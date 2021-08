In der vergangenen Woche konnten die Vorbesteller die geschlossene Beta von Diablo 2: Resurrect ausprobieren. In der aktuellen Folge des MeinMMO-Podcasts reden wir über das Remaster und weitere Themen aus dem Gaming.

Das sind unsere Themen: Bis zum 17. August konnten die Fans diese Woche das Remaster von Diablo 2 in einer geschlossenen Beta testen. Wir haben in unseren Kommentaren zahlreiche Reaktionen dazu gesehen und auch selbst Erfahrung in dem Spiel gesammelt, die wir im Podcast teilen werden. Weitere News aus dem Hause Blizzard drehten sich um einen der beiden neuen Chefs des Entwicklers, der auf hohem Level WoW zockt.

Bei Apex Legends gab es schlechte Nachrichten, als ein Chef-Designer wegen rassistischer und sexistischer Äußerungen gefeuert wurde. Ebenfalls Ärger gab es bei Among Us, das von Epic in Fortnite kopiert wurde. Das Spiel ist so beliebt, dass der Begriff “Sus”, der daraus entsprang, sogar zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde.

Bei MMORPGs hat Bless Unleashed einen starken Start hingelegt und ist auf Platz 7 bei Steam gelandet. Ein Experte hat außerdem erklärt, mit welchen Problemen MMORPGs während ihrer Entwicklung zu kämpfen haben.

Neben den News geben wir in dem Podcast auch unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen ab und ihr könnt in den Kommentaren euren eigenen Senf dazugeben. Diskutiert mit uns mit!

Dabei sind:

Neben den News bieten wir auch besondere Special-Episoden, in denen wir uns auf ein bestimmtes Thema innerhalb des Gamings konzentrieren. Letzte Woche haben wir uns in einer Special-Folge über E-Sport und seine Probleme unterhalten.

