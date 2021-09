Diese Woche verriet Amazon, wie es mit dem MMO New World nach dem Release weitergehen wird. Außerdem haben viele Streamer am 1. September gestreikt. Hier sind die News der Woche im Podcast.

Das sind die Themen: In einem Interview mit dem Game Director Scatt Lane von New World haben wir diese Woche erfahren, wie es bei dem MMO nach dem Release am 28. September weitergehen wird. Ein anderes neues MMORPG hat auf Steam richtig miese Reviews kassiert, wird aber dennoch gespielt, weil man darin Geld verdienen kann.

Bei Twitch gab es diese Woche Ärger. Streamer haben am 1. September protestiert, um die Aufmerksamkeit auf Hate-Raids zu ziehen, die sie seit Wochen terrorisieren. Auch gab es erneut Ärger bei Blizzard. Nach der Sexismus-Klage einer staatlichen Behörde von Kalifornien haben die Entwickler entschlossen dem Charakter Jesse McCree einen anderen Namen zu verpassen.

Hier sind noch mal alle unsere Themen im Überblick:

Abgesehen von den News äußern wir in dem Podcast auch unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen. Schreibt uns eure eigenen Sichtweisen in die Kommentare und diskutiert mit uns.

Dabei sind:

Hier könnt ihr hören:

Neben dem Special haben wir in der vergangenen Woche wieder eine News-Show aufgezeichnet. Die Themen waren diesmal die Beta von Diablo 2: Resurrected, der neue Chef von Blizzard, Among Us und mehr.

