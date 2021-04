Twitch: Die 5 größten Streamer weltweit nach Followern

Weltweit lockt Twitch Millionen von Zuschauern an. Wir werfen deshalb einen Blick auf die größten Streamer der Plattform und listen euch die Persönlichkeiten auf, die meisten Follower haben.

Das wird hier gezeigt: Follower sind einer der Maßstäbe, an dem sich der Erfolg eines Streamers messen lässt. Wir zeigen euch die Streamer, die weltweit die meisten Follower haben. Außerdem geben wir einen Einblick in die anderen Kennzahlen der Streamer (via sullygnome).

Bedenkt allerdings, dass Zuschauerzahlen oftmals ein anderes Bild abgeben. Nur weil man viele Follower hat, muss man nicht viele Zuschauer haben – oder eben anders herum.

Platz 5: auronplay – 8,12 Millionen Follower

Wer ist auronplay? Raúl “auronplay” Álvarez Genes ist einer der größten Streamer für spanischsprachige Zuschauer. Er stammt aus Spanien, doch streamt auch für südamerikanische Zuschauer. Der Streamer ist allerdings auch auf YouTube bekannt – dort hat er stolze 27,7 Millionen Abonnenten und auf seinen Zweitkanal nochmal 11 Millionen Abonnenten.

Auf Twitch war auronplay in den letzten 90 Tagen vor allem in der Kategorie “Just Chatting” unterwegs. Zu seinen beliebtesten Spielen gehören GTA 5, Rust und Among Us.

Womit hat er von sich reden gemacht? Der spanische Streamer reagiert immer schnell auf aktuelle Trends der Gaming-Welt. So war er vor allem in der spanischen Community ein Vorreiter bei Spielen wie Rust oder Among Us. Bei Rust war auronplay zeitweise sogar einer der größten Streamer weltweit, was die Zuschauerzahlen angeht.

Wie erfolgreich ist auronplay? Nicht nur bei den Followern, sondern auch bei den Zuschauerzahlen ist auronplay stark:

In den letzten 90 Tagen schauten im Schnitt fast 94.000 Leute gleichzeitig zu – In der Spitze waren es sogar 283.000 Zuschauer

In dieser Zeit sammelte auronplay fast 27 Millionen Views und seine Inhalte wurden über 20 Millionen Stunden lang geschaut

auronplay war in den letzten 90 Tagen insgesamt 214 Stunden live – das sind pro Tag im Schnitt 2,3 Stunden

Was ist sein beliebtester Clip? In diesem Clip legt der Streamer gerade eine Verkleidung ab, die er für seinen Stream getragen hat:

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit einem weiteren Spanier.