Über 140.000 spielen New World auf Steam – Noch mehr schauen auf Twitch zu

Das neue Action-MMO New World ist in eine Open Beta auf Steam gestartet. Obwohl man das Online-Spiel bereits im Juli spielen könnte und der Fortschritt zum Release nicht übernommen wird, hat das MMO von Amazon wieder über 140.000 gleichzeitige Spieler. Das reicht für Platz 5, damit hat die Beta von New World mehr Spieler auf Steam als GTA 5 oder das neue Naraka Bladepoint.

So viele Spieler hat New World gerade: New World erreicht heute einen Tages-Höchstwert von 141.668 Spielern. Das reicht für Platz 5 bei den Top-Spielen auf Steam. Geschlagen wird man nur von den Steam-Dauerbrennern CS:GO, DOTA 2, PUBG und Apex Legends.

Bei SteamDB gilt New World mit dieser Leistung aber als das Nummer 1 Spiel bei den „Trending Games“.

Das macht den Erfolg so besonders: Für viele, die sich später New World kaufen können, gibt es keinen großen Grund, jetzt noch mal kurz vor Release in New World reinzuschauen.

Denn bereits im Juli hatte praktisch jeder die Chance, New World in einer doch recht offenen „geschlossenen Beta“ zu testen. Wer jetzt mit der Open Beta wieder in New World einsteigt, muss erneut von vorne beginnen.

Auf jeden, der jetzt spielt, wartet zum Release am 28. September 2021 das Einstiegs-Gebiet mit den Geister-Piraten zum 3. Mal. Denn der Fortschritt aus der Open Beta wird ebenfalls nicht in den Release übertragen.

Mitags halb Zwei in Deutschland . Quelle: Steamdb

Interesse an der Open Beta (noch) nicht ganz so hoch wie an der Closed

Sind das denn Hochzahlen? Nein, nicht ganz. In der Closed Beta auf Steam hatte New World in der Spitze über 200.000 gleichzeitige Spieler.

Die Closed Beta war notwendig geworden, nachdem Amazon den Launch von New World um einen Monat weiter nach hinten geschoben hatte.

Schon früh hieß es aber, dass keine neuen Inhalte in der Closed Beta zu erwarten seien – sondern nur kleine Verbesserungen.

So läuft’s für New World auf Twitch: Auf Twitch kann New World aktuell noch nicht so richtig überzeugen. Im Moment liegt das MMO auf Platz 12 mit etwa 32.000 gleichzeitigen Zuschauern.

In der Spitze gestern Abend kam New World auf 153.813 Zuschauern – auch das reichte für Platz 12.

Der größte Streamer war gestern Abend zum Start der Beta der MMO-Spezialist Fextralife. Sonst haben kaum bekannte Twitch-Streamer in New World reingeschaut. Viele werden wohl auf den eigentlichen Start warten.

