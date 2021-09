Streamer bestreiken heute Twitch – Das steckt hinter #ADayOffTwitch

Sogenannte „Hate-Raids“ werden gerade auf Twitch immer mehr zum Problem. Doch es gibt kaum einen Schutz gegen Angriffe von solchen Bot-Armeen und ihren Hass-Botschaften. Daher haben einige betroffene Streamer eine Boykott-Aktion über den Hashtag #ADayOffTwitch gestartet. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind Hate-Raids? Unter dem Begriff „Hate-Raid“ versteht man eine Aktion von Trollen, die den Stream einer ihnen unliebsamen Person mit einer Armee aus Bots überfallen. Die Bots plärren dann unentwegt Hassbotschaften und Beleidigungen in den Chat und spammen alles voll.

Der hier verlinkte Tweet (via Twitter) enthält einen Auszug aus den Hassbotschaften, mit denen die Opfer von Hate-Raids zu gespammt werden. Aber Achtung, der Tweet enthält wüste rassistische Triaden. Schaut ihn euch also nur an, wenn ihr mit solchen Sprüchen klarkommt.

Was hat es mit dem Twitch-Walkout auf sich? Als Protest gegen diese Hate-Raids und die bisher ausbleibenden Schutzmaßnahmen auf der Plattform haben drei betroffene Streamer namens ShineyPen, Lucia Everblack und RekItRaven (via Twitch) auf Twitter unter dem Hashtag #ADayOffTwitch einen sogenannten „Walkout“ vorgeschlagen.

Heute, am 1. September 2021 sollen möglichst viele Content-Creator auf Twitch die Arbeit ruhen lasen und nichts streamen. Das soll Twitch finanziell treffen und so endlich dazu bringen, etwas gegen die grassierenden Hate-Raids zu unternehmen.

Twitch lässt sich Zeit und Streamer helfen sich selbst

Was macht Twitch gegen Hate-Raids? Twitch ist sich der Sache bewusst, aber hat bisher nichts groß unternommen. Man plane aber Schutzmaßnahmen gegen solche Hate-Raid-Attacken, die man aber noch nicht verraten wolle. Die Hate-Raider sollen freilich nicht vorgewarnt werden.

Wie reagiert Twitch auf den DayOff? Die Aktion wird von der Plattform wohlwollend angenommen. Laut der Streamerin Lucia Everblack soll die Aktion es auch erst möglich gemacht haben, dass man mit Twich auf Augenhöhe über das Thema diskutieren könne und Maßnahmen endlich vorwärtsgebracht werden.

Als weiteres Entgegenkommen von Twitch wurde das Event „Subtember“ auf den 2. September verschoben, damit die Streamer, die beim Walkout mitmachen, ebenfalls von dieser Aktion profitieren. Im Subtember gibt es nämlich unter anderem 20 % Rabatt auf Abos.

Wie kommt die Aktion #ADayOffTwitch an? Die Aktion, am 1. September nichts zu streamen, wurde bei den Streamern unterschiedlich aufgenommen. Während viele kleine Creator die Aktion unterstützen, können nicht alle mitmachen.

So berichten manche Streamer von vertraglichen Verpflichtungen, die sie quasi zwingen, an einem bestimmten Tag etwas zu streamen.

Andere können es sich laut The Verge (via TheVerge) schlicht nicht leisten, einen Tag nichts zu tun, da sie auf die Einnahmen aus Twitch angewiesen sind und über eventuelle Repressalien seitens Twitch bangen. Den womöglich steht die Teilnahme an solchen Protestaktionen später einer möglichen, lukrativen Twitch-Partnerschaft im Weg.

Andere Twitch-User argumentieren, dass es genau die falsche Aktion sie, sich für einen Tag vom Streamen zurückzuziehen. Denn das wäre ja genau das, was die Trolle mit den Raids bewirken wollen: Das ihnen unliebsame Streamer nichts mehr streamen.

Andere Streamer, wie der außerordentlich erfolgreiche Asmongold, halten die ganze Aktion für Humbug. In einem Stream sagte er:

„Keine Sau interessiert es, wenn ihr einen Tag frei nehmt. Keiner kennt euch!“

Hass und Terror in den Kommentaren und Chats auf Twitch sind leider nichts Neues. Schon vor Jahren wurden Vorkommnisse bekannt, in denen Streamer mit all den negativen Gefühlen auf der Streaming-Plattform nicht klarkamen. Darunter ist auch der junge Steamer und Gamer Myth, der vor allem damals in Fortnite bekannt wurde. Er sagte damals, dass er mit dem Hass auf Twitch nicht mehr klarkäme.