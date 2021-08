Die Closed Beta von Diablo 2 Resurrected ist vorbei – Das sagen die Spieler zum Abschluss

Der Early Access von Diablo 2 Resurrected ist beendet und nun diskutiert die Community darüber, wie es war. Vor allem Veteranen konnten ihre Nostalgie ausleben, aber an einigen Stellen gab es auch Kritik.

Wie kam die Beta an? Seit dem 13. August lief die Early-Access-Beta von Diablo 2 Resurrected und endete pünktlich um 19:00 Uhr deutscher Zeit am 17. August. Bereits kurz vor Ende zogen viele Spieler ihr Fazit.

Der Konsens ist weitgehend positiv, trotz anfänglicher Server-Probleme in der Beta. Der Geist des Originals wurde offenbar gut eingefangen. Bekannte Größen im Diablo-Umfeld wie der YouTuber und Twitch-Streamer Rhykker haben fleißig gezockt und waren durchaus zufrieden mit dem, was ihnen geboten wurde. Ein abschließendes Fazit von ihm fehlt jedoch noch.

Dafür diskutiert die Community nun schon fleißig über die Stärken und Schwächen des Spiels. Sogar Veteranen loben: „Sieht vielversprechend aus. Ich genieße die verbesserte Grafik wirklich“ (via reddit.com). Selbst die Controller-Unterstützung wird an einigen Stellen gelobt.

Einen großen Kritikpunkt gibt es aber, der jedoch vor allem die Konsolen-Versionen betrifft. Denn anders als Diablo 2 erscheint das Remaster auch auf Xbox und PlayStation, jedoch ohne ein wichtiges Feature.

Gameplay und Grafik überzeugen, Konsolen-Version ist aber eher so „meh“

Das ist die Kritik: Eine der größeren Diskussionen auf reddit ist aktuell das Thema Lobbys auf Konsolen (via reddit.com). Das Feature fehlt auf Xbox und PlayStation, ist aber eigentlich recht wichtig.

Durch Lobbys könnt ihr eure eigenen Spiele erstellen und benennen. So könnt ihr Mitspieler finden, um zu questen, zu handeln, PvP zu betreiben oder bestimmte Bosse zu farmen. Auf dem PC ist das problemlos möglich, auf Konsolen jedoch nicht.

Xbox und PlayStation erlauben im Moment nur das direkte Einladen von Freunden. Sucht ihr gezielt nach Aktivitäten, müsst ihr euch also zuvor über die Freundesliste der Plattform finden. Die Community rät: Diablo 2 wird auf Konsolen eher eine Singleplayer-Erfahrung, kein Multiplayer und sie raten dazu, bis zum Release zu warten. Dann könne man sich ein besseres Bild machen.

Was kam dennoch gut an? Insbesondere die Grafik wird immer wieder gelobt. Der veraltete Look des Originals wurde mit der neuen Technik offenbar passend aufgehübscht und schon früher lobte die Community die Liebe zum Detail in Resurrected:

Rhykker sprach in einem seiner Streams davon, dass Builds und Ähnliches in Resurrected exakt so sein werden wie im originalen Diablo 2, weil hier nichts verändert wurde. Offenbar schätzt er das und hat die gegebenen Inhalte mit mehreren Klassen durchgespielt.

Selbst Konsolen-Spieler loben das Gameplay und wie flüssig sich alles anfühlt. claxel etwa sagt auf reddit: „Ich bin auch ein PS5-Spieler. Habe es genossen: flüssig, spaßig und nostalgisch. Werde es zur Hölle und zurück spielen!“ (via reddit.com)

Open Beta startet bald

Wie geht es nun weiter? Nach dem Ende der Closed Beta geht es mit der Open Beta weiter. An dieser kann jeder teilnehmen, selbst ohne einen Twitch Drop oder eine Vorbestellung. Die Open Beta beginnt am 20. August um 19:00 Uhr und endet am 23. August um 19:00 Uhr.

Kostenlose Beta von Diablo 2 Resurrected startet auf PS4, Xbox, PC – Start, Download, Anmeldung

Sämtlicher Fortschritt von der Closed Beta wird übertragen, zum Release jedoch wieder gelöscht. Diablo 2 Resurrected erscheint am 23. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch.

Habt ihr die Closed Beta gespielt? Was ist euer Fazit?