwaffen; 10 % geringeres Gewicht von geschürften Gegenständen

200 Punkte: +10 % Schaden bei betäubten, verlangsamten oder verwurzelten Gegnern, +10 % Geschwindigkeit beim Bergbau

250 Punkte: Die Ausdauer-Regeneration ist erhöht, während ihr leichte oder schwere Angriffe mit einer Nahkampfwaffe ausführt,+10 % Ertrag beim Bergbau

300 Punkte: Leichte und schwere Angriffe mit einer Nahkampfwaffe werden unaufhaltbar, 25 % Wahrscheinlichkeit, ein Erz mit einem Schlag abzubauen

Wer in New World eine Streitaxt ordentlich schwingen will, muss in Stärke investieren.

Wie funktioniert das Attribut Geschick? Geschick ist das zweite Attribut von New World und beeinflusst die Wirksamkeit der eleganten Waffen. Primär wirkt sich Geschick auf Bögen, Rapiere, Speere und Musketen aus. Sekundär beeinflusst euer Geschick die Effektivität von Schwertern und Beilen.

Zusätzlich bekommt ihr beim Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes in Geschick folgende Boni:

50 Punkte: +5 % Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer, +10 % Geschwindigkeit beim Häuten

100 Punkte: +5 % Stichschaden, +20 % Eile für 3 Sek. nach Häuten

150 Punkte: -10 % Ausdauer beim Ausweichen, 10 % geringeres Gewicht von gehäuteten Gegenständen

200 Punkte: +10 % Bonusschaden bei Angriffen aus dem Hinterhalt und Kopftreffern, +10 % Geschwindigkeit beim Häuten

250 Punkte: +10 % Bonusschaden von kritischen Treffern bei betäubten, verlangsamten oder verwurzelten Gegnern, +10 % Ertrag beim Häuten

300 Punkte: Der nächste Treffer nach einer Ausweichrolle ist ein kritischer Treffer (10 Sek. Abklingzeit), Munition hat eine 15 % Chance erstattet zu werden

Wie funktioniert das Attribut Intelligenz? Intelligenz beeinflusst vor allem die Effektivität von magischen Waffen in New World. Dabei ist Intelligenz das Primärattribut von Feuerstäben und von Eisstulpen. Sekundär beeinflusst eure Intelligenz aber auch den Einsatz von Rapieren und Musketen.

Zusätzlich bekommt ihr beim Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes in Intelligenz folgende Boni:

50 Punkte: +10 % Schaden von leichten und schweren Magieangriffen, +10 % Geschwindigkeit beim Ernten

100 Punkte: +10 % kritischer Trefferschaden, 5 % Wahrscheinlichkeit, 1 Azoth bei der Erntearbeit zu finden

150 Punkte: +15 % Elementarschaden, 10 % geringeres Gewicht von geerntneten Gegenständen

200 Punkte: +10 Mana nach ausweichen, +10 % Geschwindigkeit beim Ernten

250 Punkte: +30 % Schadensdauer von Zaubersprüchen mit Schaden über Zeit, +10 % Ertrag bei der Erntearbeit

300 Punkte: +10 % Schaden des ersten Treffers bei Zielen mit voller Gesundheit, 10 % geringere Azoth-Reisekosten

Eure Attributspunkte könnt ihr den Attributen einzeln zuweisen

Wie funktioniert das Attribut Konzentration? Konzentration ist das erste Attribut, was bislang nur einen primären Einfluss besitzt. Mit einer hohen Konzentration verbessert ihr die Effektivität eurer Lebensstäbe. Außerdem hat Konzentration einen Einfluss auf eure Mana-Regeneration und eure Cooldowns.

Zusätzlich bekommt ihr beim Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes in Konzentration folgende Boni:

50 Punkte: +10 % Mana-Regenerationsrate, +10 % Angelschnurspannung

100 Punkte: +20 % mehr Manavorrat, +10 % Ertrag beim Zerlegen von Gegenständen

150 Punkte: +20 % Heilung, -10 % geringeres Gewicht von Fischen

200 Punkte: +20 % Dauer von gewirkten Zaubern, +10 % Angelschnurspannung

250 Punkte: +30 % Mana nach eigenen oder Tötungen durch Gruppe, +10 % der Größe gefangener Fische

300 Punkte: Wenn dein Mana auf 0 fällt, erhältst du für 10 Sekunden +200 Manaregeneration (60 Sek. Abklingzeit), 10 % Abklingzeit-Verringerung für Schnellreise zu Gasthöfen

Wie funktioniert das Attribut Konstitution? Konstitution beeinflusst die Gesamtgesundheit von Charakteren in New World. Mit jedem investierten Attributspunkt erhaltet eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten. Ihr solltet dieses Attribut also nicht komplett außen vor lassen, da ihr sonst Gefahr lauft, schnell zu sterben.

Zusätzlich bekommt ihr beim Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes in Konstitution folgende Boni:

50 Punkte: Alle Gesundheits-Verbrauchsgegenstände sind 20% stärker, +10 % Geschwindigkeit bei Holzfällerei

100 Punkte: (Erhöhung der) Max. Gesundheit um 10% der physischen Rüstung, 10 % geringerer Strapazierfähigkeitsverlust von Werkzeugen

150 Punkte: -10 % erlittener kritischer Trefferschaden, 10 % geringeres Gewicht von geernteten Gegenständen

200 Punkte: +20 % für Rüstung, +10 % Geschwindigkeit bei Holzfällerei

250 Punkte: -80 % reduzierter Schaden, bei vollem Leben (60 Sek. Abklingzeit), +10 % Ertrag bei Holzfällerei

300 Punkte: +20 % Dauer der Zauberwirkung Betäuben, Verlangsamen und Verwurzeln, 25 % Wahrscheinlichkeit, einen Baum mit einem Schlag zu fällen

Attributspunkte bekommen und ausgeben

Wie viele Attributspunkte bekomme ich? Mit jedem neuen Level in New World erhaltet ihr Attributspunkte, die ihr individuell auf die 5 Attribute verteilen könnt. Bis zum aktuellen Max-Level 60 erhaltet ihr insgesamt 190 Punkte und zu Beginn des Spiels bekommt ihr pro Level weniger Attributspunkte als später im Spiel. Es steigert sich Stück für Stück.

Zudem gibt es auch Ausrüstungsteile, die die Attribute erhöhen. Je stärker diese Ausrüstung ist, desto mehr Attributspunkte gibt es dadurch.

Was mache ich, wenn ich mich verskillt habe? Ihr habt in New World immer die Möglichkeit, die Verteilung eurer Attributspunkte zu resetten. Das ist bis Stufe 20 sogar kostenlos möglich. Danach müsst ihr allerdings Geld dafür ausgeben, wobei sich der Preis an den Attributspunkten orientiert.

In einer großen Umfrage haben wir euch nach euren Eindrücken von der Beta von New World befragt und diese inzwischen ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass 66% die Beta gut finden, aber insbesondere 2 Punkte fast alle stören.