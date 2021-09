Wir haben euch gefragt, welche Waffen ihr zum Release des neuen MMOs New World in die Schlacht führen werdet. Wir haben die Umfrage ausgewertet und präsentieren nun alle Waffen in eurem Ranking.

Wie funktionieren die Waffen in New World? Im neuen MMORPG könnt ihr immer zwei Waffen gleichzeitig benutzen und mit einer Taste zwischen beiden wechseln, ähnlich wie in Guild Wars 2 und ESO. Das geht auch im Kampf und hat keinen Cooldown.

Ihr könnt dabei immer drei aktive Skills für jede Waffe zuordnen und damit einen Spielstil finden, der zu euch passt. Jede Waffe skaliert dabei mit einem anderen Haupt-Attribut, also zieht seinen Schaden aus einem anderen Wert. Während eine Streitaxt mit mehr Stärke größeren Schaden verursacht, braucht ihr für den Bogen Geschicklichkeit.

Wie lief die Abstimmung ab? In mehreren Artikeln rund um das neue MMO New World haben wir euch gefragt, welche Waffen euch am meisten interessieren und welche ihr bevorzugt. 1.415 User haben an der Umfrage teilgenommen und zeichnen ein deutliches Bild.

Ihr konntet für mehr als eine Waffe stimmen, weshalb wir auf insgesamt 2.323 Stimmen kommen, an denen wir das Ranking der Waffen in New World festmachen können. Die Auswertung der Umfrage fand am 14.09.2021 statt. Doch ohne weiter aufzuhalten, geht es los, mit den Waffen in New World, von unbeliebt bis beliebt.

Das sind die Ergebnisse

Welche Waffen kam wie gut weg? Die unteren Plätze der Tabelle sehen so aus:

11. Platz: Eisstulpen und Feuerstab mit jeweils 5,89 %

Eisstulpen und Feuerstab mit jeweils 5,89 % 9. Platz : Kriegshammer mit 6,97 %

: Kriegshammer mit 6,97 % 8. Platz: Streitaxt mit 7,70 %

Streitaxt mit 7,70 % 7. Platz: Rapier mit 8,56 %

Rapier mit 8,56 % 6. Platz: Speer mit 9,38 %

Eisstulpen und Feuerstab sind ganz unten:

Die beiden magischen Waffen teilen sich den letzten Platz in unserem Ranking. Mit genau 5,89 % haben beide Waffen sogar exakt gleich viele, oder eher gleich wenige, Stimmen bekommen.

Das macht sie zu euren unbeliebtesten Waffen in New World. Spannend dabei ist, dass sie die klassischen Magier-Waffen im MMORPG sind und stellvertretend für viele Zauberklassen aus anderen MMORPGs stehen. Scheinbar habt ihr nicht allzu große Lust darauf, die Insel als magisch begabter Mensch zu erkunden.

Kriegshammer und Streitaxt dicht auf:

Auch die schweren Nahkampfwaffen in New World kommen bei euch nicht so wirklich gut weg:

Mit 6,97 % eurer Stimmen ist der Kriegshammer auf Platz 9 der beliebtesten Waffen gelandet.

Dicht gefolgt von der Streitaxt auf Platz 8 – mit immerhin 7,70 % der Stimmen.

Bei den langsamen Nahkampfwaffen bekommt man gerne auch mal etwas mehr Schaden ab als bei den schnelleren Waffen, wenn man nicht aufpasst. Man ist mit Axt und Hammer schnell in einer Animation gefangen, die sich nicht abbrechen lässt. Das ist ganz offensichtlich nicht für jeden etwas und bringen Kriegshammer und Streitaxt auf die hinteren Plätze.

Rapier und Speer bilden das Mittelfeld:

Auf Platz 7 mit 8,56 % der Stimmen hat es der Rapier geschafft, eine flinke Nahkampfwaffe, die euch trotzdem noch auf einer relativ stabilen Distanz zum Gegner halten kann.

Ähnlich wie der Speer, der es auf Platz 6 schafft und 9,38 % der Stimmen für dich abgreifen kann.

Das Besondere daran ist, dass beide Waffen ihren Schaden unter anderem aus dem Attribut Geschick ziehen. Das macht es leicht, sie mit einer Fernkampfwaffe zu kombinieren wie dem Bogen oder der Muskete, die ebenfalls mit Geschick skalieren. Ihr braucht also nur noch einen Wert zu erhöhen, um beide Waffen stärker zu machen.

Dieser satte Vorteil hat nicht nur Rapier und Speer in das Mittelfeld gebracht, sondern auch unsere nächsten Plätze.

Platz 5 – Die Muskete

Attribut: Geschick

Geschick Reichweite: Fernkampf, 125 Meter, ab 50 Meter halbierter Schaden

Fernkampf, 125 Meter, ab 50 Meter halbierter Schaden Viel Schaden auf Distanz

Die Muskete leitet die Zielgerade ein: Auf Platz 5 hat es die oben erwähnte Muskete geschafft mit 9,98 % der Stimmen. Sie zeigt, dass ihr wohl in der Tat Lust auf Fernkampf habt, nur eben nicht auf die klassische Magie. Das ist verständlich, denn eine Muskete kann man in nicht allzu vielen Games spielen, während man in den meisten mit Feuerbällen werfen kann.

Die Muskete bildet eine gute Zweitwaffe, vor allem wenn eure Nahkampfwaffe auf Geschick skaliert, könnt ihr aus der Büchse auch richtig viel Schaden rausholen. Das überzeugt euch sichtlich und schenkt der Muskete einen verdienten 5. Platz in eurem Ranking.

Platz 4 – Das Beil

Attribut: Stärke und Geschicklichkeit

Stärke und Geschicklichkeit Reichweite : Nah- und Fernkampf

: Nah- und Fernkampf Gilt immer noch als “OP” und viel zu stark innerhalb der Community

Heiß diskutiert und fast ganz oben: Auf Platz 4 und damit immerhin fast auf das Treppchen, bringt es das Beil. Kaum eine andere Waffe wurde in den Foren und auf reddit so sehr diskutiert wie das Beil, welches sowohl im Nah- als auch im Fernkampf genutzt werden kann. Gerade im ersten Anspieltest im Sommer 2020 galt sie als viel zu stark.

Und auch jetzt, in den letzten beiden Beta-Tests, schwören viele Spieler auf das Beil. Trotzdem schafft es die Waffe bei uns nur auf Platz 4 mit 10,24 % der Stimmen.

Platz 3 – Der Bogen

Attribut: Geschicklichkeit

Geschicklichkeit Reichweite: Fernkampf, voll aufgezogen mit 170 % mehr Waffenschaden

Fernkampf, voll aufgezogen mit 170 % mehr Waffenschaden Im Fernkampf stark doch bringt euch durch verschiedene Traits auch im Nahkampf Vorteile

Bei Fernkampf setzt ihr auf den Bogen: Nur knapp vor der Muskete, aber trotzdem beliebter, schafft es der Bogen auf Platz 3 des Rankings. Auch er skaliert mit Geschick und kann euch im Fernkampf einen ordentlichen Vorteil gegenüber eurem Gegner verschaffen.

Außerdem sieht ein Bogen auch einfach echt gut aus. Er hat bei euch ganze 10,80 % der Stimmen eingeholt, was ihn zu einer der beliebtesten Waffen macht. Doch das ist nicht nur seinem Aussehen und seinem Main-Attribut verschuldet.

Der Bogen bildet auch in unserem Ranking der besten Waffen in New World die obere Spitze und ist, ähnlich wie das Beil, eine der stärksten Möglichkeiten zu denen ihr im MMORPG greifen könnt. Ein verdienter Platz 3 an die typische Waldläufer-Waffe.

Platz 2 – Der Lebensstab

Attribut: Fokus

Fokus Reichweite: Fernkampf

Fernkampf Hauptsächlich als Support-Waffe genutzt könnt ihr euch und andere heilen und beschützen

Der Lebensstab ist ganz weit vorne: Anders als die anderen beiden magischen Waffen, muss sich der Lebensstab nicht mit den letzten Plätzen zufriedengeben. Ihr mögt offensichtlich das Konzept des Heilers in New World, der sowohl auf sich selbst als auch auf andere aufpassen kann.

Der Lebensstab in New World ist nämlich nicht nur gut, wenn ihr eure Gruppe unterstützen wollt. Er eignet sich auch hervorragend als Zweitwaffe, um sich selbst zu heilen und weniger Tränke und Essen verbrauchen zu müssen.

Dieses breite Einsatzspektrum bringt ihn auf den zweiten Platz des Rankings mit 11,88 % der Stimmen. Ihr seid euch also ziemlich einig: Das Beil geht steil, doch gehst du steiler wirst du Heiler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Gameplay mit Schwert und Schild

Attribut: Stärke und Geschicklichkeit

Stärke und Geschicklichkeit Reichweite: Nahkampf mit Flächenschaden

Nahkampf mit Flächenschaden Mit dem Schild könnt ihr Blocken während das Schwert Schaden anrichten kann

Schwert und Schild holt sich den Sieg: Es handelt sich dabei nicht um die Pokémon Editionen, nein, als Waffen in New World mögt ihr es am liebsten klassisch, und zwar mit Schwert und Schild bewaffnet.

Ganze 12,65 % der Stimmen gehen an die Mittelalter-Kombo schlechthin und machen Schwert und Schild zur eurer beliebtesten Waffe auf der ganzen Insel. Obwohl die Kombination in unserer Liste der besten Waffen unter den vorherigen Plätzen liegt, macht euch das Kämpfen damit sehr viel Spaß.

In unseren 3 besten Builds für Einsteiger in New World empfehlen wir euch außerdem die Kombination aus Schwert, Schild und Lebensstab, da sie euch gerade zu Anfang euer Leben um einiges leichter machen kann.

Das Schwert und Schild sind auch anderwärtig gut einsetzbar, unter anderem um einen Gegner kurz zu betäuben, indem man ihn mit dem Schild einfach umrennt. Das lässt sich super einsetzen, um Schaden zu vermeiden und doch noch zu überleben.

Was haltet ihr von dem Ranking? Seid ihr voll bei Lebensstab mit Schwert und Schild oder setzt ihr mehr auf die Underdogs in dieser Liste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

