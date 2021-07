New World: Was ist Azoth und wie bekommt man es?

In New World spielt das mysteriöse Material Azoth eine wichtige Rolle. Es verdirbt die Welt, wird allerdings auch von den Spielern für die Schnellreise oder das Crafting genutzt. Wir von MeinMMO verraten, was genau hinter dem Azoth steckt.

Was ist Azoth? Azoth ist ein mysteriöses Material, das angeblich Ewiges Leben bieten kann. Es lockt die vielen Abenteurer an, die auf der Insel Aeternum gestrandet sind, denn nur hier soll es dieses Material geben. Allerdings verdirbt die Gier nach Azoth die Spielwelt und hat so die Verderbten erzeugt.

Neben seiner Bedeutung für die Lore ist das Azoth aber auch eine wichtige Währung in New World.

Wie kommt man an Azoth? Azoth spielt zu Beginn keine große Rolle und ihr bekommt nur sehr wenig davon. Ab Stufe 20 wird es jedoch relevanter und einfacher zu bekommen:

Ein einfacher Weg, um an Azoth zu kommen, ist das Erledigen von Quests rund um die Hauptgeschichte und den Azoth-Stab. Diese belohnen euch mit etwa 20 Azoth.

Ihr könnt allerdings auch gezielter farmen, indem ihr Verderbte der Stufe 20 oder höher besiegt.

Viel Azoth bekommt ihr außerdem für die Teilnahme an Welt-Events gegen die Verderbten.

Was kann man mit dem Azoth tun? Diese Währung benötigt ihr für verschiedene Inhalte im Spiel. Es findet vor allem Anwendung bei der Schnellreise. Mit Hilfe von Azoth könnt ihr über die Map zu jeder Siedlung reisen, die ihr bereits besucht habt.

Die Währung spielt zudem im Crafting eine wichtige Rolle. Wer die beste Ausrüstung mit den besten Perks und Attributen möchte, muss zwingend Azoth in dem Prozess einsetzen.

Zu guter Letzt könnt ihr mit Hilfe von Azoth eure Skill-Trees zurücksetzen und so eure Skillung für die jeweilige Waffe anpassen.

New World befindet sich derzeit in der Closed Beta und die ersten Spieler erreichen langsam das Max-Level. Wie die Beta zum neuen MMO von Amazon bisher ankommt, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst:

