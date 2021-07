Was ist das Max-Level in New World?

Das höchste Level in MMORPGs zu erreichen ist ein schönes Gefühl. Auch in Amazon Games New World werden viele Spieler versuchen, möglichst schnell das Max-Level zu erreichen. Wir von MeinMMO verraten, was das höchste Level in New World ist.

Was ist das höchste Level in New World? Die höchste Stufe, die ihr in New World aktuell erreichen könnt, ist Level 60. Damit beendet ihr euren Leveling-Prozess und könnt euch ganz auf die schönen Dinge des Endgames von New World konzentrieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt, also am Morgen des 21. Juli 2021, hat noch wohl noch kein Beta-Spieler diese höchste Stufe erreicht. In der Alpha gab es jedoch schon viele Spieler, die das Endgame erkunden konnten.

Wie lange dauert es, bis ich Level 60 in New World bin? Zu Beginn der Beta ist es schwer einzuschätzen, wie lange es dauert, bis ihr mit eurem Charakter Stufe 60 erreicht. Der Prozess ist stark vom Spieler und Spielverhalten abhängig. Spieler, die nur das Steigern ihrer Stufe vorantreiben werden schneller sein, als Spieler, die sich Zeit dafür lassen Aeternum zu erkunden.

Im ersten Test im Sommer 2020 brauchte man mit gezieltem Farmen etwa 30 Stunden auf das Max-Level.

Während der Alpha wurde jedoch viel am Level-Prozess geschraubt.

In unterschiedlichen reddit-Posts kursieren Zahlen zwischen 60 und 200 Stunden bis zum Max-Level. Offizielle Angaben von Amazon gibt es nicht und die Alpha stand zudem unter NDA.

Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren, sobald es genauere Zahlen gibt und wir selbst die Chance hatten, das Max-Level in der Beta zu erreichen.

Wenn ihr einen ersten kurzen Eindruck zu New World gewinnen wollt, dann schaut euch den offiziellen Trailer von New World hier an:

Ist ein Max-Level von Level 60 ungewöhnlich? Nicht wirklich. Das höchste Level mit 60 anzusetzen ist zur Veröffentlichung eines MMOPRPGS nicht ungewöhnlich. Final Fantasy XIV begann mit einem Max-Level von 50, World of Warcraft: Classic endete mit Level 60 und das maximale Level bei Guild Wars 2 ist unverändert bei 80.

In New World werdet ihr trotzdem genug zu tun haben, bis ihr Stufe 60 erreicht.

Das bietet das Endgame von New World

Was kann man auf Level 60 machen?

Wenn ihr das Max-Level 60 erreicht habt, dann kriegt ihr Zugriff auf die Endgame-Inhalte von New World. Neben neuen Gebieten, die sich ausschließlich an Max-Level-Charaktere richten, gibt es auch mehrere unterschiedliche PvP- und PvE-Inhalte, die ihr spielen könnt, darunter:

Spezielle Endgame-Instanzen, die “Expeditionen”, in denen ihr euch mit anderen Spielern zu einer 5er-Gruppe zusammenschließt und euch auf eurem Weg durch den Inhalt zu einem Endboss kämpft.

Der PvP-Modus “Außenpostenansturm”, in dem ihr zeitgleich euren eigenen Außenposten gegen andere Spieler verteidigen und ihnen ihren Außenposten abnehmen müsst.

Die PvP-Kriege um Festungen, die in instanziierten Bereichen stattfinden.

Die Invasionen, in denen die Verderbten in riesigen PvE-Events die Spielwelt und die Festungen angreifen.

Konntet ihr schon die Beta von New World spielen, oder hattet ihr bisher keine Gelegenheit dazu? Oder seid ihr auf eurem Weg zum Max-Level schon weit fortgeschritten?

MeinMMO-Autor Mark Sellner hatte übrigens während eines dreistündigen Presse-Events von Amazon Games die Gelegenheit, exklusiv einige Endgame-Inhalte von New World anzutesten. Seine Fazit und seine Meinung zum Endgame findet ihr in diesem Artikel.