Twitch ist die größte und beliebteste Streaming-Plattform der Welt und bietet mittlerweile Millionen von Menschen eine Bühne. MeinMMO zeigt euch, welche Streamer im Juli 2021 die meisten Zuschauerstunden generieren konnten.

Was sind das für Streamer? In unserer Liste findet ihr die größten Streamer im Juli 2021. Dazu nutzen wir die Werte der Analyse-Website sullygnome über die letzten 30 Tage (Stand 31. Juli; via sullygnome.com).

Die Daten beziehen sich dabei zwar auf den Juli, zeigen aber die größten Streamer im aktuellen Monat. Wir aktualisieren diese Liste jeweils zum Monatsende bzw. -anfang.

Wir schauen uns die größten Streamer weltweit an, ohne Berücksichtigung von Sprache, Geschlecht, Inhalten und Region. Event-Kanäle wie GamesDoneQuick oder die ESL haben wir nicht beachtet. Anders als bei den größten Streamern nach Followern kommt es hier allerdings auf Aktivität der Streamer an.

Was sind Zuschauerstunden? Unter dem Begriff versteht man die zusammengerechnete Zeit, die alle Zuschauer eines Streamers bei ihm verbracht haben. Sehen etwa 10 Leute einen Stream 2 Stunden lang, ergibt das 20 Zuschauerstunden.

Der Wert spiegelt etwas besser wider, wie aktiv und beliebt ein Streamer tatsächlich ist, da nur gestreamte Stunden auch geschaut werden können. Follower zeigen lediglich an, wie viele Leute dem Stream folgen. Sie werden auch dann noch gezählt, wenn der Streamer gar nicht mehr auf Twitch unterwegs ist, solange die Follower nicht auf den „nicht mehr folgen“-Button drücken.

Platz 5: Roshtein

Streamer: Ishmael „Roshtein“ Swarts

Ishmael „Roshtein“ Swarts Sprache: Englisch

Englisch Zuschauerstunden (letzte 30 Tage): 7.367.760

7.367.760 Aktiv seit: 6. Oktober 2014

6. Oktober 2014 Haupt-Kategorie: Slots

Slots Twitch-Kanal: Roshtein auf Twitch

Roshtein gewinnt eine Million Euro an einem Spielautomaten.

Wer ist Roshtein? Der Streamer kommt ursprünglich aus Schweden, wohnt mittlerweile jedoch auf Malta, offenbar wegen der Gesetze bezüglich Glücksspiel. Denn Roshtein zeigt nahezu ausschließlich Slots, also Casino-Streams.

Roshtein ist bekannt für sein Auftreten mit einem schwarzen Hut, einem gestutzten Bart und meist einer Sonnenbrille sowie auffälliger, schwarzer Kleidung und Schmuck. Er gehört zu den ersten Streamern auf Twitch, die mit Slots erfolgreich wurden.

Roshtein ist zudem häufiger mit Trainwreckstv im Gespräch, einem Variety-Streamer, der mittlerweile ebenfalls auf Slots umgestiegen ist. Die beiden wechseln sich auf dem fünften Platz der größten Streamer häufig ab.

Wie wurde er so erfolgreich? Roshteins Markenzeichen sind hohe Einsätze an den Spielautomaten. Wo andere Streamer etwa 10 Euro pro „Drehung“ schon als zu viel ansehen, setzt Roshtein selten weniger als 50 Euro pro Drehung.

Auf diese Art sind auch seine Gewinne deutlich höher als man es sonst bei Slots-Streamern sehen kann genau damit punkten. Die großen Zahlen und die damit verbundenen Emotionen des Streamers locken regelmäßig Zehntausende an.

Es gibt Gerüchte, dass er nicht mit echtem Geld spielt, sondern spezielle Test-Accounts nutzt und nur mit den großen Zahlen seine Marke verkauft. Bestätigt ist das jedoch nicht (via CasinoFM.de).

Was ist sein bester Clip? In seinem beliebtesten Clip knackt Roshtein den „Jackpot“ an einem der einarmigen Banditen im Online-Casino. Er gewinnt eine Million Euro mit einer Drehung und flippt dementsprechend begeistert vor der Kamera aus. Der Clip zeigt gut, wie der Streamer auf Twitch so erfolgreich ist:

Platz 4: Gaules

Streamer: Alexandre „Gaules“ Borba Chiqueta (auch stilisiert: gAuLeS)

Alexandre „Gaules“ Borba Chiqueta (auch stilisiert: gAuLeS) Sprache: Portugiesisch (Brasilien)

Portugiesisch (Brasilien) Zuschauerstunden (letzte 30 Tage): 11.476.701

11.476.701 Aktiv seit: 9. November 2019

9. November 2019 Haupt-Spiel: Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive Twitch-Kanal: Gaules auf Twitch

Gaules spricht mit seinem Chat.

Wer ist Gaules? Der Brasilianer kommt ursprünglich aus dem E-Sports und war dort zwischen 2000 und 2007 in Counter-Strike aktiv. Nach seiner Karriere als Pro-Gamer wechselte er erst ins Coaching und die Organisation und arbeitete später als Kommentator und Analyst.

Gaules ist ebenfalls einer der Mitgründer der brasilianischen E-Sports-Organisation g3nerationX, welche bis 2016 in Counter-Strike agierte. Heute ist er Vollzeit-Streamer und zeigt noch immer CS:GO auf seinem Kanal in portugiesischer Sprache.

Wie wurde er so erfolgreich? Als ehemaliger Profi und Experte in Counter-Strike überträgt Gaules auf Twitch häufig CS:GO-Turniere und kommentiert diese für sein brasilianisches Publikum. Damit hat er sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht.

Counter-Strike ist nach GTA V das aktuell beliebteste Spiel im portugiesischen Twitch und Gaules profitiert von der Beliebtheit als bekanntester Streamer im Bereich. Durch seine Bekanntheit hatte er jedoch auch schon Probleme:

Was ist sein bester Clip? In seinem beliebtesten Clip ist lediglich zu sehen, wie er einen Key für Battlefield 4 verschenkt und erklärt, wie man diesen einlöst. Da in dem kurzen Ausschnitt sonst wenig zu sehen ist, binden wir euch hier seinen Platz 2 ein.

In diesem Clip seht ihr, wie Gaules gerade ein Match in CS:GO kommentiert und dabei recht emotional wird. Selbst ohne Portugiesisch zu verstehen, kann man erkennen, dass er für dieses Spiel lebt:

Platz 3: loud_coringa

Streamer: Victor „loud_coringa“ Augusto

Victor „loud_coringa“ Augusto Sprache: Portugiesisch (Brasilien)

Portugiesisch (Brasilien) Zuschauerstunden (letzte 30 Tage): 12.062.546

12.062.546 Aktiv seit: 18. August 2020

18. August 2020 Haupt-Spiel : GTA V Online (Rollenspiel)

: GTA V Online (Rollenspiel) Twitch-Kanal: loud_coringa auf Twitch

Coringa mit einer Freundin im Stream.

Wer ist loud_coringa? Der junge Brasilianer ist noch recht neu auf Twitch und gehört jetzt schon zur absoluten Spitze. Er arbeitet als Content Creator für Loud.GG ist, eine brasilianische E-Sports- und Lifestyle-Organisation.

Auf Twitch legt er meist eine fesche, moderne Art an den Tag, welche gut zu seinem jungen und fast schon jugendlichen Auftreten passt. Seine Zielgruppe sind offenbar vor allem jüngere Gamer.

Wie wurde er so erfolgreich? coringa streamt hauptsächlich seine Rollenspiel-Runden in GTA V Online, welches die aktuell größte Kategorie im portugiesischen bzw. brasilianischen Bereich von Twitch darstellt. Allein dadurch kann er viele Zuschauer generieren.

Dazu kommt jedoch auch die enorme Reichweite von Loud.GG. Die Firma war die erste E-Sports-Organisation, welche über eine Milliarde Aufrufe auf YouTube erreichen konnte (via esports.gg). Durch die Beliebtheit besonders in Brasilien hat coringa eine enorme Reichweite, die er mit Twich und GTA V optimal nutzen kann.

Was ist sein bester Clip? coringas beliebtester Clip zeigt den Streamer mit einer jungen Frau, wie sie feixen und offenbar gerade etwas besprechen. Plakativer für seinen Stream ist Platz 2 seiner Clips.

Hier zeigt er eine Rollenspiel-Szene in GTA, in welcher dutzende Spieler in einem Kreis um einige andere stehen, während eine zweite Gruppe gerade ankommt. Dabei handelt es sich offenbar um ein größeres Event, welches zeigt, wie groß und organisiert die brasilianische Rollenspiel-Szene ist:

Platz 2: xQc

Streamer: Félix „xQc“ Lengyel

Félix „xQc“ Lengyel Sprache: Englisch

Englisch Zuschauerstunden (letzte 30 Tage): 14.033.450

14.033.450 Aktiv seit: 12. September 2014

12. September 2014 Haupt-Spiel: GTA V Online (Rollenspiel); Just Chatting

GTA V Online (Rollenspiel); Just Chatting Twitch-Kanal: xQcOW auf Twitch

Mit diesem Temperament ist xQc zum Star auf Twitch geworden.

Wer ist xQc? Der gebürtige Kanadier kommt ursprünglich aus dem E-Sports und ist ehemaliger Overwatch-Profi. Einen Namen hat er sich besonders während der Overwatch League beim Team Dallas Fuel gemacht. Dort flog er jedoch nach kurzer Zeit wieder raus.

Bekannt ist xQc vor allem für seine aufbrausende Art. Er rastet gerne aus und regt sich über Dinge auf, zeigt diese Anfälle dann auch live auf dem Stream und schreckt auch vor harter Sprache nicht zurück. Sein Chat und seine Community feiern ihn für seine Emotionalität.

Wie wurde er so erfolgreich? Auf Twitch zeigte xQc schon immer recht viel Overwatch und hat sich durch sein starkes Gameplay über die Zeit eine Community aufgebaut. Nach seiner Karriere im E-Sports hat er das Streaming zum Beruf gemacht und zeigt verschiedene Spiele.

Seit einiger Zeit ist er in den Rollenspiel-Sektor eingestiegen. Dort startete er erst mit dem Rust-Projekt „No Pixel“, wo er für Radau sorgte, und landete kurz darauf bei GTA V Online. Hier zeigt er die meiste Zeit, wie er Streit mit der Polizei hat oder seine laute Art irgendwie durchsetzt.

Was ist sein bester Clip? In seinem beliebtesten Clip aller Zeiten spielt er gerade Cyberpunk 2077 und trifft mit seinem männlichen Charakter auf eine männliche Prostituierte. „Versehentlich“ bezahlt er den NPC für ein Schäferstündchen und kann die Szene nicht mehr aufhalten, nur noch in Schockstarre zusehen:

Platz 1: Asmongold

Streamer: Zack/„Asmongold“

Zack/„Asmongold“ Sprache: Englisch

Englisch Zuschauerstunden (letzte 30 Tage): 15.546.901 (davon 14.051.447 auf dem Haupt- und 1.495.454 auf dem Zweitkanal)

15.546.901 (davon 14.051.447 auf dem Haupt- und 1.495.454 auf dem Zweitkanal) Aktiv seit: 20. November 2011

20. November 2011 Haupt-Spiele: MMORPGs (Final Fantasy, World of Warcraft, New World)

MMORPGs (Final Fantasy, World of Warcraft, New World) Twitch-Kanäle: Asmongold auf Twitch und Zackrawrr auf Twitch

Asmongold in seinem Stream.

Wer ist Asmongold? Besonders WoW-Spielern dürfte Asmongold als größter Streamer des Spiels auf Twitch ein Begriff sein. Er verkörpert in dieser Rolle den klassischen „Nerd“, der voll und ganz für World of Warcraft lebt.

Als solcher hat sich Asmongold über die Zeit als Stimme und Echo für die WoW-Community und deren Stimmung etabliert. Viele Spieler interessieren sich für seine Meinung, auch wenn seine Art stark polarisiert: man liebt oder hasst ihn.

Sonst nur unter seinem Vornamen „Zack“ bekannt, zeigt er als „Zackrawr“ auf Twitch und YouTube zuweilen Spiele und Meinungen, die nichts mit Asmongold oder WoW zu tun haben, sondern ihn selbst widerspiegeln.

Wie wurde er so erfolgreich? Asmongold hat sich über die Jahre eine treue Community aus Fans aufgebaut, die zum größten Teil genauso verliebt sind in WoW, wie er selbst. Zeitweilig war er sogar der größte Streamer auf Twitch und kann zu neuen Releases immer wieder Erfolge verzeichnen:

Dabei kritisiert er jedoch das Spiel und die Entwickler auch häufig und ist seit einiger Zeit dabei, andere Spiele zu zocken. Er erkundet momentan Final Fantasy XIV sowie New World, welches er auf seinem Zweitkanal häufig spielt – obwohl er denkt, das Spiel sei noch nicht fertig genug.

Was ist sein bester Clip? Der beliebteste Clip von Asmongold zeigt den Auftakt zu einer besonderen Aktion des Streamers: Kurz nach dem Release von Shadowlands traf sich Asmongold mit anderen Größen wie Esfand, um ein … recht abgefahrenes Wrestling-Match zu inszenieren. Wir haben euch das ganze Video statt nur des Clips hier eingebettet:

Die aktuell größten Streamer nach Zuschauerstunden können stark variieren, je nachdem, welches Spiel oder welche Kategorien gerade trenden. Es kann also gut passieren, dass ihr auch deutsche Stars wie MontanaBlack ab und zu hier finden werdet. Ihr findet bei uns auf MeinMMO auch die 5 aktuell größten deutschen Streamer nach aktiven Zuschauern.

